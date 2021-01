I kveld skal Bonuspotten ut på midtukekupongen og det innebærer snaut fire millioner kroner i tolverpotten.

Bonuspotten skal ut på midtukekupongen og det betyr at det er ca 3,8 mill i tolverpotten. Denne summen skal fordeles på alle med 12 rette. Midtukekupongen består av to kamper fra Premier League, seks kamper fra midtukerunden i Championship og avsluttes med fire kamper fra midtukerunden i tysk Bundesliga. Innleveringsfristen er kl 18.55.

1. Manchester City - Aston Villa

Etter en litt rufsete start på sesongen, har det løsnet for fullt for Manchester City. Står med 7-2-0 på de ni siste seriekampene og søndagens 4-0 seier hjemme mot Crystal Palace var lagets femte seier på rad. Har avansert til 2. plass før midtukekampene og er kun to poeng bak serieleder Manchester United og City har også en kamp mindre spilt. Det var håp om å få Sergio Aguero tilbake, men han blir ikke spilleklar. Ellers ser det bra ut på skadefronten for City.

Aston Villa har vært rammet av et coronautbrudd og ikke spilt seriekamp siden 1. nyttårsdag da de tapte 1-2 borte for Manchester United. Ni spillere skal ha testet positivt, men det er ikke kjent hvem disse har vært. Dean Smith må uansett klare seg uten langtidsskadde Wesley. Villa har falt ned til 11. plass i løpet av januar og har totalt 26 poeng på 15 spilte kamper, men de har to og tre kamper tilgode på alle lagene foran seg på tabellen. Solide 5-1-2 på bortebane.

3-0 til Manchester City i tilsvarende kamp på Etihad Stadium forrige sesong og totalt har City vunnet 14 av 15 hjemmekamper mot Villa i Premier League. Selv om vi har veldig sansen for Aston Villa, lukter det hjemmeseier aller dager i uken i denne. H.

2. Fulham - Manchester United

Det så virkelig ille ut for Fulham i starten av comebacket i Premier League. Kun ett poeng ble for Scott Parkers gutter på de seks første seriekampene, men de forbedret seg betydelig. Stod med fem strake poengdelinger, før de måtte tåle 0-1 tap hjemme mot Chelsea lørdag kveld. Fikk Antonee Robinson utvist rett før pause i den kampen på stillingen 0-0 og var nok løpet kjørt. Fulham ligger tredje sist med 12 poeng og har fire poeng opp til Burnley på sikker plass. Mario Lemina og Aleksandar Mitrovic er begge friskmeldt, mens innlånte Ruben Loftus-Cheek. Han fikk ikke spille mot moderklubben Chelsea i helgen.

Manchester United med råsterke 7-3-0 på sine ti siste seriekamper og holdt Liverpool til 0-0 i søndagens toppkamp på Anfield. Er ligaens klart beste bortelag og ubeseiret på de ni første bortekampene med knallsterke 7-2-0. Ole Gunnar Solskjær har ingen skader av betydning, og kun Phil Jones og Brandon Williams er de eneste spillerne på skadelisten.

Manchester United med fire strake seire på de fire siste seriekampene på Craven Cottage. B.

3. Norwich - Bristol City

De seks neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Champiosnhip.

7-1-1 på de ni siste seriekampene for serieleder Norwich og sterk 2-1 seier borte mot Cardiff lørdag. Står med totalt 50 poeng på 24 spilte kamper og har fire poeng ned til Swansea på andreplass og åtte poeng ned til Bournemouth på 3. plass før midtukerunden. Meget solide 7-4-1 hjemme på Carrow Road. Teemu Pukki var ikke med lørdag, men er ventet tilbake til onsdagens kamp.

Bristol City på 9. plass med 36 poeng, det etter 23 spilte seriekamper. Det er kun fire poeng opp til Reading på den viktige 6. plassen som gir playoff. Har vunnet to av sine tre siste, begge de på hjemmebane, senest med 2-0 mot Preston lørdag. Borte er imidlertid fire av de fem siste tapt. Har en god del skader i sitt mannskap.

Serieleder Norwich skal ha gode vinnersjanser her og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

4. Nottingham Forest - Middlesbrough

Etter en svak start på sesongen er Nottingham Forest nå ubeseiret på sine seks siste seriekamper (3-3-0). Ligger likevel helt nede på 19. plass med kun 25 poeng, men har i det minste en luke på seks poeng ned til Rotherham under streken. 3-1 hjemme over Millwall lørdag og sju er poeng er tatt på de tre siste hjemmekampene.

Middlesbrough helt oppe på 7. plass med 36 poeng og har fire poeng opp til Reading på 6. plass som gir playoff. Skuffende 0-1 tap hjemme mot Birmingham lørdag og stå med ustabile 2-0-2 på de fire siste seriekampene. Har prestert klart best hjemme på Riverside så langt og står med 7-2-2 der, borte er ikke tallene bedre enn 3-4-5.

Det står 2-1-0 på de tre siste tilsvarende på City Ground og Forest skal kunne unngå tap også denne gang. HU.

5. Cardiff - Queens Park Rangers

Det vil seg ikke for Cardiff og etter lørdagens 1-2 tap hjemme mot serieleder Norwich, er laget helt nede på 15. plass med kun 29 poeng. Det er hele 11 poeng opp til siste playoffplass. Fem tap og kun en seier på de seks siste seriekampene og knapt godkjente 4-2-6 hjemme i Wales. Marlon Pack soner karantene etter sitt røde kort mot Norwich.

Heller ikke Queens Park Rangers har levert særlig bra. De ligger femte sist på 20. plass med 24 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Rotherham under streken. I likhet med Cardiff kun en seier på de seks siste seriekampene, men kun to tap (1-3-2). Svært beskjedne 2-5-5 på tolv spilte bortekamper.

Hjemmeseire i de to siste tilsvarende. Det skal rekke med halvgardering i denne. HU.

6. Huddersfield - Millwall

Skadeplagede Huddersfield manglet nesten en hel ellever borte mot topplaget Watford lørdag og tapte som ventet. Det endte 0-2. Det var lagets tredje tap på de fire siste seriekampene, men hjemme har de klart seg ganske så bra. Står med 7-1-4 på totalt 12 spilte hjemmekamper og ligger på 14. plass med 31 poeng.

Millwall var en liten outsider til playoff før sesongen tok til, men har ikke innfridd. Ligger helt nede på 16. plass med kun 26 poeng og har ikke mer enn sju poeng ned til Rotherham under streken. Kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5), men har anstendige 4-4-4 på tolv spilte bortekamper. Det er få skader i troppen.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Brentford - Luton

Brentford spiller faktisk sin første seriekamp i 2021 onsdag kveld. De var sist i aksjon på lille nyttårsaften, da ble det 2-1 seier hjemme over Bournemouth. Står med knallsterke 7-3-0 på sine ti siste seriekamper og ligger på 4. plass med 41 poeng og har ni poeng opp til serieleder Norwich. Men Brentford har samtidig to kamper mindre spilt enn de tre lagene over seg på tabellen. Manager Thomas Frank kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Luton smalt til med en meget overraskende 1-0 seier borte mot sterke Bournemouth lørdag, men da skal man ha i mente at hjemmelaget fikk Jonathan Lerma utvist allerede etter 26 minutter. Har klart seg bra denne sesongen Luton og ligger på 12. plass med 33 poeng. Borte er det kun blitt seks scoringer på de 12 første og totalt er bortetalllene 4-2-6.

7-0 til Brentford i tilsvarende møte forrige sesong. H.

8. Birmingham - Preston

Etter en meget svak periode med kun ett poeng på seks kamper, slo Birmingham til med en meget overraskende 1-0 seier borte mot godtgående Middlesbrough lørdag. Dermed kom laget opp på 26 poeng og har sju poeng ned til Rotherham under streken. Normalt hjemmesterke Birmingham står med kun to hjemmeseire hittil (2-2-8) og har faktisk tatt langt flere poeng på bortebane.

Preston med ustabile 10-2-12 på sine 24 første seriekamper og ligger på 13. plass med 32 poeng. Det er åtte poeng opp til den viktige 6. plassen. På de seks siste seriekampene er det blitt tre seire og tre tap og Preston er således blant de mest uforutsigbare lagene i Championship.

Det står 1-1-2 på de fire siste tilsvarende i Birmingham og denne er blant midtukekupongens mest åpne kamper. Vi sjanser på HB.

9. Arminia Bielefeld - Stuttgart

De fire siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra midtukerunden i tysk Bundesliga.

På søndagskupongen 10. januar lanserte vi Arminia Bielefeld som et klart objekt hjemme mot Hertha Berlin og vi gjorde tilsvarende på våre oddstips. Bielefeld vant den kampen 1-0 og H'en var kun markert på 18 prosent og på langoddsen var oddsen flotte 3,90. Bielefeld fulgte opp den seieren med 0-0 borte mot Hoffenheim lørdag. De er dermed oppe på trygg grunn med sine 14 poeng og har sju poeng ned til direkte nedrykk og to poeng ned til FC Köln på kvalifiseringsplass.

Stuttgart rykket i likhet med Arminia Bielefeld opp fra 2. bundesliga denne sesongen. De endte ti poeng bak Bielefeld på tabellen da, men begge gikk direkte opp. Stuttgart har klart seg langt bedre enn Bielefeld og står med 22 poeng på 16 første seriekampene. Det til tross for at de utrolig nok er uten hjemmeseier (0-5-3), men ingen lag har høyere poengsnitt på bortebane enn Stuttgart som har knallsterke 5-2-1 på sine åtte første bortekamper. Spissene Nicolas Gonzales (seks seriemål) og Silas Wamangituka (ni seriemål) soner begge karantene.

Bielefeld tapte kun en hjemmekamp som vinner av 2. bundesliga i fjorårssesongen, det tapet kom mot nettopp Stuttgart. Med tanke på den råsterke bortestatistikken til Stuttgart denne sesongen, må de nesten få utgangstipset. Men et klart forbedre hjemmelag er langtfra sjanseløse. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Augsburg - Bayern München

Nedadgående formkurve for Augsburg med tre tap på de fire siste seriekampene, men de står med 19 poeng totalt og er godt klar av nedrykksstriden foreløpig. 0-2 tap borte mot Werder Bremen lørdag og hjemme er tallene svake 2-2-4.

Til tross for mer eller mindre skadefritt lag, så flyter det ikke på veldig bra for Bayern München for tiden. Sjokkexit fra cupen forrige midtuke etter ekstraomganger og rotet bort en 2-0 ledelse mot Borussia Mönchengladbach i forrige bortekamp til 2-3 tap. Vant riktignok 2-1 hjemme mot Freiburg i helgen, men imponerte ikke voldsomt da heller. Uansett topper de Bundesliga med sine 36 poeng og har fire poeng ned til RB Leipzig på 2. plass. Totalt 5-1-2 på bortebane.

Det står 0-1-5 på de seks siste tilsvarende oppgjørene og den poengdelingen kom faktisk forrige sesong. Men Augsburg viser ikke form for tiden og normalt vinner Bayern München greit. B.

11. RB Leipzig - Union Berlin

Toppoppgjør i Leipzig. Kun en seier på de fire siste seriekampene for RB Leipzig og med totalt kun fire poeng på disse, er avstanden opp til serieleder Bayern München på fire poeng før midtukerunden. Ligger på 2. plass med 32 poeng. Hjemme leverer Leipzig som vanlig solid, men første hjemmetap for sesongen i siste hjemmekamp mot Borussia Dortmund. De sju øvrige har gitt seks seire og en poengdeling.

Union Berlin oppe på en sensasjonell 5. plass og med 28 poeng er laget kun ett poeng bak Dortmund på 4. plass og det er kun fire poeng opp til RB Leipzig. Sent seiersmål i fredagens hjemmekamp mot Bayer Leverkusen. Sju bortekamper har kun gitt ett tap (3-3-1), men de har ikke møtt noen av topp fire-lagene hittil på bortebane.

3-1 til RB Leipzig i tilsvarende kamp forrige sesong, vi utelukker ikke helt at Union Berlin kan få med seg ett poeng. HU.

12. Freiburg - Eintracht Frankfurt

Freiburg endte på en flott 8. plass forrige sesong og de har fortsatt i samme spor denne sesongen. Gjorde en sterk bortekamp mot Bayern München søndag, selv om det endte i 1-2 tap. Ligger på 9. plass med 23 poeng og står med tre strake hjemmeseire, riktignok alle mot lag fra nedre halvdel. Niclas Höfler (15 seriekamper fra start) soner karantene grunnet gule kort. Midtbanekollega Baptiste Santamaria (15 seriekamper fra start) ble skadet mot Bayern, og mister kveldens kamp

Eintracht Frankfurt helt oppe på 7. plass med 26 poeng og står faktisk med fire strake seire. Begge de to siste bortekampene er vunnet med 2-0, men de er kommet mot svakt plasserte Augsburg og Mainz. Totalt står Frankfurt med 3-3-2 på åtte spilte bortekamper. Forsvarsspilleren Sebastian Rode er eneste fravær av betydning.

Det står 2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Freiburg. Denne er åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

