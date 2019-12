Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Lørdag er det et must å levere tippekupong. Bonuspotten skal fordeles og dermed er det ca 4 mill kr i tolverpotten på lørdagskupongen.

Lørdag skal bonuspotten atter ut på tippekupongen. Det betyr en tolverpott på ca fire mill kr. Lørdagens tippekupong består av fire kamper fra Premier League og åtte kamper fra Championship. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.





1. Manchester City — Manchester United

For 179. gang møtes Manchester City og Manchester United til byderby i Manchester. Begge lagene trenger tre poeng for å henge med i toppen. Pep Guardiolas menn tok en komfortabel 4-1-seier mot Burnley i midtuken, og City-spillerne vet at de må vinne alle kampene fremover om de skal ha håp om å tette luken frem til Liverpool.

Etter 2-1-seieren mot Tottenham onsdag, håper United at de skal vinne to kamper på rad for første gang siden mars, men om de klarer det er en helt annen sak. City hadde overtaket på byrivalen sist sesong. De slo Manchester United både hjemme og borte i Premier League med 5-1 sammenlagt.

Manchester-derbyene pleier vanligvis å være underholdende Det har vært scoret 3,5 mål i snitt i de fire siste kampene mellom City og United. Statistikken tyder på at det også kan bli en severdig kan på Etihad. Med 43 mål på 15 kamper så langt, er Citizens laget som scorer mest i Premier League, men det er ikke helt håpløst for Manchester United. City har tross alt sluppet inn mål i de fem siste ligakampene.

Offensivt har City vært et fyrverkeri, men defensivt har de ikke overbevist. Aymeric Laporte er savnet i City-forsvaret. Også United har trøblet defensivt. De har sluppet inn mål i de ti siste kampene, og det virker ikke som Ole Gunnar Solskjær skal få orden på forsvarsspillet med det første.

Manchester City-midtbanespiller Gundogan er tilgjengelig etter å ha vært suspendert. Sergio Aguero er fortsatt ute med en strekkskade. Manchester United får trolig tilbake Anthony Martial. Paul Pogba er fortsatt ikke kvitt ankelskaden, i tillegg er også Nemanja Matic og Marcos Rojo ute.

City har en sterk hjemmestatistikk. De har vunnet imponerende 24 av 26 Premier League-kamper på Etihad. Selv om selvtilliten til Manchester United antakeligvis fikk seg et boost etter 2-1-seieren mot Jose Mourinhos Spurs, så har Ole Gunnar Solskjær sine gutter kun én seier på de syv siste bortekampene denne sesongen.

Det står faktisk 1-1-2 på de fire siste tilsvarende på Etihad, men City vant 3-1 forrige sesong. HU.

2. Bournemouth — Liverpool

Bournemouth tapte 0-1 mot Crystal Palace i midtuken. Dermed fortsetter nedturen for Joshua King & Co., som har tapt de fire siste kampene. Eddie Howes mannskap har kun tatt tre poeng i én av de siste ni kampene siden slutten av september, og de er på full fart nedover tabellen. Før helgens kamper er the Cherries på 14.-plass med 16 poeng, kun to poeng over nedrykksstreken.

Liverpool på sin side fortsetter å vinne og vinne. Jürgen Klopps menn knuste Everton 5-2 i Merseyside-derbyet i midtuken. Det var Liverpools sjette Premier League-seier på rad, og de har nå tatt 43 av 45 mulige poeng denne sesongen. Seieren gjorde at Anfield-laget har satt ny klubbrekord med 32 ligakamper på rad uten tap.

Et skår i gleden var at lekkasjen i Liverpool-forsvaret fortsatte. De slapp inn to mål mot Everton, og har ikke klart å holde nullen i noen av de tolv siste kampene - i alle turneringer. I Premier League har de bare gått av banen i to av de siste 15 kampene uten å slippe inn mål. Bournemouth klarte ikke å score mot et Palace-lag med kun ti mann i midtuken, så Liverpool burde ha en god mulighet til å holde nullen i denne gangen.

The Cherries er statistisk sett det dårligste laget i Premier League for øyeblikket, siden de har tapt fire kamper på rad. De har også tapt de fire siste kampene mot Liverpool. Målforskjellen: 0-14!

Bournemouth er svekket før denne kampen. Adam Smith sliter med en ankelskade, mens toppscorer Harry Wilson får ikke spille mot Liverpool siden han er på lån fra Merseyside-klubben. Steve Cook er fortsatt ute etter en skade han pådro seg i kampen mot Spurs sist helg, ogheller ikke Joshua King er spilleklar.

Liverpool får tilbake keeper Alisson som var suspendert mot Everton De har ingen nye skader. Joel Matip har fortsatt problemer med kneet sitt og spiller ikke på Vitality Stadium. Det gjør heller ikke Fabinho og Nathaniel Clyne.

Bournemouth har tapt fire kamper på rad, og sist tapte de 0-1 mot et Crystal Palace-lag som spilte med ti mann i over 70 minutter. Vi tror de taper igjen her.

Det står 1-0-5 på de seks siste tilsvarende. B

3. Watford — Crystal Palace

Watford har hatt flere managere enn seire denne sesongen. De er nå på jakt etter klubbens tredje manager på fem måneder. Watfords U23-trener Hayden Mullins skal styre laget de neste kampene. Å spille mot Crystal Palace bringer tilbake gode minner for Watford-fansen fra forrige sesong. The Hornets vant 2-1 både hjemme og borte, og i kvartfinalen i FA-cupen.

Men formen til Watford er forferdelig nå. De har kun vunnet én av 15 ligakamper denne sesongen. Seieren kom mot Norwich som ligger nest sist på tabellen. Bunnlaget fra Vicarage Road har bare scoret ni mål denne sesongen. Ingen lag i de fire øverste divisjonene har scoret færre mål enn dem.

Roy Hodgson sine menn har to seire på rad etter at de slo Bournemouth 1-0 i midtukerunden. Palace ligger før helgens kamper på en flott syvendeplass, foran lag som Tottenham og Arsenal. Ja, de er faktisk det nest beste London-laget i øyeblikket Bare Chelsea har tatt flere poeng enn dem så langt. Palace har vært brukbare på bortebane denne sesongen. De har tatt ti poeng på de syv første bortekampene, og det gjør dem til det sjette beste bortelaget i ligaen. Hodgson sine menn har faktisk vunnet ni av de siste 16 bortematchene i 2019. Det er respektabelt.

Watford-spillerne Christian Kabasele og Roberto Pereyra kan begge bli spilleklare til lørdagens kamp, i tillegg ligger det an til at kaptein Troy Deeney starter sin første hjemmekamp siden midten av august. Craig Dawson er fortsatt ute.

Crystal Palace må antakeligvis klare seg uten Max Meyer som sliter med sykdom. Dessuten er Mamadou Sakho suspendert etter å ha blitt utvist mot Bournemouth. Joel Ward og Patrick van Aanholt er fortsatt skadet, men Gary Cahill og Scott Dann er ventet å bli spilleklare.

Crystal Palace viser fin form, men Watford spiller på hjemmebane. Det faktum at Watford skal ansette en ny manager i løpet av kort tid kan kanskje gjøre at spillerne yter litt ekstra i denne matchen, men jeg tror ikke at Palace taper her.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende, men nå tror vi mest på Palace. UB

4. Tottenham — Burnley

Tottenham gikk på sitt første nederlag under Jose Mourinho i midtuken, da den portugisiske manageren ble utmanøvrert av mannen som erstattet ham i Manchester United, Ole Gunnar Solskjær. Spurs tapte 1-2 mot United på Old Trafford, men tapet kunne vært større om vertene hadde hatt større utteling på sjansene sine.

Spurs er på plass i sin egen hule lørdag, og Mourinho vil være ivrig på å slå tilbake med en seier mot Burnley. Men the Clarets er ingen pushover, selv om de har gått på et par smeller i de siste kampene. De tapte 1-4 mot Manchester City på Turf Moor tirsdag, og de tapte 0-1 hjemme mot Crystal Palace forrige helg. Nå har de tapt fire av de siste seks Premier League-kampene Seirene har kommet mot bunnlagene Watford og West Ham.

Mourinho mangler fortsatt kvartetten Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela og Ben Davies. Portugiseren vil antakeligvis gjøre et par endringer på laget som startet mot Manchester United. Tanguy Ndombele, Eric Dier og Giovani Lo Celso kan alle få sjansen fra start.

Sean Dyche håper å få Johann Gudmundsson, Charlie Taylor og Ashley Westwood spilleklar til kampen mot Tottenham. Dyche vil trolig kun gjøre en endring i startelleveren fra tapet mot City, Ashley Barnes kommer inn for Aaron Lennon. Det blir interessant å se om Chris Wood og Ashley Barnes får det til å funke sammen offensivt hos the Clarets, i så fal kan de skape problemer for Toby Alderweireld og Davinson Sanchez som ikke har overbevist sammen i midtforsvaret til Spurs.

Tottenham har sluppet inn to mål i alle de fire første kampene med Jose Mourinho som manager. Spurs har kun klart å tette igjen bakover i to av de 13 siste kampene, begge gangene mot Røde Stjerne i Champions League. Burnley, som kun har gått målløse av banen i to av de siste elleve Premier League-kampene, kan gjøre livet surt for Spurs hjemme i Nord-London. De har scoret i fire av de fem siste bortekampene mot Tottenham, men de har tapt syv av de åtte siste kampene mot Tottenham i London.

Spurs er ubeseiret i de fem siste kampene på Tottenham Hotspur Stadium. Burnley får det ikke lett her, men umulig er det ikke. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



5. Blackburn — Derby

Formkurven til Blackburn peker oppover. Lancashire-laget står med tre seire på rad, og har vunnet fire av de fem siste kampene. Laget ligger på ellevteplass før helgens serierunde, og de har kun fire poeng opp til Preston som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket.

Derby befinner seg nede på 14.-plass, og det skyldes først og fremst elendige resultater på bortebane. The Rams har kun tapt én av de ti første kampene på Pride Park, men på bortebane har de ikke vunnet siden de slo Huddersfield 2-1 i serieåpningen. De har sluppet inn hele 18 mål. Det gir et snitt på to baklengsmål i snitt per bortematch.

The Rams venter fortsatt på Wayne Rooney, som kommer i januar, og håper at hans inntreden skal gi laget et boost i kampen om en playoffplass. Problemet er bare at kampene kommer tett som hagel i desember, og løpet kan være kjørt før den tidligere Manchester United-stjernen aksler Derby-drakten.

Phillip Cocu sine menn står med fire strake bortetap før møtet med Blackburn. Ikke nok med det, de har en dårlig statistikk på Ewood Park. Blackburn er ubeseiret i de fire siste kampene mot Derby. De har tre seire og én uavgjort i denne perioden, og Derby har ikke klart å score i de tre siste kampene her. Nettopp å score mål har vært problemet for the Rams på bortebane De er målløse i de fire siste bortekampene. Derby har ikke spilt bedre enn et midt-på-tabellen-lag. Mangler blant andre Krystian Bielik og Graeme Shinnie.

Bra sjanse for Blackburn dette mot bortesvake Derby. H.

6. Middlesbrough — Charlton

De to tidligere lagkameratene Jonathan Woodgate og Lee Bowyer leder henholdsvis Boro og Charlton. Middlesbrough har karret seg opp til 20-plass på tabellen, men det er bare ett poeng ned til Wigan som ligger under nedrykksstreken. Boro sliter fælt denne sesongen, og de har kun vunnet én av de siste tolv Championship-kampene (0-5-6).

Seieren kom i forrige hjemmekamp, da de slo tabelljumbo Barnsley 1-0. Nå skal de forsøke å ta sin andre seier på rad hjemme på Riverside. Det burde være mulig mot et Charlton-lag som de har hatt et overtak på. Middlesbrough har vunnet fem av de seks siste hjemmekampene mot gjestene fra London i alle turneringer.

Etter en sterk start på sesongen har nyopprykkede Charlton møtt veggen. Lee Bowyers menn er uten seier i de syv siste kampene. Borteformen er en katastrofe De har kun tatt to av de siste 18 mulige poengene på bortebane. Det er forsvarsspillet som ikke funker på bortebane. Charlton har nemlig sluppet inn to mål i fem av de seks siste bortekampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i de fire siste kampene.

Med gjestene i fritt fall på tabellenm er det ikke overraskende at Middelsbrough er favoritter. De har tross alt hjemmebanefordelen. Det laget som har spilt hjemme av disse to har ikke tapt siden Boros borteseier tilbake i 2013.

Boro får vår fulle tillit. H.



7. Queens Park Rangers — Preston

Preston slåss lenge om en direkte opprykksplass, men etter tre strake tap har de falt ned til sjetteplass. Preston og manager Alex Neil må komme på vinnersporet igjen om de skal henge med i kampen om en playoffplass. Det burde være mulig mot et London-lag som står uten seier i de syv siste kampene.

Samtidig har gjestene en meget god statistikk mot QPR. De har vunnet de seks siste kampene mot dem, og de står uten tap i de ni siste.

Forrige sesong bydde på oppturer og nedturer om hverandre for QPR, og de ser ut til å fortsette å være stabilt ustabile også denne sesongen. I starten av sesongen scoret de jevnt og trutt, men det er ikke tilfelle nå. De har kun scoret fem mål på de seks siste kampene, og de står uten scoring i de tre siste kampene. Den statistikken gir Mark Warburton grunn til bekymring. Ikke nok med det, de defensive problemene har fortsatt QPR har ikke klart å holde tett bakover i de 23 siste kampene.

Preston har levert flere imponerende resultater denne sesongen, men de har alle kommet på Deepdale Borteresultatene har ikke vært særlig gode, men de har vært solide bakover på utebane. De tapte 0-4 borte mot Hull sist. I den kampen slapp de inn like mange mål som de hadde gjort i de seks foregående kampene til sammen.

Som Preston-manager har Alex Neil vunnet flere Championship-kamper mot QPR enn mot noe annet lag. Før lørdagens kamp har han fire seire. Med tanke på at Neil har et godt tak på London-klubben og at QPR trøbler defensivt, så mener jeg borteseier virker mest sannsynlig. B.

8. Fulham — Bristol City

Fulham har fått opp dampen. London-klubben var av mange regnet som den heteste opprykkskandidaten i Championship denne sesongen, men de slet fælt i starten. Nå er det annerledes. Fulham har vunnet de fire siste ligakampene. Det er en seier mer enn de plukket opp på de elleve første Championship-kampene (3-5-3).

The Cottagers ligger på tredjeplass før helgens serierunde, fem poeng bak Leeds som innehar den siste direkte opprykksplassen. Dette er en viktig kamp for Fulham Dersom London-laget taper, vil Bristol City klatre forbi dem på tabellen. The Robins ligger på femtepass, men de er ikke det mest stabile laget i Championship.

Begge er involvert i opprykkskampen, men vertene har en spiller i rekkene som kan avgjøre opprykkskampen. Han heter Aleksandar Mitrovic. Den serbiske landslagsspilleren er en stjerne på dette nivået, og han har startet sesongen med å score 15 mål på 18 ligakamper. Det gjør ham til toppscorer i Championship så langt. Han har scoret i de fem siste kampene for klubb- og landslag, og har scoret syv ganger.

Mitrovic kommer til å lage trøbbel for et Bristol City-lag som ikke har vunnet mot noen av topp åtte-lagene denne sesongen. Fulham viser stigende formkurve, og de bør ta alle tre poengene her. H.

9. Reading FC — Birmingham

Dette er neppe kampen hjemmefansen gleder seg mest til denne sesongen. Mens Birmingham har vært gjennom noen turbulente sesonger, så har møtene mellom disse to lagene alltid hatt en tendens til å være litt kjedelige. Det har kun vært scoret fire mål på de fire siste kampene mellom Reading og Birmingham på Madejski Stadium i alle turneringer. The Royals har faktisk ikke scoret et eneste mål i de fem siste hjemmekampene mot Birmingham (0-2-3).

Reading har imidlertid vist tegn til fremgang de siste ukene De har vunnet tre av de fem siste kampene. Forrige helg slo de Wigan 3-1 på bortebane, og George Puscas ble den første Royals-spilleren som scoret hat-trick på bortebane siden Craig Maskell gjorde det mot Darlington i mars 1992. Likevel; Reading mangler stabile målscorere. Puscas har scoret seks ganger denne sesongen. Det er dobbelt så mange mål som noen av de andre Reading-spillerne.

Med tanke på formen til de to lagene forventer jeg en jevnspilt kamp Mens Royals sliter offensivt, så har Birmingham sine egne problemer. De står uten seier i de seks siste bortekampene i ligaen (0-2-4). Sist de tok tre poeng på bortebane var mot Charlton tilbake i september.

The Blues har imidlertid spilt uavgjort i de tre siste kampene på rad, og det er ikke usannsynlig at også denne kampen kan ende med poengdeling. To av de tre siste kampene mellom disse lagene i Championship har endt 0-0.



HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



10. Sheffield Wednesday — Brentford

Begge lagene jakter en playoffplass. Brentford klatret opp til syvendeplass etter å ha banket Luton 7-0 sist helg, og de er nå kun ett poeng bak sjetteplassen. Sheffield Wednesday følger hakk i hæl. De er ett poeng bak gjestene på tabellen. The Owls har en grei hjemmestatistikk, men det er fortsatt rom for forbedring.

Sheffield Wednesday har ett et forholdsvis enkelt kampprogram så langt. De har møtt all de ti lagene som ligger nederst på tabellen. Det betyr at Garry Monk og karene hans vil møte tøffere motstand frem mot jul, og det er et tydelig mønster som vises. Vertene har vunnet fire hjemmeseire denne sesongen, og alle fire har kommet mot de fire lagene som ligger helt i bunnen. Faktisk har alle de åtte ligaseirene kommet mot de åtte svakeste lagene på tabellen.

Brentford er i kjempeform i ligaen. De har vunnet seks av de åtte siste kampene i Championship. Det er ingen lag som har vunnet flere kamper enn dem i denne perioden.

The Bees har vist stor fremgang på bortebane denne sesongen. Sist sesong vant de kun tre av 23 bortekamper. Nå står de med tre seire på de fire siste bortekampene, og de har scoret tre ganger i alle de tre seiren. Gjestene er sterke offensivt, og det er dårlige nyheter for et Wednesday-lag som har hatt problemer mot alle andre enn de svakeste lagene.

Wednesday sin svake statistikk mot lagene i toppen, gjør at jeg tviler på at de kan vinne her. The Bees har vært dyktige defensivt, hvor de har sluppet inn mindre enn ett mål per kamp denne sesongen. De har også tapt fire av de fem siste bortekampene på Hillsborough.

Åpent, vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Hull — Stoke

Hull er på øverste halvdel av tabellen, men de må heve seg flere hakk i forhold til hva de presterte sist helg. Da tapte de 1-3 borte mot bunnlaget Barnsley . Det var et stort tilbakeskritt for the Tigers. Tapet viser at det ikke er noe som heter enkle kamper i Championship, men de har en god mulighet til å ta tre poeng mot Stoke som ligger nest sist.

Michael O’Neill hylles for suksessen med Nord-Irland. Han har gjort dem i stand til å kjempe mot de aller beste nasjonene i Europa. Den tidligere Shamrock Rovers-manageren gjorde store endringer på det nordirske landslaget, og nå har en tilvarende jobb å gjøre hos the Potters. O’Neill fikk en god start, og det virket som han var mannen som skulle få ut potensialet i Stoke-troppen, men nå står de med to tap på rad. Stoke styrer mot League One. Det er kun Southend (15) i League One som har tapt flere ligakamper enn Stoke (13) denne sesongen. De er i forferdelig form, og det kan ta lang tid å få Stoke-skuten på rett kjøl.

Hull har kun én seier på de fire siste kampene, og de trenger å komme tilbake på vinnersporet om de skal ha håp om å erobre en playoffplass denne sesongen. De har vist positive tendenser foran egne fans, hvor de har vunnet to av de tre siste kampene uten å slippe inn mål. Det beste argumentet for hjemmeseier heter Jarrod Bowen. Han har scoret tolv mål så langt denne sesongen, nest mest i Championship. Med Bowen på topp vil Stoke få trøbbel. De er rufsete bakover, og har sluppet inn to mål i tolv av kampene denne sesongen. Hull har kun tapt én av de fem siste hjemmekampene mot Stoke.

Vi nøyer oss med HU.

12. Luton — Wigan

Bunnkamp. Disse to lagene kjemper for å overleve i Championship. Luton ligger på plassen over nedrykksstreken med 17 poeng, mens Wigan er på nedrykksplass, ett poeng bak Wigan.

Vertene har tapt seks av de syv siste kampene, og i forrige serierunde gikk de på et flaut 0-7-tap borte mot Brentford. På bortebane har Luton nå tapt åtte av ti kamper. Hjemme på Kenilworth Road har de bedre resultater å vise til. Fasiten viser 3-2-4 og 14-15 i målforskjell.

Gjestene har det dårligste poengsnittet på bortebane i Championship. Wigan har tapt syv av ti bortekamper, og de har ennå til gode å vinne på bortebane denne sesongen. Det haster for the Latics å begynne å vinne på bortebane. Dersom de taper mot Luton, risikerer de få en luke opp til lagene over nedrykksstreken. Gjestene må stramme opp den defensive organiseringen. De har nemlig sluppet inn mål i samtlige bortekamper denne sesongen. The Latics har rotet vekk ledelser i de tre siste kampene.

Luton har en glimrende mulighet til å klatre vekk fra nedrykkssonen med seier. Det er slett ikke umulig. Luton vant den forrige hjemmekampen sin 2-1 mot Charlton. The Latics på sin side har kun vunnet én av de siste 31 bortekampene. Jeg tviler på at den dårlige bortetrenden snur her, men det kan bli et jevnspilt oppgjør. HU.

96-rekker:

1. Manchester City — Manchester United HU

2. Bournemouth — Liverpool B

3. Watford — Crystal Palace UB

4. Tottenham — Burnley H

5. Blackburn — Derby H

6. Middlesbrough — Charlton H

7. Queens Park Rangers — Preston B

8. Fulham — Bristol City H

9. Reading FC — Birmingham HU

10. Sheffield Wednesday — Brentford HUB

11. Hull — Stoke HU

12. Luton — Wigan HU





