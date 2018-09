Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi er fremme ved en ny lørdagskupong. Utfordringen denne omgangen er i sin helhet hentet fra England. Vi har sju kamper fra Premier League, samt kupongens fem nederste kamper som er hentet fra nivå to i Championship. Noen klare favoritter er det, men denne kupongen har potensiale til å kunne utbetale fine premier, til de som er heldige og dyktige nok i sin plassering av tegnene. Innleveringsfrist er 15:55, og bonuspotten skal ut. Over fem millioner kommer dermed til å ligge i tolverpotten!

1. Brighton - Tottenham

Spennende åpningskamp på kupongen, hvor Tottenham gjester Brighton på American Express Stadium. Spurs står med ni poeng etter fem spilte, mens hjemmelaget er fire poeng bak med sine fem.

Brighton har en seier mot Man. United og uavgjort mot Fulham på sine to spilte hjemme så langt. Vi var virkelig imponert over måten laget slo United på. De var energiske og spilte til tider ganske så fin fotball. Chris Hughton sitt mannskap vil nok få en sesong der målet må bli å overleve, og sikre ny kontrakt i Premier League. Det var og målet før sesongen, men de viste at de kan spille jevnt med alle lag i Premier League. Husk at de bare tapte 1-0 for Liverpool på Anfield. Det er lag som kommer til å reise derfra med langt styggere resultat. Det endte 2-2 borte sist mandag mot Southampton. Ahannach og Gross er ute med skader.

Tottenham startet sesongen forrykende, med tre strake ligagevinster. Det har dog buttet med tre strake tap på de tre siste. Laget tapte 1-2 borte mot Watford, tapte så med samme sifre hjemme mot Liverpool, før man for tredje gang på rad tapte 1-2 borte mot Inter i åpningskampen i Mesterliga-gruppespillet. Det er slikt med fotball, at det vil innimellom komme, selv for gode lag, noen tap på rad. Tottenham har dog all den erfaringen og kvaliteten som skal til for å snu den dårlig trenden. Dessuten har to av tapene kommet mot Inter og Liverpool. To meget gode fotballag. Laget har hatt kortere tid etter siste kamp enn Brighton, og også hatt en lang tur til Italia.

Førstekeeper Lloris og Jannsen er ute, mens Sterling og Sissoko er tvilsomme.

Tottenham er det beste laget. Lite tid siden siste kamp, samt tur til Italia i Champions League gjør at vi gir Brighton sjansen til et poeng. Vi ser for oss at det blir en førsteomgang der Spurs har mye ball. Trolig så vil Eriksen, Kane og de andre offensive spillerne maktet å skape sjanser. Derfor er de favoritter, men med tanke på midtukekampen, samt to strake tap i serien tar vi med uavgjort-tegnet. Vi spiller UB.

2. Burnley - Bournemouth

I kamp to tar Bournemouth turen til Turf Moor og oppgjøret mot Burnley. Et hjemmelag som har startet meget svakt og ligger helt sist. Gjestene med en tilsvarende god og overraskende start på sesongen.

Burnley har så langt på ingen måte fulgt opp den fine sesongen 2017/18. Laget kvalifiserte seg for spill i Europa League, men ligger i øyeblikket helt sist på Premier League-tabellen. Et fattig poeng av de første 15 mulige er ikke mye å hoppe i taket for. Sist tapte laget 0-1 borte for Wolverhampton, og i Europa var det greske Olympiakos som satte stopp for videre spill. I kampen mot Manchester United, altså den nest siste ligakampen, synes vi Burnley skuffet stort. Det var ingenting og meget tannløst over hjemmelaget. En svært skuffende innsats. Med slike prestasjoner så vil faktisk laget slite kraftig med å holde seg i Premier League i år. Burnley er ille ute!

Nick Pope er ute, Ben Gibson er tvilsom, mens Robert Brady er tilbake i trening.

Gjestene fra Bournemouth har i motsetning til hjemmelaget startet sesongen overraskende bra. Eddie Howe sitt mannskap ankommer Turf Moor med ti poeng, og en oppsiktsvekkende femteplass på tabellen. Selv om det er tidlig dager er det positiv lesning for bortefansen å se at laget er foran Arsenal, Tottenham og Man United etter fem spilte. Sterk 4-2-seier hjemme over Leicester sist, og det eneste serietapet så langt er borte mot Chelsea. Vi liker virkelig måten Bournemouth spiller fotball for tiden. Det virker som trener Eddie Howe har funnet ut en plan som fungerer utmerket for sitt lag. Dette blir trolig bare bedre nå som selvtilliten til spillerne trolig blomstrer. Det var og veldig sterkt å slå West Ham borte i sesongens andre seriekamp.

Pugh og Daniels er eneste tvilsomme før denne kampen.

Vi holder en klar knapp på gjestene. Vi spiller B (HUB på 432 rekker spillet)

3. Cardiff - Manchester City

Manchester City tar turen til Wales og møtet med Cardiff på Cardiff City Stadium. Vertene har bare tatt to fattige poeng så langt, mens City har fått en fin start, og er kun to poeng etter Chelsea på tabelltopp.

Cardiff har hatt en marerittstart på Premier League-sesongen. 0-2-3 på de fem første er tunge lesning for fansen. Laget venter fortsatt på den første trepoengeren. I siste kamp ble laget overkjørt og tapte hele 1-4 for Chelsea i London. I kampen før matchet laget Arsenal, og var noe uheldige i 2-3-tapet. Neil Warnock sitt mannskap må opp i ringene og snu trenden. Det er tidlig i sesongen, og vi skal ikke dømme laget fra Wales nord og ned enda. Murphy er tilbake, mens Gunnarsson er tvilsom før kampen.

Manchester City har startet ligasesongen sterkt og som forventet. Den store favoritten til gullet ligger pent plassert to poeng etter Chelsea på toppen. Laget ankommer dette oppgjøret med 4-1-0 på de fem første. Pep sine gutter gikk imidlertid på en stygg smell i Champions League hvor første kamp endte med et oppsiktsvekkende tap for Lyon (1-2) hjemme i Manchester. Dette tærer på psyken til spillerne. Det blir derfor meget mye fokus på neste Champions League-kamp. I siste seriekamp ble Fulham slått 3-0. Premier League er hard, og det så man tydelig når City, med alle sine stjernespillere, var nære på å ryke for Wolverhampton borte nest sist. Vi tror ikke på noe lett match for City her.

Kevin De Bruyne er fortsatt ute, og er dypt savnet på midtbanen til City.

City er naturlig er det klart beste laget her. Cardiff har dog hvilt en uke, mens City har spilt Champions League - og tapte. Hjemmelaget trenger virkelig en trepoenger. Vi prøver en litt frekk gardering og spiller UB.

4. Crystal Palace - Newcastle

Newcastle tar turen ned til hovedstaden og møtet med Palace på Selhurst Park. Et hjemmelag som har spilt inn seks poeng på de første fem spilte, mens gjestene så langt står med et fattig poeng.

Crystal Palace har startet greit. Men ikke mer. Normalt er Palace sterke foran sitt meget entusiastiske publikum på Selhurst Park. Så langt er imidlertid hele poengfangsten hentet på bortebane. Hjemme er det blitt to tap, og det mot Liverpool og Southampton. I tillegg til dette så har altså ikke laget maktet å score foran sine fans enda. I siste kamp vant man meget sterkt 1-0 borte mot Huddersfield, og det var helt klart en opptur. Selv om Huddersifeld trolig blir et bunnlag i år. Et nytt tap på hjemmebane i dag går ikke. Vi tror klart mest på at laget tar sin første trepoenger her. Om Roy Hodgsons mannskap finner tilbake til hjemmeformen blir det trolig en grei sesong for Londonklubben.

Wickham og Dann er ute med skader, mens Benteke er tilbake i trening.

Newcastle har hatt en meget tung start på sesongen. 0-1-4 på de første fem og et fattig poeng innspilt av de første 15 mulige er stygge tall. Det skal dog understrekes at kampprogrammet ikke har vært til Newcastle sin fordel. Tapene har kommet mot Tottenham, Chelsea, Man. City og Arsenal. Etter det knallharde kampprogrammet i sesonginnledningen blir de neste kampene meget viktig for Newcastle. Lejeune eneste fravær fra troppen til denne kampen.

Vi heller ørlite mot Palace, men husk at Newcastle nesten bare har møtt topplag så langt. Vi dekker med alle tegn på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

5. Leicester - Huddersfield

Huddersfield tar turen til Leicester og King Power Stadium i kupongens femte kamp. Vertene med seks poeng på de første fem spilte, mens gjestene med meget svake to poeng så langt.

Leicester har startet brukbart, men ikke mer. Etter det noe uheldige tapet på Old Trafford mot Man United i seriepremieren, har laget vunnet to og tapt to. i siste kamp noterte man seg for et skuffende 2-4-tap borte mot overraskelsen Bournemouth. Den mest overraskende vinneren i Premier League-historien må opp et nivå for å lukte på en plass på øverste halvdel av tabellen. Vi må innrømme at vi har blitt litt skuffet over Leicster denne sesongen, og man må nærmest forvente en trepoenger i denne kampen.

Matthew James er ute med akillesskade, ellers mønstrer Claude Puel full tropp.

Huddersfield endte på en 16.plass sist sesong, og vil etter alle solemerker få en ny tøff sesong. Så langt har laget bare to poeng på kontoen og man venter fortsatt på den første seieren. Meget svake 0-1 hjemme mot Crystal Palace i siste kamp er heller ikke bra nok. Det blir trolig en lang kamp om å overleve for Huddersfield nok en gang, for vi synes ikke David Wagner sine gutter virker spesielt sterke.

Quaner og Bacuna er ute til denne kampen, mens Sobhi muligens er tilbake etter en kneskade.

Vi tror Leicester tar dette og nøyer oss med et tegn. H

6. Liverpool - Southampton

Southampton reiser opp til Anfield og den meget tøffe oppgaven mot Liverpool i kupongens sjette kamp. Enorm start av vertene, mens gjestene noe mer moderate i innledningen.

For en sesong Klopp sine gutter hadde i fjor. Det var knyttet meget stor spenning til laget før denne sesongen. Det store spørsmålet var om laget kunne følge opp. Foreløpig er svare et klinkende stort ja! Liverpool har fem seire på de første fem i Premier League. Seieren over Paris St. Germain i midtuken, bare forsterker selvtilliten til Klopps mannskap. Dette laget virker rett og slett bunnsolide, og de virker til å være i meget god form. Måten de avgjør den kampen mot PSG er mildt sagt imponerende. De er på vei mot en ny storhetstid. Liverpool har en trio på topp som ikke stopper å score, og da blir det mye poeng på kontoen. De har og sikret seg en solid keeper i sommer. Kaptein Van Dijk var og en solid signering. Liverpool tok en sterk seier i siste seriekamp, da Tottenham ble beseiret 2-1 på Wembley.

Lovren, Lallana og Chamberlain mangler trolig her, men Liverpool har en meget sterk tropp.

Southampton har startet sesongen med fem poeng på kontoen etter de første fem spilte. Legg også merke til at laget ikke har møtt noen av topplagene i disse fem. Skuffende 2-2 hjemme mot Brighton sist mandag, mens de dog tok en sterk seier 2-0 borte mot Crystal Palace i kampen før. Legendariske og omflakkende Mark Hughes mønstrer full tropp til denne kampen.

Liverpool er store favoritter, og det er helt riktig. Vi spiller. H.

7 Manchester United - Wolverhampton

United har startet noe under forventet med ni poeng på de første fem. Ulvene har faktisk spilt inn bare et fattig poeng mindre så langt.

Manchester United har startet svakere enn forventet. 3-0-2 på de første fem er ikke mer enn det må være. Topplagene taper ikke ofte, og United må opp i ringene for å holde følge, om de skal henge med i tetstriden. Laget har slått Burnley og Watford borte i de to siste, og viser tross alt fremgang. De har vært bunnsolide i disse kampene, men dette er ikke tøff motstand. Laget sliter mot de beste lagene. I første kamp i Mesterliga-gruppespillet vant De Røde Djevlene oppskriftsmessig og sterkt 3-0 borte mot Young Boys i Sveits. De bør ta tre nye poeng i dagens viktige hjemmekamp.

Herrera og Rojo er begge småskadet og usikre før kampen, men Jose Mourinho rår over en sterk tropp, og er nok ikke nevneverdig svekket av disse eventuelt fraværende spillerne. Phil Jones var og med på listen skrev her, men Jose Mourinho gikk ut fredag og sa at nevnte Jones er spilleklar lørdag.

Wolverhampton rykket endelig opp i fjor. Det gamle storlaget fra tippekampenes morgen. Har startet friskt i årets Premier League. Ankommer Old Trafford bare poenget etter hjemmelaget, og med bare et tap på de første fem. 1-0 seier hjemme mot Burnley i siste kamp. Wolves er også det eneste laget som har tatt poeng fra den store favoritten Manchester City så langt. Ivan Cavaleiro sliter med en ryggskade, men er eneste fravær før den store testen på Old Trafford sett med Wolverhamptons øyne.

Vi har latt oss imponere av Wolves så langt, men United viser fremgang, og vi tror poengene blir igjen i Manchester og bruker bare et tegn her. Dette, er slikt vi ser det, en meget viktig kamp for United. Og miste poeng i en slik kamp som dette skal og bør ikke inntreffe. H

8. Aston Villa - Sheffield Wednesday

Kamp sju bringer oss over i Championship på nivå to på balløya. Sheffield W tar turen ned til Birmingham og møtet med Aston Villa på Villa Park.

Aston Villa med den gamle Man. United kjempen Steve Bruce ved roret har bare delvis innfridd så langt. Det er rukket åtte serierunder i Championship og alle lagene var i aksjon i midtuken. Villa har spilt inn 13 poeng av de første 24 oppnåelige, og må opp i prestasjon for å holde følge med toppen. Man er dog fortsatt på skuddhold med fem poeng opp til Leeds som så langt leder. Villa vant 2-0 hjemme mot Rotherham denne uken, og spilte 1-1 borte mot Blackburn sist lørdag. McKirdy er ute, mens Scott Hogan er tilbake i trening hos Birmingham klubben.

Wednesday ankommer Villa Park to poeng etter vertene. Laget har tapt tre av fire borte så langt i sesongen. Siste kamp onsdag endte med tap 1-2 borte mot Nottingham Forest, mens laget sist lørdag spilte 2-2 mot Stoke hjemme på Hillsborough. Sheffield klubben har ingen skadeproblemer før dette oppgjøret.

Vi tror dette blir jevnt, men heller mot Aston Villa, og spiller HU.

9. Derby - Brentford

Brentford tar turen opp fra hovedstaden til Pride Park og møtet med Derby. Begge klubber med fin start på sesongen, trygt forankret på øverste halvdel av tabellen.

Derby har startet bra. Det gamle storlaget fra tiden laget spilte på Baseball Ground, misset opprykk i kvalikspill sist sesong, da Fulham knep den siste plassen i årets Premier League. Derby har 13 poeng på konto etter åtte spilte. Svake 0-0 hjemme mot Blackburn sist uke, og enda svakere 0-1 tap mot Rotherham nest sist. Før disse to, vant laget tre på rad, og må finne tilbake til den formen, for å holde noenlunde følge med toppen.

Brentford er som ventet i toppen. Ankommer Pride Park to poeng foran Derby, på en tredje plass på tabellen. Det er jevnt så langt i Championship. Dean Smith sine gutter kan meget vel rekke langt denne sesongen, så bra er laget. Laget er dog vesentlig bedre hjemme på Griffin Park med fire strake seire. Borte har Brentford 0-3-1, og venter altså på den første trepoengeren. 1-1 borte mot Ipswich sist. 2-0 seier hjemme mot Wigan nest sist. Litt forbedring borte og Brentford kan gå hele veien i denne ligaen.

Viktig kamp nær tabelltoppen på Pride Park. Vi dekker fult her. HUB

10. Leeds - Birmingham

Birmingham tar turen til den tøffe oppgaven mot ligaleder Leeds på Elland Road. Gjestene bare poenget fra nedrykk etter åtte spilte.

Leeds har vært svært gode så langt i årets Championship. Tabelltopp etter åtte kamper, er skjønn musikk for klubbens trofaste fans. Laget har ennå ikke tapt, og hjemme på Elland Road lyder statistikken på imponerende 3-1-0 med bare et mål imot på disse fire. Om Leeds slipper ustabiliteten fra de siste sesongene, kan dette meget vel ende i et gjensyn med Premier League. Det er dog tidlig. 38 harde kamper gjenstår før fasiten skrives i mai 2019. Sterke 3-0 hjemme mot Preston sist. 1-1 borte mot Millwall i London nest sist. Leeds mønstrer full tropp til oppgjøret.

Birmingham har bare spilt inn seks poeng av de første 24 mulige. Dyster lesning. Merk dog at laget har spilt uavgjort i seks av disse åtte. Laget hadde bare fem lag bak seg sist sesong, og må virkelig opp i tauene for å sikre ny kontrakt i Championship. 0-0 borte mot Sheffield United sist onsdag, 1-1 hjemme i Birmingham derbyet mot West Brom nest sist.

Vi tror ligalederen tar hjem dette, og spiller en klar H.

11. Middlesbrough - Swansea

Swansea gjester Riverside og bortekamp mot Middlesbrough i kupongens nest siste kamp. Et hjemme lag som bare har et fattig poeng opp til Leeds på tabelltopp. Gjestene ankommer nord England fem bak vertene og seks etter toppen.

Middlesbrough mistet opprykk sist sesong etter kvalikspill, hvor Fulham knep den siste plassen i årets Premier League. Laget har en klar målsetning om opprykk, og er i rute. Bare poenget opp til Leeds på toppen er et fint utgangspunkt etter åtte spilte. 2-0 hjemme over Bolten sist midtuke, mens laget gikk på stygge 0-1 borte mot Norwich på Carrow Road nest sist. For øvrig det eneste tapet så langt. Hjemmelaget rapporterer ingen skadeproblemer i forkant av dette oppgjøret.

Swansea som rykket ned fra Premier League sist sesong har startet greit, men ikke mer. Seks poeng opp til toppen, bør ikke bli større, om lagets ambisjoner om å rykke opp skal holdes i livet utover i sesongen. Det er ofte lite mål i Swansea sine kamper. Bare tre lag har scoret mindre, og bare de to topplagene har sluppet in færre mål. 0-0 hjemme mot Nottingham Forest nest sist. Denne midtuken ble det 0-1 tap borte mot Stoke. Laget sliter med en del skader, og har Richardson og Montero ute. I tillegg må flere spillere testes i oppkjøringen til denne kampen.

Vi tror Middlesbrough forsterker sin posisjon i toppsjiktet av tabellen, og spiller bare et tegn her. H

12. Stoke - Blackburn

Blackburn tar den korte turen ned til Stoke og oppgjøret på Bet 365 Stadium. Blackburn opp fra nivå tre sist sesong, Stoke ned fra toppdivisjonen. Begge klubber med middelmådige innledninger av sesongen. Stoke trolig mest skuffet så langt.

Stoke rykket ned sist sesong, og har slitt også i Championship. Bare ni poeng av de første 24 mulige er overhode ikke tall som tilsier et snarlig gjensyn med Premier League. 2-3-3 etter åtte spilte, krever en kraftig forbedring i så måte. De to siste kampene viser dog noe fremgang. 2-2 borte mot Sheffield W nest sist, samt seier 1-0 hjemme over Swansea i siste kamp. Kanskje er ting på rett vei for Stoke. McClean og Clucas er ute med skader til denne kampen.

Blackburn rykket opp sist sesong. Laget ankommer Stoke to poeng foran vertene. Laget har delt poengene i fem av de åtte spilte så langt. Noen av disse må avgjøres fremover om problemer skal unngås. To uavgjorte i de to siste. 0-0 borte mot Derby, og 1-1 hjemme mot Aston Villa.

Vi tror Stoke er på gang, og de skal være favoritter. Men Blackburn har spilt en del uavgjort den siste tiden, samt at dem ikke er noe særlig dårligere enn hjemmelaget. Vi spiller HU.

96-rekkeren:

1. Brighton - Tottenham UB

2. Burnley - Bournemouth B

3. Cardiff - Manchester City UB

4. Crystal Palace - Newcastle HU

5. Leicester - Huddersfield H

6. Liverpool - Southampton H

7. Manchester United - Wolverhampton H

8. Aston Villa – Sheffield Wednesday HU

9. Derby – Brentford HUB

10. Leeds – Birmingham H

11. Middlesbrough – Swansea H

12. Stoke – Blackburn HU

432-rekkeren:

1. Brighton - Tottenham UB

2. Burnley - Bournemouth HUB

3. Cardiff - Manchester City UB

4. Crystal Palace - Newcastle HUB

5. Leicester - Huddersfield H

6. Liverpool - Southampton H

7. Manchester United - Wolverhampton H

8. Aston Villa – Sheffield Wednesday HU

9. Derby – Brentford HUB

10. Leeds – Birmingham H

11. Middlesbrough – Swansea H

12. Stoke – Blackburn HU