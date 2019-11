Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Lørdag er det dags for at bonuspotten skal ut og det betyr at det er ca 3,5 mill kr ekstra i tolverpotten og totalt er tolverpotten på minimum 4 mill kr da. Ukens lørdagskupong består av fem kamper fra Premier League og syv kamper fra Championship. Bonuspotten er på skyhøye ca 2,9 mill kr. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Leicester City—Arsenal

Etter 2-0-seieren mot Crystal Palace sist søndag, har Leicester nå fire seire på rad - tre i Premier League og én i ligacupen. Leicester strutter av selvtillit etter at de har fått sin beste start på Premier League noensinne. Brendan Rodgers sine menn har vunnet åtte av de siste elleve hjemmekampene, og de har det beste forsvaret i ligaen så langt. The Foxes har kun sluppet inn åtte mål på elleve kamper, og bare Manchester City har scoret mer enn de 27 målene til Leicester.

Rodgers har hatt en enorm positiv effekt etter at han kom til King Power Stadium. Leicester har vunnet tolv Premier League-kamper siden den tidligere Liverpool-manageren overtok The Foxes i mars. Det er bare Liverpool og Manchester City som har vunnet flere Premier League-kamper i denne perioden.

Arsenal på sin side har fått en tyngre start på sesongen. To seire på de ni siste kampene, fire seire på de siste 16 bortekampene og de har rotet vekk ledelsen i de fire siste kampene. Arsenal sliter. Unai Emery leder Arsenal i sin 50. Premier League-kamp lørdag, men om de har hatt fremgang i denne perioden er høyst diskutabelt.

Leicester har fortsatt bare langtidsskadde Matt James på skadelisten. Det betyr at the Foxes kan stille med samme lag som slo Crystal Palace sist helg. Unai Emery mangler Dani Ceballos Spilleren som er på lån fra Real Madrid fikk en strekkskade i Europa League-matchen på torsdag.

Arsenal har tatt ledelsen i de fire siste kampene, men har ikke klart å holde på den. Det viser alt om hvor dårlige the Gunners er defensivt, og jeg tror Leicester med spillere som Jamie Vardy, Ayoze Perez, James Maddison og Youri Tielemans kan utnytte svakhetene i Arsenal-forsvaret. Leicester skal ta sin tredje strake hjemmeseier mot Arsenal. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Tottenham—Sheffield United

Tottenham banket Røde Stjerne 4-0 onsdag. Det var den andre seieren på 14 dager mot serberne med kalassifre, de vant 5-0 hjemme i Nord-London. Men: Røde Stjerne er det eneste laget Tottenham har klart å slå den siste halvannen måneden. Faktisk er de to seirene mot Røde Stjerne de eneste to Spurs-seirene på de siste syv kampene i alle turneringer.

Tottenham har kun vunnet to av de siste ti kampene i Premier League, og krisen i Nord-London er ennå ikke over.

I motsetning til London-klubben er Sheffiled United stinn i selvtillit etter fire kamper på rad uten tap. The Blades har imponert etter opprykket til Premier League, og ligaleder Liverpool er det eneste laget som har vunnet mot Chris Wilder sine menn på de seks siste Premier League-matchene. På bortebane har Sheffield United vist seg å være en hard nøtt å knekke. Den nyopprykkede klubben har ennå ikke opplevd å tape på fremmed gress. Statistikken viser én seier og fire uavgjorte.

Laget fra stålbyen har vist at de kan spille jevnt med topplagene. De tapte knepent mot Leicester (1-2) og Liverpool (0-1), og de tok sterke fire av seks poeng mot Arsenal (1-0) og Chelsea (2-2). Siden Premier League-formen til Tottenham er såpass dårlig, tror jeg et godt organisert og ultra-giret Sheffield United-lag vil skape problemer for Spurs. Vertene har tross alt ikke vunnet en Premier League-match siden 28. september. Den gangen vant de 2-1 mot nedrykkskandidat Southampton. Jeg tror Sheffield United fortsatt er ubeseiret etter oppgjøret mot Tottenham. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Southampton—Everton

Etter å ha tapt fire av de fem siste Premier League-kampene, har Southampton falt under nedrykksstreken. The Saints sliter fælt denne sesongen. Etter elleve serierunder har de scoret under ett mål i snitt per kamp i Premier League, og det er først og fremst mangelen på scoringer som gjør at de ligger på nedrykksplass.

Ralph Hasenhüttl sine menn har scoret ett mål eller mindre i alle åtte Premier League-kampen siden slutten av august. Riktignok har Southampton møtt tøff motstand. I de fem siste kampene har de spilt mot Tottenham, Chelsea, Wolverhampton, Leicester og Manchester City, og på de kampene har the Saints kun tatt ett poeng. Nå møter Southampton et Everton-lag som bare så vidt holder hodet over nedrykksstreken. The Toffees har bare tatt fire poeng av 21 mulige, og de har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. Bortestatistikken viser begrederlige 0-1-4 og 3-9 i målforskjell før kampen på St. Mary's.

I likhet med vertene sliter også Everton offensivt. Goodison Park-klubben har kun scoret ett mål eller mindre i seks av de siste syv Premier League-kampene siden første uken i september. I denne kampen møtes to av lagene som scorer minst mål i Premier League. Southampton har bare scoret 0,8 mål i snitt per hjemmekamp, mens Everton står med kun 0,6 mål per 90. minutt på bortebane. Det ligger an til å bli en målfattig kamp på den engelske sørkysten.

Med et Southampton-lag uten Premier League-seier på hjemmebane denne sesongen, og Everton fortsatt på jakt etter sin første borteseier, er det to lag uten særlig selvtillit som barker sammen på St. Mary's lørdag. Jeg har størst tro på at de deler poengene, men spanderer en halvgardering her. HU

4. Burnley—West Ham United

Det har vært noen vanskelige og frustrende uker for både Burnley og West Ham. The Clarets har tapt de tre siste ligakampene, men de visste at kampene mot høytflyvende Leicester og Chelsea kom til å bli tøffe.

West Ham på sin side drar nordover til Lancashire uten seier i de fem siste Premier League-kampene, og the Hammers har i denne perioden vist at de har alvorlige problemer defensivt. De kan Burnley utnytte i lørdagens kamp. Laget fra Øst-London står med tre tap og to uavgjorte på de fem siste kampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i fire av kampene som i utgangspunktet virket overkommelige. I forrige serierunde slapp West Ham inn tre mål på hjemmebane mot Newcastle. Det var den svakeste defensive kampen til West Ham siden 0-5-tapet mot Manchester City i serieåpningen.

Til tross for sine egen problemer de siste ukene, så vil Burnley føle at de møter West Ham på et bra tidspunkt. Ni av Burnley sine tolv poeng har kommet på Turf Moor, og Champions League-lagene Liverpool og Chelsea er de eneste som har dratt fra Lancashire med full poengpott. Det er også interessant å notere seg at Burnley har scoret to mål eller mer i tre av de fem ligakampene på sin egen hjemmebane siden august. Jeg tror de kan fortsette scoringsflyten mot et West Ham-lag som har lekket bakover i de fem siste ligakampene.

Burnley har spillertypene som kan åpne West Ham-forsvaret. The Clarets har nemlig scoret to mål eller mer i hver av de tre siste ligamøtene med the Hammers siden mars 2018 Siden Manuel Pellegrini ennå ikke har klart å tette West Ham-forsvaret, har jeg størst tro på hjemmeseier i Lancashire lørdag. H

5. Newcastle United—Bournemouth

Etter en miserabel start på sesongen, hvor Newcastle kun vant én av de første syv Premier League-kampene, har det begynt å se litt lysere ut for Newcastle og Steve Bruce de siste ukene. Etter 0-5-tapet mot Leicester har the Magpies skjerpet seg, og nå har de tatt syv poeng av de siste tolv mulige. Newcastle overrasket med å slå Manchester United, deretter ble det et knepent tap mot Chelsea, før de slo tilbake med å ta ett poeng mot Wolves og tre poeng forrige helg mot West Ham.

Tyneside-laget scoret tre ganger på London Stadium mot et West Ham-lag som spilte sin svakeste kamp siden serieåpningen mot Manchester City. Det var første gang Newcastle scoret mer enn ett mål i en Premier League-kamp denne sesongen. Hjemme på St. James’ Park har Newcastle kun scoret tre ganger på fem kamper siden august Selv om de ikke har fått uttelling foran mål, så er the Magpies ubeseiret foran sine egne fans siden 0-1-tapet mot Arsenal i serieåpningen.

Ikke overraskende har kombinasjonen av et tannløst angrep og et godt organisert forsvar resultatert i mange målfattige kamper. I alle hjemmekampene til Newcastle hittil har det vært scoret under 2,5 mål. Det mønstret vil antakeligvis fortsette denne helgen mot et Bournemouth-lag som har vært tamme offensivt den siste tiden. Bournemouth har imidlertid vært betydelig bedre bakover denne sesongen, og etter å ha hatt den tredje verste defensive statistikken sist sesong, har Joshua King og lagkompisene kun sluppet inn 1,18 mål i snitt så langt denne sesongen. Bounemouth har 2-1-2 på bortebane.

To av Newcastle sin tre siste Premier League-seire denne sesongen har vært 1-0-seire, og vi tror the Magpies har den flyten som skal til for å ta en ny trepoenger, men det blir ikke enkelt. Vi garderer. HU

6. Hull City—West Bromwich Albion

Etter en elendig start, med kun én seier på de fem første kampene, har Hull begynt klatringen på tabellen. The Tigers ligger oppe på åttendeplass etter tre seire på rappen. På de tre kampene har de scoret syv ganger og kun sluppet inn ett. Men de står uten seier på de fem siste kampene på The Hawthornes. Sist gang de dro derfra med tre poeng var tilbake i 2008. Det begynner å bli en stund siden.

Den tidligere West Ham-treneren Slaven Bilic har fått en pangstart etter at han tok over West Brom. West Midlands-laget har kun tapt én av de første 15 seriekampene, og de scorer massevis av mål. Det var ingen selvfølge før årets sesong. The Baggies hadde Jay Rodriguez og Dwight Gayle som holdt dem inne i opprykkskampen sist sesong, men begge forlot klubben i sommer, og WBA måtte finne nye målscorere. Nå har flere spillere stått frem og tatt ansvar. Matt Phillips er toppscorer med sine seks mål så langt.

Bortestatistikken viser 5-2-1 og 11-5 i målforskjell. Det bare Swansea som slipper inn færre mål enn dem på bortebane denne sesongen. West Brom har tre seire på de fire siste kampene, og de skal være i stand til å slå et Hull-lag som er ustabile. På hjemmebane har Hull bare vunnet tre av åtte kamper. West Brom er favoritter, og jeg tror de innfrir. B skal holde for sesongens beste bortelag i Championship. B

7. Leeds United—Blackburn Rovers

Leeds fortsetter opprykksjakten når Blackburn kommer til Elland Road lørdag. Etter forrige helgs 2-0-seier hjemme mot QPR, ligger den gamle storheten på tredjeplass i Championship med 28 poeng. Det var fjerde kampen deres på rad uten tap.

Marcelo Bielsa sine menn er nå kun to poeng bak serieleder West Brom. Det er tett som hagl i toppen, og det skiller bare seks poeng mellom West Brom og Sheffield Wednesday på syvendeplass.

Blackburn har ikke fått en like god start på sesongen. De ligger nede på 16.-plass, ti poeng bak Leeds United. Rovers har allerede tapt syv av sine 15 ligakamper. Forrige helg slo de et formsterkt Sheffield Wednesday. Det var første seieren på seks kamper, men den kom på hjemmebane. Blackburn har tatt tolv av 18 poeng hjemme på Ewood Park. På bortebane har det klabbet for dem. De har nemlig tapt fire av de siste fem bortekampene.

Rovers reiser til Elland Road med tre strake bortetap bak dem, og de har også tapt de tre siste kampene mot Leeds på Elland Road. Statistikken taler for hjemmeseier til Leeds, og den blir ytterlige styrket av at Leeds har vunnet de tre siste hjemmekampene sine, uten å slippe inn mål. Yorkshire-vertene har kun sluppet inn tre mål på syv kamper foran egne fans. Blackburn har en tøff oppgave foran seg. For tøff. H

8. Sheffield Wednesday—Swansea City

Under Garry Monk sin ledelse har Sheffield Wednesday opplevd en god start på Championship-sesongen. Etter 15 serierunder befinner the Owls seg på syvendeplass, kun ett poeng bak en playoffplass. Mens flere av de andre lagene i toppen på nest øverste nivå har satset på angrepsfotball, har Wednesday bygget sine sterke resultater på et solid forsvarsspill.

Etter at Monk tok over på Hillsborough har Yorkshire-klubben vært vanskeligere å bryte ned, og som et resultat av det, har de vært vanskeligere å slå. Hittil har de kun sluppet inn tolv mål. Det er bare ett lag i Championship som har sluppet inn færre mål enn Wednesday. Onsdagslaget har ikke vært svake på bortebane, men de har vært særlig effektive foran egne fans denne sesongen. Hjemmestatistikken viser 4-2-1 på de syv sist kampene.

Sheffield Wednesday har vært solide defensivt hjemme, og det samme kan sies om Swansea på bortebane. Waliserne, som fortsatt har til gode å tape på bortebane denne sesongen, er det nest beste bortelaget i ligaen så langt. Ikke bare er Swansea ubeseiret på bortebane, de slipper også inn svært få mål. De har kun fire baklengsmål på syv kamper. Ikke overraskende er det ingen andre lag i Championship som har sluppet inn færre mål. Swansea ligger oppe på en flott fjerdeplass, fire poeng foran Wednesday. De har to seire på rad før turen til Hillsborough, og jeg se for meg en tett og jevn kamp her. Denne er åpen. HUB både på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Queens Park Rangers—Middlesbrough

Mark Warburton har virkelig fått sving på QPR. De ligger på niendeplass etter 15 serierunder, London-klubben er nå kun to poeng bak en playoffplass, selv om de kun har tatt ett poeng på de tre siste kampene. Det viser at racet om playoffplassene i Championship denne sesogen er vidåpent.

Et lag som har skuffet stort så langt er Middlesbrough. De ligger under nedrykksstreken, og har før helgens kamper langt frem til en playoffplass, 13 poeng for å være helt nøyaktig. Boro har gått på trynet med Jonathan Woodgate som manager. De har ikke klart å forsvare seg like bra som sist sesong, og de kan heller ikke matche Tony Pulis sitt Boro-lag fra sist sesong offensivt. Gjestene har ikke klart å score i de fire siste kampene. Vi forventer en ny nedtur for dem i lørdagens bortekamp på Loftus Road. Boro står nemlig uten seier på bortebane denne sesongen. De har nå tapt fire av syv bortekamper, og formpilen har pekt brutalt nedover den siste tiden. Laget står med tre tap på de fire siste kampene på fremmed gress.

QPR har vist imponerende angrepsspill, og de har scoret 24 mål hittil denne sesongen. Det er bakover de har problemer, men siden Boro har gått målløs av banen i nesten halvparten av kampene har QPR lite å frykte. Gjestene har heller ikke vunnet i de åtte siste kampene. Mot lag fra nedre halvdel av tabellen har vertene vært nådeløse. De har vunnet fem av syv kamper og scoret 17 mål. Boro blir neste offeret til QPR. H

10. Preston North End—Huddersfield Town

Preston har fått en glimrende start og ligger på direkte opprykksplass, men de er fortsatt to poeng bak serieleder West Brom. I sommer var det flere som snakket om Preston som en opprykkskandidat, men da Callum Robinson tok snarveien til Premier League og signerte for Sheffiled United, og klubben ikke klarte å finne en erstatter for spissen, ble fansen rasende og optimisen visnet.

Huddersfield fikk en grusom start på nest øverste nivå. De tapte syv av de åtte første ligakampene etter nedrykket, men nå har de endelig funnet formen. De er ubeseiret i de syv siste kampene, og har klatret opp til 18-plass på tabellen. Nå venter en tøff oppgave på Deepdale. Preston er nemlig ligaens beste hjemmelag.

The Terriers har scoret i alle de syv siste bortekampene, så de skal være i stand til å bite fra seg, men om det holder til seier er jeg mer usikker på. Preston er tross alt det beste offensive laget i ligaen før helgens serierunde. De har sammen med West Brom scoret 28 mål på 15 kamper. De har også en overlegen statistikk mot Huddersfield på Deepdale, hvor de har vunnet de fire siste innbyrdes oppgjørene. Preston har kun tapt én av de tolv siste hjemmekampene. Det er ingen vits å sløse med garderingene her. H

11. Millwall FC—Charlton Athletic

Millwall tapte 1-2 borte mot Reading sist helg. Det var åttende bortekampen på rad uten seier for London-laget. Hjemme på The Den har de vist betydelig bedre takter. På de tre siste hjemmekampene har de tatt syv av ni mulige poeng, og i denne periode har de blant annet vunnet mot opprykksjagende Leeds.

Den nye Millwall-manageren Gary Rowett sin hovedoppgave er å sørge at the Lions overlever i Championship. Manageren med en fortid i Burton, Birmingham, Derby og Stoke tok over etter Neil Harris som overraskende trakk seg fra managerjobben i starten av oktober.

Millwall var av ekspertene før sesongen spådd å kjempe en kamp i bunnen av tabellen, men de er bare fire poeng bak playoffjagende Charlton etter 15 serierunder. Rowett & Co skal være i stand til å ta tre poeng i London-derbyet mot et Charlton-lag som kun har vunnet to av de siste syv bortekampene etter opprykket fra League One. Gjestene fikk en god start på sesongen, men med kun én seier på de seks siste kampene,virker det som luften har gått litt ut av ballongen. Det er særlig på bortebane det har klabbet for the Addicks. Charlton har sluppet inn to mål i de siste fire bortekampene. Når vi vet at Millwall har scoret to mål eller mer i fire av de fem siste kampene, så heller jeg mest mot hjemmeseier i denne kampen. Dette er imidlertid en derbymatch, og de lever ofte sitt eget liv. Derfor garderer jeg kampen. HU

12. Birmingham City—Fulham

Birmingham har virkelig tatt seg selv i nakken, og de er ikke til å kjenne igjen fra sist sesong da de kjempet for å unngå nedrykk. The Blues har ikke vært det mest stabile laget i Champiosnhip, men de har plassert seg midt på tabellen og er bare tre poeng bak en playoffplass før helgens kamper.

Fulham, som rykket ned fra Premier League etter sist sesong, var en av de store opprykksfavorittene før denne sesongen, men de har ikke overbevist så langt. Etter kun en seier på de fem siste kampene har de falt utenfor playoffsonen, og de ligger nå på åttendeplass. The Cottagers gikk på et ydmykende 0-3-tap hjemme mot Hull forrige helg. I de to siste bortekampene har de heller ikke fått det til å klaffe. De spilte 0-0 mot formsvake Boro og tapte mot bunnlaget Stoke. Nå venter en vanskeligere test på St Andrews.

The Blues er et av de beste hjemmelagene i Championship denne sesongen. De har vunnet fem av syv hjemmekamper de siste par månedene. De står med tre seire på rad før kampen mot Fulham, så selvtilliten burde det iallfall ikke være noe i veien med. Birmingham har også en oppløftende statistikk mot Fulham. De har kun tapt én av de siste seks kampene mot dem. Jeg tror ikke de taper her heller. I tre av de fire siste kampene har Fulham ikke maktet å få ballen i mål. Det lover ikke bra før møtet med et av ligaens sterkeste hjemmelag. Birmingham snuser på en playoffplass. Hjemmelaget taper ikke på St Andrews. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

