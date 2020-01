Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Det er ca 4 mill kr i tolverpotten på lørdagskupongen. Manchester City er en av våre sikre kamper på kupongen.

Det er endelig dags for at Bonuspotten skal ut på tippekupongen og det betyr at det ligger over 4 millioner kroner i tolverpotten. Det er sju kamper fra Premier League på kupongen og fem kamper fra Championship. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Newcastle United—Chelsea

Newcastle sto med fem kamper på rad uten seier, før de valset over Rochdale hjemme på St. James' Park i tirsdagens om kamp i FA-cupen. De slo League One-laget 4-1, og Joelinton scoret ett av målene. Det var den første scoringen hans på 20 kamper.

Steve Bruces menn er uten seier i de fire siste ligakampene, og de har falt ned til 13.-plass på tabellen, fem poeng over nedrykkssonen. Når det er sagt, er det imponerende hva Bruce har fått til med Newcastle. Han har gjort St James' Park til et fort. The Magpies har kun tapt tre av de siste elleve ligakampene der. De har blant annet vunnet mot Manchester United og spilt uavgjort mot Manchester City, så Chelsea får kamp.

The Blues skal slå tilbake etter et ydmykende 0-4-tap på Old Trafford. Etter en god start på sesongen, har det begynt å klabbe for Chelsea som kun har fire seire på de ti siste kampene. Fem av kampene har endt med tap. Chelsea trenger en seier mot Newcastle, for de har et tøft kampprogram de neste ukene. I de neste fire kampene møter de Arsenal, Leicester, Manchester United og Tottenham.

Dette kan bli en jevn match, men jeg tror Chelsea tar alle tre poengene. B.

2. Arsenal — Sheffield United

Arsenal spilte 1-1 mot Crystal Palace i forrige serierunde. De skapte flest målsjanser på Selhurst Park, men Pierre-Emerick Aubameyang scoret the Gunners eneste mål i kampen. Etter en tafatt første omgang viste Palace bedre takter de siste 45 minuttene. Andre Ayew utlignet via David Luiz i det 54. minutt. Det ble virkelig hett på Selhurst Park da Arsenal-målscorer Aubameyang grisetakling traff ankelen til Max Meyer. Gaboneseren fikk direkte rødt kort for den grusomme taklingen og er suspendert i kampen mot Sheffield United. Han har scoret tre ganger på de fire siste Premier League-kampene, og uten ham på banen vil Arsenal være vesentlig svekket.

Nyopprykkede Sheffield United har en god mulighet til å ta sesongens andre seier mot Arsenal. Sist gang de slo laget fra Nord-London to ganger samme sesong, var i 1946-1947-sesongen. Chris Wilders menn virker å være i full vigør igjen etter tre skuffende resultater mot Watford (1-1), Liverpool (0-2) og Manchester City (0-2). Før helgens kamp på Emirates står the Blades med to seire på rad. Først vant de mot Fylde i FA-cupen, og deretter slo de West Ham 1-0 hjemme i Premier League.

Arsenal har både scoret færre mål og sluppet inn færre mål etter at Mikel Arteta tok over som manager. Det har vært scoret under 2,5 mål i fem av de seks kampene spanjolen har ledet laget. Sheffield United har sammen med Liverpool det beste forsvaret i Premier League, men at de kun har holdt nullen i én av de siste syv bortekampene, tyder på at de kan slippe inn mål på Emirates.

Sheffield United har imponert stort i comeback-sesongen i Premier League. Kontrakten er allerede sikret, og fortsetter de å levere på samme nivå som de har gjort frem til nå utover våren, kan det bli spill i Europa neste sesong. Arsenal er på rett vei, men viktige Pierre-Emerick Aubameyang er suspendert. The Gunners kan få trøbbel her. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Brighton — Aston Villa

Bunnkamp. Brighton har kun vunnet én av de siste seks hjemmekampene. Selv om Brighton har utviklet seg spillemessig under Graham Potter, er det fortsatt store muligheter for at laget fra den engelske sørkysten kan synke ned i nedrykksgjørmen denne sesongen. The Seagulls har tidvis spilt veldig bra fotball, men de har fått dårlig uttelling. De har kun vunnet to av elleve kamper i Premier League siden november, og laget er kun tre poeng over nedrykksstreken når vi går inn i andre halvdel av sesongen. Men Brighton taper sjelden stort. De har tapt med ett mål mot Liverpool (1-2), Sheffield United (0-1), Tottenham (1-2) og Everton (0-1).

Aston Villa er i desperat poengnød. Birmingham-klubben tapte 1-6 hjemme mot Manchester City i forrige serierunde, og Villa ligger nå under nedrykksstreken. Tapet mot City var det sjette på åtte Premier League-kamper, men Dean Smith hadde nok ikke kalkulert med poeng mot Pep Guardioas menn. Villa har vist positive tendenser i de to siste bortekampene mot Burnley i ligaen og mot Leicester i ligacupen. Etter seks bortekamper i ligaen uten seier, vant Birmingham-klubben 2-1 på Turf Moor, og de imponerte også den første semifinalekampen i ligacupen på King Power Stadium.

Aston Villa har allerede slått Brighton to ganger denne sesongen. De slo dem 2-1 i loigaen, og de vant 3-1 i ligacupen. Jeg tror ikke Villa taper denne kampen heller. UB

4. Manchester City—Crystal Palace

Manchester City ligger 14 poeng bak Liverpool med én kamp mer spilt. De står med tre seire på rad før helgens hjemmekamp mot Crystal Palace, men Roy Hodgsons menn har overrasket mot de lyseblå tidligere. The Eagles slo Manchester City 3-2 på Etihad i 2018-2019-sesongen, men sjansen for at de skal levere en ny sjokkseier virker liten. Pep Guardiolas menn har hevet seg, og det virker som City-stjernene koser seg å spille uten forventningspresset som følger med å være med i tittelkampen. Med Liverpool 14 poeng foran dem på tabellen virker løpet kjørt i jakten på å forsvare tittelen. City har sprudet offensivt, men problemene bakover på banen er fortsatt tydelige. De har kun klart å holde nullen i én av de fem siste kampene..

Roy Hodgsons mannskap har strevet med å score denne sesongen. De er sammen med Bournemouth (20 mål) laget som har scoret færrest mål i Premier League denne sesongen. Samtidig har de vært vanskelige å score på. De har kun sluppet inn 24 mål, bare tre lag har sluppet inn flere mål enn dem i Premier League.

City har vunnet åtte av ti kamper på Etihad, og de har scoret 27 mål i disse kampene, og jeg forventer at de vinner mot Palace lørdag. Gjestene har kun vunnet én av de siste åtte bortekampene mot City. De vinner ikke denne gangen heller. H

5. Norwich — Bournemouth

Bunnoppgjør på Carrow Road. Norwich trenger et lite mirakel om de skal tette gapet på syv poeng frem til Watford, som er over nedrykksstreken, men en seier mot tabellnabo Bournemouth vil gi Daniel Farkes mannskap nytt håp. Problemet er bare at formen til kanarifuglene er forferdelig. De står med ni Premier League-kamper på rad uten seier, men de har levert positiv fotball i kampene mot Arsenal, Leicester, Tottenham og Crystal Palace, som alle har endt uavgjort.

Ni tap, én uavgjort og kun én seier på de elleve siste kampene gjør at Bournemouth har vært i fritt fall på tabellen. Nå ligger de på nest sisteplass. Det mest bekymringsfulle er at Eddie Howes menn har tapt de tre siste kampene i Premier League mot lag de burde være på høyde med. De tapte 0-2 mot Brighton i romjulen, deretter 0-4 mot West Ham 1.. nyttårsdag, og 0-3-nederlaget mot Watford på Vitality Stadium. Resultatene bekreftet at the Cherries nå er en av fremste kandidatene til å rykke ned i mai. Bournemouth opplever en skadekrise, og det er nok litt av forklaringen på de svake resultatene. Mot Norwich mangler Josh King, Junior Stanislas, Jefferson Lerma, Charlie Daniels, David Brooks og Chris Mepham. Norwich på sin side får tilbake spissen Teemu Pukki.

Bournemouth tapte klart mot Watford. Får de ikke tilbake flere spillere snart, er risikoen stor for at de rykker ned, tror jeg. For Norwich er dette en nøkkelkamp. De trenger tre poeng i denne matchen om ikke gapet opp til lagene over nedrykksstreken skal bli for stort. Bournemouth går på et nytt tap. H.

6. Southampton — Wolverhampton

I slutten av november virket det som denne sesongen skulle bli en kamp for å overleve for Southampton, men like før jul snudde den negative trenden for the Saints.

Ralph Hasenhutls menn er ubeseiret i de fem siste kampene, og de har vunnet fire av dem. Forrige helg overrasket Southampton med å slå topplaget Leicester 2-1 på King Power Stadium. Fasiten viser seks seire, én uavgjort og to tap på de ni siste kampene. Det er bare Manchester City og Liverpool som har tatt flere poeng enn the Saints på de ti siste Premier League-kampene. Resultatene har løftet Soton opp til tolvteplass på tabellen, og de er nå kun tre poeng bak Wolves før denne kampen.

Det skyldes at Nuno Espirito Santos lag har opplevd en formsvikt de siste ukene. Wolves røk ut av FA-cupen mot Manchester United på onsdag, og i ligaen har de bare vunnet to av de siste syv kampene. Ulvenes suksess sist sesong var bygget på solide defensive prestasjoner, men denne sesongen har de kun klart å holde nullen i fire av 22 kamper. Nå møter ulvene et Southampton-lag i fremgang.



HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



7. West Ham — Everton

David Moyes' retur til London Stadium ble ikke møtt med applaus blant supporterne, men den skotske manageren har fått en god start på 2020. West Ham vant 4-0 mot Bournemouth i den første kampen etter nyttår, deretter slo de ut Gillingham i FA-cupen. Forrige helg var de tilbake til gamle synder, da de tapte 0-1 mot Sheffield United. Laget fra Øst-London ligger nå nede på 16.-plass, kun ett poeng over nedrykksstreken..

West Ham har en skuffende statistikk hjemme på London Stadium. Det virker ikke som de føler seg hjemme der, og det viser også statistikken. The Hammers har tapt seks av ti ligakamper på London Stadium, så hjemmebanefordelen er minima for West Ham.

Everton har også fått ny manager. Meritterte Carlo Ancelotti har fått en bra start på managerkarrieren på Goodison Park. Utenom det flaue FA-cup-tapet mot et juniorpreget Liverpool-lag, har the Toffees vunnet tre av de fire Premier League-matchene under italieneren. Everton har faktisk kun tapt én av de siste syv ligakampene siden Marco Silva forlot klubben. The Toffees nærmer seg nå øvre halvdel av tabellen. Det er kun seks poeng som skiller dem fra Manchester United på femteplass. Likevel; forsvarsspillet til Everton gir grunn til bekymring, særlig på bortebane. De har ikke klart å holde nullen i noen av de ti siste bortekampene i Premier League.

Everton er i god form, og de kan få med seg poeng fra London Stadium. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Birmingham — Cardiff

Birmingham har to seire på rad og de har fått tilbake flere spillere som har vært ute. Laget ligger åtte poeng over Barnsley som er under nedrykksstreken.

Cardiff hjemme og borte er to vidt forskjellige lag. Med 7-5-1 foran egne fans er waliserne er et av Championships beste hjemmelag, bare Brentford (27) og Preston (29) har tatt flere poeng enn dem på eget gress. På bortebane har det ikke gått like bra for Cardiff. Statistikken viser at de kun har vunnet to av 14 bortekamper så langt. Det lover ikke bra før lørdagens bortekamp på St Andrew's. Cardiff har kun vunnet én av de siste ti bortekampene mot Birmingham, men fire av dem har endt uavgjort.

Cardiff klarte bare 0-0 mot søndagens walisiske derbymatch mot Swansea, og en ny kamp venter allerede tirsdag. Tre kamper på en uke sliter på spillermateriellet. Birmingham har en god mulighet til å ta tre poeng i denne kampen. H.

9. Derby — Hull

Derby har hatt en litt skuffende sesong. Phillip Cocus menn har kun vunnet én av de siste syv hjemmekampene mot lag fra øvre halvdel av tabellen. Men the Rams har ikke tapt etter at den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney debuterte tidligere denne måneden.

Likevel; Hull har tatt majoriten av sine borteseire mot lag over dem på tabellen. De har blant annet vunnet tre av de fire lagene i playoffsonen. De har også vunnet to av de siste seks bortekampene mot lag på nedre halvdel av tabellen. Hull jakter sin fjerde borteseier på rad når de reiser til Pride Park, men the Tigers har ikke vunnet fire bortekamper på rad siden desember 2012. Derby på sin side har kun tapt én av de siste tolv hjemmekampene, og de har hatt et jerngrep på Hull hjemme på Pride Park. The Rams har vunnet de tre siste kampene her med til sammen 11-0 i målforskjell. Vi tror ikke Derby taper. HU

10. Huddersfield — Brentford

Topp mot bunn i Championship. Brentford jakter en playoff-plass, og de har vunnet de seks siste kampene hjemme på Griffin Park med 17-3 i målforskjell.

Huddersfield ligger nede på 20.-plass, og har kun fire poeng ned til Barnsley som er under nedrykksstreken. The Terriers trenger poeng, men de får det ikke enkelt mot et Brentford-lag som stormer mot direkte opprykk.

Gjestene er i kanonform. De har kun tapt én av de siste åtte kampene i alle turneringer. De står med tre strake seire før lørdagens match. The Bees er før helgens kamper bare seks poeng bak serietoer Leeds. Huddersfield har slitt fryktelig. Siden starten av forrige sesong er det bare Southend United (49) som har tapt flere kamper i alle turneringer enn Huddersfield (45).

The Terries står nå med tap i fire av de siste fem kampene i alle turneringer, mens Brentford er i superform. The Bees er store favoritter her, og vi tror de innfrir. B.

11. Millwall FC — Reading

Londonderby i Championship. Millwall har vært solide etter managerbytte på the Den i oktober. The Lions har kun tapt én av 15 kamper under Gary Rowetts ledelse. London-klubben nå på syvendeplass med 41 poeng, ett poeng bak Swansea som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. Hjemmestatistikken viser 7-4-2 og 21-14 i målforskjell. De har vunnet de tre siste kampene på the Den.

Kun to lag i Championship har færre tap enn dem foran egne fans denne sesongen. West Brom og Cardiff har begge bare tapt én hjemmekamp. Hjemme har ikke Millwall tapt mot Reading på de tre siste kampene, og vi tror ikke de taper denne matchen heller.

Reading nekter å tape, og selv om de lå under da stadionuret viste seks minutter tilleggstid, tok de ett poeng mot Nottingham Forest. Selvtilliten og formen er på topp for laget. Ikke så rart, siden de er ubeseiret i de ni siste kampene, og de har vunnet de tre siste bortekampene i alle turneringer. Reading kan få med seg poeng fra the Den. HU.

12. Sheffield Wednesday — Blackburn

Sheffield Wednesday scoret to sene mål mot Leeds og tok alle tre poengene på Elland Road forrige helg. Det var en viktig seier for the Owls som klatret opp igjen i playoffsonen. Onsdagslaget har hatt et godt tak på Blackburn hjemme på Hillsborough, hvor de har vunnet de tre siste kampene.

Blackburn tok ledelsen tidlig i kampen mot Preston sist helg, men de klarte ikke å holde unna og måtte nøye seg med ett poeng. Tony Mowbrays menn står dermed uten seier i de siste seks kampene i alle turneringer. En av årsakene er fraværet til Bradley Dack. Blackburn har kun vunnet én av de fem siste ligakampene uten Dack denne sesongen. Han er fortsatt ute med skade.

The Owls har vunnet seks hjemmekamper denne sesongen, mens Blackburn har tapt alle sine bortekamper mot lagene i playoffsjiktet. Det virker som Wednesday er på gang igjen. De taper ikke på Hillsborough. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.



96-rekker

1. Newcastle — Chelsea B

2. Arsenal — Sheffield United HUB

3. Brighton — Aston Villa UB

4. Manchester City — Crystal Palace H

5. Norwich — Bournemouth H

6. Southampton — Wolverhampton HU

7. West Ham — Everton HU

8. Birmingham — Cardiff H

9. Derby — Hull HU

10. Huddersfield — Brentford B

11. Millwall — Reading HU

12. Sheffield Wednesday—Blackburn H





432-rekker:

1. Newcastle — Chelsea B

2. Arsenal—Sheffield United HUB

3. Brighton - Aston Villa UB

4. Manchester City — Crystal Palace H

5. Norwich — Bournemouth H

6. Southampton — Wolverhampton HUB

7. West Ham — Everton HUB

8. Birmingham — Cardiff H

9. Derby — Hull HU

10. Huddersfield — Brentford B

11. Millwall — Reading HU

12. Sheffield Wednesday — Blackburn HU

