Bonuspotten skal ut på midtukekupongen

Det er endelig dags for at Bonuspotten skal ut på tippekupongen og det betyr at det ligger ca 3 mill kr i tolverpotten. Det er kun EM-kvalifiseringskamper på kupongen og sju av kampene spilles torsdag kveld, mens de fem siste spilles fredag kveld. Innleveringsfristen er torsdag kl 20.40. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Nederland - Nord-Irland

Vi starter i gruppe C med en toppkamp der Nederland ligger på 3. plass med ni poeng, men har en kamp tilgode på både Tyskland og Nord-Irland som står med tolv poeng. Nederland har allerede gjort unna begge kampene mot Tyskland og må ha en meget bra sjanse til å havne blant de to beste. 4-2 seier over Tyskland og 4-0 seier over Estland i de to kvalifiseringskampene spilt i september og det vrimler av kvalitet i dette laget nå.

Nord-Irland innledet med full pott på de fire første kampene og ledet derfor gruppen etter fire runder. Men har altså igjen dobbeltoppgjør mot Nederland og bortekamp mot Tyskland og de røk da også 0-2 hjemme mot Tyskland i den siste runden. Har noen Premier League-spillere i sin stall, men ellers består mannskapet av spillere som holder til i de lavere divisjonene i England.

Her skal det ikke være snakk om saken. H.

2. Kroatia - Ungarn

Gruppe E der fire av fem nasjoner fortsatt har reell mulighet til å bli blant de to beste. I tillegg til disse to, er også både Slovakia og Wales med i kampen for fullt. Kroatia fikk kun med seg ett poeng fra bortekampen mot Aserbadsjan sist, men har fortsatt alt i egne hender. Leder gruppen med ett poeng ned til Slovakia og Ungarn og skal spilles to av sine tre siste hjemme. Med seier i de to hjemmekampene, blir det EM-sluttspill. Både Luka Modric, Ivan Rakitic og Ivan Perisic er fortsatt med.

Ungarn kunne tatt et langt steg mot sluttspill dersom de hadde vunnet hjemmekampen mot Slovakia i den forrige runden, men de endte opp med å tape 1-2. Ligger kun ett poeng bak Kroatia, men har tøffe bortekamper mot hhv Kroatia og Wales i to av de tre gjenværende kampene i denne gruppa. Viktige Adam Nagy er ute med karantene, det samme er Botnd Barath.

Kroatia blir en av mange store favoritter på midtukekupongen, men skal normalt vinne greit. H.

3. Slovakia - Wales

Gruppe E og i likhet med Kroatia - Ungarn en meget viktig kamp i denne gruppen. Slovakia med en meget viktig borteseier mot Ungarn i den forrige landslagsrunden i september og dermed er slovakene i førersetet om EM-billett. Skulle de vinne mot Wales har de trolig kvittet seg med Wales i kampen om de to øverste plassene. Røk hele 0-4 hjemme mot Kroatia i forrige hjemmekamp. Forsvarsspilleren Denis Vavro soner karantene for gule kort.

Wales har en kamp tilgode på de tre lagene foran seg i denne gruppen, men de må unngå tap her for å ikke miste ytterligere terreng. Har tapt begge sine bortekamper hittil, begge ettmålstap mot hhv Kroatia og Ungarn. Ryan Giggs kan glede seg over tilnærmet skadefri tropp.

U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Østerrike - Israel

Gruppe G der samtlige seks lag har spilt seks kamper og der fem av lagene fortsatt har muligheten til å ende blant de to beste.

Østerrike innledet EM-kvalifiseringen meget skuffende med to strake tap, men har slått tilbake med 10 poeng på de fire siste og holdt Polen til 0-0 borte sist. Bortsett fra bortekamp mot Slovenia kommende søndag, er det tre øvrige gjenstående kampene klart overkommelige.

Israel står med åtte poeng og har tre poeng opp til Slovenia på andreplassen. Innledet EM-kvalifiseringen med sju poeng på de tre første kampene, men har kun tatt ett poeng på de tre siste og må nesten vinne denne, for å holde liv i håpet om EM-sluttspill. Velkjente Tomer Hemed er ikke med.

Klar fordel Østerrike her, men vi hekter på en halvgardering. HU.

5. Latvia - Polen

Gruppe G. Mens Israel ligger nest sist med åtte poeng i denne gruppen, er Latvia som ventet sist med null poeng. Kommer fra seks strake tap med en målforskjell med 1-21 og har nå 14 kamper på rad uten seier. Har faktisk tapt alle sine kvalifiseringskamper med to mål eller mer.

Polen innledet kvaliken med fire strake seire, men i september røk laget 0-2 borte for Slovenia og tre dager senere ble det kun 0-0 hjemme mot Østerrike. Men har tre poeng ned til Østerikke på 3. plass og har fortsatt alt i egne hender.

Ingen grunn til å spekulere i denne. Polen blir en av våre sikre på midtukekupongen. B.

6. Nord-Makedonia - Slovenia

Gruppe G. Ikke så lett å bli kloke på Nord-Makedonia. De har tapt to av tre hjemmekamper, mens de er ubeseiret i sine tre bortekamper (1-2-0). Står med åtte poeng og har tre poeng opp til Slovenia på 2. plass, men etter denne venter tøffe bortekamper mot hhv Polen og Østerrike, så det ser veldig vanskelig ut for Nord-Makedonia å ende blant de to beste i denne gruppa.

Slovenia fikk en tung start på gruppen, men kommer nå fra tre strake seirer og har inntatt 2. plassen to poeng bak Polen og poenget foran Østerrike. Møter nettopp Østerrike hjemme førstkommende søndag, i det som garantert blir en nøkkelkamp om tetplassene i denne gruppa.

Ingen enkel kamp dette. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Russland - Skottland

Etter sin sensasjonelt sterke VM-innsats på hjemmebane i fjor sommer, har Russland fortsatt å imponere i EM-kvalifiseringen. De tapte riktgnok åpningskampen borte mot Belgia med 1-3, men har deretter tatt fem strake seire og med fire kamper igjen, ligger de på 2. plass med hele åtte poeng ned til Kazakhstan på 3. plass. Alt tyder på at Belgia og Russland kvalifiserer seg fra denne gruppa. Fedor Smolov, Roman Zobnin og Rifat Zhemaletdinov er skadet, men det er kun Smolov som hadde vært aktuell for en startplass.

Skottland må unnvære Manchester United-spilleren Scott McTominay som soner karantene for gule kort og det hjelper definitivt ikke på. Har vært en gedigen skuffelse og kun kapret seks poeng på sine seks første kamper og selv om de skulle vinne sine fire siste, blir det ikke EM-sluttspill.

Russland blir store favoritter og vinner normalt denne veldig greit. H.

8. Tsjekkia - England

De fem siste kampene på midtukekupongen spilles alle fredag kveld. Vi starter i gruppe A der det kun er fem nasjoner. England er den eneste nasjonen som kun har spilt fire kamper, men de står med full pott og leder gruppen tre poeng foran Tsjekkia. Gareth Southgate har vraket trioen Dele Alli, Kyle Walker og Alex Oxlade-Chamberlain fra troppen og heller plukket med seg formspillerne Tammy Abraham og Fikayo Tomori. John Stones er som kjent ute med skade.

Tsjekkia står med ni poeng, og har tapt to av sine fem kamper. Dessverre for tsjekkerne kom det ene tapet borte mot Kosovo i september. Ergo er Kosovo på 3. plass kun ett poeng bak. Og mandag kveld er det nøkkelkamp i Tsjekkia mellom nettopp Tsjekkia og Kosovo.

Tsjekkia er kapable nok til å få med seg poeng i denne. UB.

9. Montenegro - Bulgaria

Også denne er hentet fra gruppe A. Og en kamp mellom to nasjoner som begge står med kun to poeng på sine fem første kvalifiseringskamper. Det betyr at ingen av disse har mulighet til EM-sluttspill. Montenegro med kun ett poeng på sine tre første hjemmekamper.

Bulgaria innledet kvaliken med to strake 1-1 kamper, men deretter er det blitt tre strake tap, deriblant et meget skuffende 2-3 tap hjemme for Kosovo. Krasimir Balakov ble ansatt som ny landslagssjef i mai, uten at det har hjulpet for Bulgaria som står med 0-4-5 på sine ni siste landskamper.

Montenegro bør kunne unngå tap i denne. HU.

10. Ukraina - Litauen

Gruppe B der Ukraina har stø kurs mot neste sommers EM-sluttspill. De innledet med å klare et sterkt 0-0 resultat borte mot Portugal og har vunnet de fire neste. Vinner de fredag, er de 99 prosent sikre på å ende blant de to beste i gruppe B.

Litauen gjør seg sjelden bemerket i Europa og de ligger som ventet sist i gruppa med kun ett poeng på de fem første. Det poenget kom som ventet hjemme mot Luxembourg (1-1).

Som vanlig når det EM-kvalifiseringskamper på tippekupongen, er det en del store favoritter. Det er vanskelig å se for seg annet enn en klar hjemmeseier her. H.

11. Island - Frankrike

Gruppe G. Erik Hamren og Island stod med kun det forventede bortetapet mot Frankrike (0-4) på de fem første EM-kvalifiseringskampene før de røk 2-4 borte mot Albania i den forrige landslagsrunden. Med tanke på at både Tyrkia og Frankrike står med 15 poeng og Island kun har tolv, svekket tapet mot Albania sjansene for avansement for Island. Ikke bare må de ha poeng fredag, de må også ta poeng borte mot Tyrkia og ingen av de tingene er enkle. Aron Gunnarsson er eneste fravær av betydning.

Frankrike har en tendens til å gå på et overraskende tap fra tid til annen i EM og VM-kvalifiseringskamper og 8. juni, så røk den regjerende verdensmesteren 0-2 borte mot Tyrkia. Men de øvrige fem er vunnet, så Frankrike har fortsatt alt i egne hender.

Vi gir Hamrens gutter sjansen i denne og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Tyrkia - Albania

Gruppe H. Tyrkia med syv seirer på åtte kamper etter at Şenol Güneş kom tilbake som landslagssjef. Vertene topper tabellen på regelen om innbyrdes oppgjør mot Frankrike. Det eneste tapet i kvalifiseringen httil har kommet borte mot Island. Og de har tre poeng ned til Island på 3. plass, som de møter hjemme 14. november.

Albania slo til med en litt overraskende 4-2 seier hjemme mot Island i forrige landslagsrunde i september, men med tap i tre av de seks kampene de har spilt, er det hele seks poeng opp til 2. plassen. Og Albania presterer sjelden mot antatt sterkere motstand på bortebane.

Tyrkia lever nok greit med ett poeng her, selv om de naturligvis er klare favoritter. HU.

96-rekker:

1. Nederland — Nord-Irland H

2. Kroatia — Ungarn H

3. Slovakia — Wales U

4. Østerrike — Israel HU

5. Latvia — Polen B

6. Nord-Makedonia — Slovenia HU

7. Russland — Skottland H

8. Tsjekkia — England UB

9. Montenegro — Bulgaria HU

10. Ukraina — Litauen H

11. Island — Frankrike HUB

12. Tyrkia — Albania HU





432-rekker:

1. Nederland — Nord-Irland H

2. Kroatia — Ungarn H

3. Slovakia — Wales HUB

4. Østerrike — Israel HU

5. Latvia — Polen B

6. Nord-Makedonia — Slovenia HUB

7. Russland — Skottland H

8. Tsjekkia — England UB

9. Montenegro — Bulgaria HU

10. Ukraina — Litauen H

11. Island — Frankrike HUB

12. Tyrkia — Albania HU