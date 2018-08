Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Lørdag er det dags for at Bonuspotten skal ut og det betyr at det er ca 3,3 mill kr ekstra i tolverpotten og totalt er tolverpotten på minimum 4 mill kr da. Det er fem kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship som utgjør menyen og alt tyder på en solid utbetaling for 12 rette. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige 12 kamper på kupongen.

1. Chelsea - Arsenal

Det ble en flott start for manager Maurizio Sarri i hans Premier League-debut. Chelsea slo til med hele 3-0 seier borte mot Huddersfield. Men Sarri er som kjent perfeksjonist og han sa at etter kampen, at seieren kom fra individuelle ferdigheter og var misfornøyd med selve prestasjonen. Eden Hazard startet på benken i den kampen og spilte kun det siste kvarteret. Hazard er nok i startoppstillingen lørdag. Utover dette har ikke Chelsea nevneverdige fravær. Chelsea med 11-4-4 hjemme på Stamford Brigde forrige sesong.

Arsenal ble som ventet for må i sin seriepremiere mot Manchester City hjemme på Emirates. Manager Unai Emery må fortsatt klare seg uten Sead Kolasinac and Carl Jenkinson, men Nacho Monreal kan være tilbake. Arsenal hadde fryktelige 4-4-11 på bortebane forrige sesong og må prestere bedre enn dette denne sesongen om laget skal heve seg fra 6. plassen sist sesong.

Det står 5-2-0 på de sju siste tilsvarende på Stamford Bridge og Arsenal bryter neppe den trenden lørdag. HU.

2. Tottenham - Fulham

Tottnham imponerte ikke spesielt i seriepremieren borte mot Newcastle, men fikk likevel med seg tre poeng med sin 2-1 seier. Det hadde svært lite å si på om Newcastle hadde fått med seg poeng i den kampen. Hadde solide 13-4-2 på hjemmebane forrige sesong. Son Heung-min er på landslagsoppdrag med Sør-Korea, og ellers ser det meste greit ut for Spurs.

Fulham så ut som et Premier League-lag i første omgang i sin seriepremiere hjemme mot Crystal Palace, men scoret ikke mål og ble straffet. Etterhvert tok Palace over og vant fortjent 2-0. Det var hjemme på Craven Cottage, nå er det bortebane der Fulham presterte 12-5-6 i opprykkssesongen fra Championship. 4-7-8 (sesongen 2012/13) og bedrøvelige 4-2-13 i nedrykkssesongen fra Premier League i 2013/14-sesongen og må opp ett hakk fra det nivået på bortebane nå. Fulham har ingen nye skader siden seriepremieren.

Tottenham er garantert forbedret til lørdagens kamp og får tillit som en våre sikre i jakten på tolv rette. H.

3. Leicester - Wolverhampton

En klønete hands allerede etter tre minutter og straffespark imot, ødela for Leicester i seriepremieren borte mot Manchester United. Vant faktisk ballinnehavet med 58-42 i den kampen tross bortebane, uten at vi skal legge altfor mye vekt på det. Mourinho og United er kjente for å falle tilbake når de leder. Uansett var det mye positivt å se fra Leicester og nye James Maddison så sprek ut. Leicester hadde en litt svak start på fjorårssesongen, men kom seg etterhvert og endte på 9. plass. 7-6-6 hjemme på King Power stadium. Shinji Okazaki er nettopp tilbake etter VM-pausen og ikke aktuell, det er heller ikke skadede Matty James eller nysignerte Caglar Soyuncu.

Nyopprykkede Wolverhampton måtte nøye seg med 2-2 i sin seriepremiere hjemme mot Everton til tross for at laget utlignet til 1-1 i frisparksituasjonen som hadde ført til at Phil Jagielka ble utvist for Everton. Det skjedde like før pause. Selv med en mann mer på banen hele 2. omgang fikk Wolves aldri satt noe trykk på Everton og 2-2 var et korrekt resultat. 14-4-5 på bortebane som serievinner av Championship forrige sesong. Adama Traore kan få sin Wolves-debut lørdag, mens belgiske Leander Dendoncker ikke er med. Ivan Cavaleiro er fortsatt ute med skade.

Lagene møttes sist i seriekamp i Championship i 2012/13 sesongen. Da vant Leicester hjemmekampen 2-1, og Wolverhampton rykket faktisk ned til League One etter den sesongen.

Leicester gjorde en positiv seriepremiere og vi tror ikke de taper sin første hjemmekamp for sesongen. HU.

4. Everton - Southampton

Det er stilt endel forventninger til Everton denne sesongen og laget leverte en solid seriepremiere borte mot Wolverhampton. Ledet både 1-0 og 2-1 i den kampen, men måtte som kjent spille hele 2. omgang med ti mann ettersom Phil Jagielka ble utvist like før pause. Nyinnkjøpte Richarlison viste seg fram på direkten og scoret begge målene. Nyankomne Yerry Mina er meget sannsynlig erstatter for suspenderte Jagielka, og også Chelsea-lånet Kurt Zouma kan være aktuell. Everton leverte solide 10-4-5 hjemme på Goodison Park forrige sesong.

Southamptom med en serieåpning helt på det jevne da det ble 0-0 hjemme mot Burnley. Vår egen Mohamed Elyounoussi fikk noen minutter i den kampen, men er uaktuell her pga av en hamstringsskade. Midtbanespilleren Stuart Armstrong er friskmeldt. Southampton var involvert i nedrykksstriden i det lengste forrige sesong, ikke minst grunnet skrøpelige 3-8-8 på bortebane.

9-4-0 på de 13 siste tilsvarende og Everton får tillit som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

5. West Ham - Bournemouth

Som ventet fikk et ganske endret West Ham-lag problemer i sin seriepremiere borte mot Liverpool søndag. 0-4 ble det tilslutt for Manuel Pellegrinis West Ham i hans debut som Hammers-manager. Men nyervervelsen Felipe Anderson viste at han blir en bra tilvekst. Lørdag kan det også bli debuter for nykommerne Carlos Sanchez og Lucas Perez. Manuel Lanzini, Winston Reid og Andy Carroll er fortsatt uaktuelle. 7-6-6 totalt på hjemmebane for West Ham forrige sesong.

Bournemouth og Joshua King innfridde som ganske klare favoritter hjemme mot nyopprykkede Cardiff med 2-0 forrige lørdag. Har hatt sin klare styrke på hjemmebane i de tre sesongene laget har vært i Premier League og leverte svake 4-6-9 på reisefot forrige sesong. Rekordsigneringen Jefferson Lerma var ikke med i troppen i seriepremieren, men er aktuell til lørdagens kamp. Junior Stanislas er på skadelisten.

West Ham får utgangstipset, men slett ikke utenkelig at Bournemouth kan ta tre poeng mot et lite samkjørt West Ham. HB.

6. Ipswich - Aston Villa

De sju siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship.

2-2 hjemme mot Blackburn i seriepremieren, ble etterfulgt av et skuffende 0-1 tap borte mot Rotherham. Det er under pari åpning for Ipswich som ikke ventet å kjempe i playoffkampen denne sesongen. 16. plass sesongen 2016/17 og 12. plass forrige sesong for Ipswich som endte opp med 9-6-8 på hjemmebane da.

Aston Villa var blant de aller største opprykksfavorittene forrige sesong og endte da også på 4. plass og playoff. Der ble tap i opprykksfinalen mot Fulham. Har innledet denne sesongen på beste vis og tatt full pott på de to første seriekampene. 3-1 borte mot Hull i seriepremieren og 3-2 hjemme mot Wigan forrige lørdag, etter at Birkir Bjarnason satte inn seiersmålet fire minutter på overtid. Steve Bruce kan mønstre et nesten skadefritt mannskap. 10-4-9 på bortebanee sist sesong.

0-0 og 0-4 på de to tilsvarende i Championship etter at Aston Villa rykket ned fra Premier League. Under tvil gir vi full tillit til Aston Villa. B.

7. Leeds - Rotherham

Kanonstart for Marcelo Bielsa og Leeds som har feid sterke motstandere som Stoke (3-1 hjemme) og Derby (4-1 borte) i de to første seriekampene. I midtukens ligacupkamp hjemme mot Bolton skiftet Bielsa ut åtte spillere, men det ble seier igjen. Det er ventet at Bielsa gir tillit til samme ellever som startet mot Derby i forrige lørdags hjemmekamp på Elland Road. Leeds åpnet også strålende forrige sesong og stod med 5-2-0 på de sju første seriekampene da. Endte opp med 10-6-7 hjemme da.

Nyopprykkede Rotherham er det flestes favoritt til å rykke ned, og skeptikerne fikk vann på mølla etter at laget tapte 1-5 borte mot Brentford i seriepremieren. Klarte dog å vinne sist helgs hjemmekamp mot Ipswich med 1-0, tross stor Ipswich-dominans. 9-4-10 i League One på bortebane forrige sesong.

Leeds vant 3-0 i tilsvarende seriekamp på Elland Road for to sesonger siden og blir blant lørdagens aller største favoritter på tippekupongen. Med rette synes vi. H.

8. Sheffield United - Norwich

Sheffield United er at av fire lag i Championship som har spilt tre kamper. Innledet med å tape litt ufortjent 1-2 hjemme mot Swansea og måtte også tåle tap 0-3 borte mot Middlesbrough i neste serierunde. Men slo tilbake sist lørdag og snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Queens Park Rangers. Har slitt med sykdom i troppen denne uken og det er litt uvisst hvilke spillere manager Chris Wilder har tilgjengelig til lørdagens kamp. Sheffield United gjorde en bra førstesesong i Championship og endte tilslutt på 10. plass og leverte flotte 12-5-6 på hjemmebane.

Moderat serieåpning for Norwich som står med ett poeng på sine to første seriekamper. Det poenget kom borte mot Birmingham i seriepremieren (2-2). Sist helg ble det 3-4 tap hjemme mot West Bromwich i en meget underholdende kamp. Endte på 14. plass forrige sesong og hadde da 7-7-9 på bortebane.

Sheffield United har fått dårlig betalt foreløpig. Vi tror ikke de taper denne. HU.

9. Millwall - Derby

Millwall hadde i likhet med Fulham en fantastisk andre halvdel av fjorårssesongen og endte tilslutt på 8. plass, kun to poeng bak nettopp Derby på den siste playoffplassen. Sterke 12-7-4 på hjemmebane da. Har innledet denne sesongen med to strake poengdelinger. 2-2 hjemme mot topptippede Middlesbrough i seriepremieren og 0-0 borte mot Blackburn sist lørdag. Manager Neil Harris kan glede seg over få fravær i sin tropp.

Derby og Frank Lampard imponerte ingen i seriepremieren borte mot Reading til tross for at laget vant 2-1. Fikk sin utligning midtveis i 2. omgang da på en gedigen keepertabbe og seiersmålet kom 5 minutter på overtid. Røk hele 1-4 hjemme mot Leeds forrige helg og det er ingen tvil om at Lampard har ting å jobbe med. Kaptein Curtis Davies er fortsatt ute med skade.

0-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Jevnt blir nok også denne gang, og her bruker vi alle tegn. HUB.

10. West Bromwich - Queens Park Rangers

Også West Bromwich har spilt tre kamper og innledet med et meget overraskende hjemmetap mot Bolton (1-2). Var klart best i den kampen, men fikk svi for manglende effektivitet. Sterkt bortepoeng mot ambisiøse Nottingham Forest i den påfølgende seriekampen og sist lørdag kom sesongens første trepoenger da Norwich ble slått 4-3 borte. Rykket som kjent ned fra Premier League i vår og vant kun tre hjemmekamper i nedrykkssesongen, men to av seirene kom mot hhv Liverpool og Tottenham.

Queens Park Rangers har åpnet sin sesong med to ettmålstap. I seriepremieren ble det 0-1 tap borte mot Preston, mens det sist helg ble 1-2 tap hjemme for Sheffield United. Hemmes av kjøpestopp og hadde ikke bedre enn 3-6-14 på bortebane forrige sesong.

West Bromwich har sett bra ut hittil og skal ha gode sjanser til å ta en ny trepoenger her. H.

11. Bristol City - Middlesbrough

Bristol City har innledet sin sesong med to strake poengdelinger. 1-1 hjemme mot hardtsatsende Nottingham Forest i seriepremieren og sist helg kom laget tilbake fra 0-2 borte mot Bolton til 2-2. Leverte en bra sesong i fjor og endte på 11. plass, kun åtte poeng fra Derby på 6. plass. Klart godkjente 11-6-6 på hjemmebane da. City har en del fravær i forsvaret.

Middlesbrough var den største favoritten til å rykke opp forrige sesong, men endte tilslutt på 5. plass. I playoff-semifinalene mot Aston Villa ble det dog exit. Er ubeseiret etter de tre første seriekampene denne sesongen og topper tabellen med sju poeng, men har altså spilt en kamp mer enn de fleste andre lagene i divisjonen. Begge seirene er kommet på hjemmebane, eneste bortekampen endte med 2-2 mot Millwall.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på Ashton Gate og den fjerde kan komme lørdag. Men denne er vrien, så vi helgarderer. HUB.

12. Wigan - Nottingham Forest

Nyopprykkede Wigan innledet sesongen med å slå Sheffield Wednesday 3-2 hjemme, mens det sist helg ble et meget surt 2-3 tap borte mot Aston Villa, der Villa scoret seiersmålet fire minutter på overtid. Wigan var fullt på høyde med Aston Villa i den kampen. Tapte kun to hjemmekamper i opprykkssesongen og endte med 13-8-2 totalt i League One forrige sesong. Wigan roterte kraftig på sitt lag i tirsdagens cupkamp borte mot Rotherham, og stiller med sitt sterkeste lag lørdag.

Nottingham Forest har satset friskt foran årets sesong og har allerede rukket å spille tre seriekamper. Er ubeseiret på disse, men to av dem har endt med poengdeling og to av de tre seriekampene er også spilt hjemme. Har ikke levert på bortebane de to foregående sesongene. 2-5-16 sesongen 2016/17 og moderate 5-5-13 forrige sesong. Også Nottingham Forest gjorde massive endringer på sitt lag i ligacupen tirsdag, men har ingen nye fravær.

Wigan har vist at de duger bra på dette nivået og de er kapable til å påføre Forest sitt første tap for sesongen, men vi bruker alle tegn. HUB.

96-rekker:

1. Chelsea — Arsenal HU

2. Tottenham — Fulham H

3. Leicester — Wolverhampton HU

4. Everton — Southampton H

5. West Ham — Bournemouth HB

6. Ipswich — Aston Villa B

7. Leeds — Rotherham H

8. Sheffield United — Norwich HU

9. Millwall — Derby H

10. West Bromwich — Queens Park Rangers H

11. Bristol City — Middlesbrough HUB

12. Wigan — Nottingham Forest HU

432-rekker:



96-rekker:

1. Chelsea — Arsenal HU

2. Tottenham — Fulham H

3. Leicester — Wolverhampton HU

4. Everton — Southampton H

5. West Ham — Bournemouth HB

6. Ipswich — Aston Villa B

7. Leeds — Rotherham H

8. Sheffield United — Norwich HU

9. Millwall — Derby HUB

10. West Bromwich — Queens Park Rangers H

11. Bristol City — Middlesbrough HUB

12. Wigan — Nottingham Forest HUB