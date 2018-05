Bonuspotten skal ut

Sportspill øvrige lørdagsmeny:

Lørdagskupongen denne weekenden inneholder Trønder-derbyet RBK – Ranheim, fem kamper fra Premier League samt seks kamper fra League One (nivå 3) i England. I nettop League One spilles den siste kampen i årets serie. Det gjør det litt mer vrient, da flere av lagene ikke har noen verdens ting å spille for. Bonuspotten har passert tre millioner kroner, og da skal den utbetales. Dette betyr at den totale potten er på rundt fire millioner kroner. Innleveringsfristen er som vanlig 15:55

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1,- første måned !

Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. ROSENBORG – RANHEIM

Et meget artig derby i Trøndelag åpner lørdagskupongen. Ranheim tar den korte turen til Lerkendal og har alt å vinne i denne kampen.

Rosenborg har etter en meget svak start, vunnet de fire siste kampene i serien. Uten å imponere voldsomt har man dog unngått baklengs mål i samtlige av disse fire. RBK har greie 2-1-0 på Lerkendal så langt, og er et veldig bra hjemmelag. Trondsen, Vilhjalmsson og Adegbenro mangler fra Rosenborgs meget brede tropp.

Ranheim har kommet som et friskt pust inn i øverste nivå i norsk fotball i år. Femte plass etter syv runder er langt bedre enn alle eksperter spådde. Laget ankommer Lerkendal bare et poeng etter storebror Rosenborg, og har sterke 2-0-1 på tre spilte bortekamper. 2-2 hjemme mot Vålerenga sist. Ingen store problemer i forkant av oppgjøret når det gjelder skader.

Vi tror Rosenborg viser at de fortsatt er best i Trøndelag. Ranheim har imidlertid imponert oss slik at vi legger på en uavgjort på 432 rekker spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

2. EVERTON – SOUTHAMPTON

Lagene møtes på Goodison Park i Liverpool. Småskummel kamp hvor Everton ikke har noe å spille for, mens gjestene desperat trenger poeng for å overleve i Premier League.

Everton har grei form, med 3-2-1 på de seks siste og seier i de to seneste. Sam Allerdyce sitt mannskap gjennomførte en bunnsolid kamp borte mot Huddersfield forrige helg. Laget har ikke noe å spille for, men ønsker nok allikevel å gi de trofaste tilhengerne en fin avslutning på sesongen i den siste hjemmekampen. Skadelisten er ikke veldig stor, men Everton har Sigurdsson, Mangala og McCarthy ute til dagens kamp.

Dette er en enormt viktig kamp for Southampton. Bortelaget ligger i øyeblikket på nedrykksplass et poeng etter Swansea. Mark Hughes sine utvaglte er nærmest nødt til å unngå tap i dagens kamp. Gjestene ankommer Goodison med svake 1-1-4 på de seks siste, men seieren kom nå sist mot Bournemouth (2-1). Kan det være slik at Hughes får fart på the saints? Det kan være, selv om sistnevnte ikke har vært noe stor suksess som trener så langt. Steven Davis er ute, ellers full tropp for bortelaget.

Vi setter Southampton som favoritter her, grunnet viktigheten av kampen. Jeg synes dog det er en åpen affære. HUB.

3. WEST BROMWICH – TOTTENHAM

Bunn mot topp møtes på The Hawthorns i Birmingham. WBA har fortsatt en teoretisk mulighet til å overleve. Tottenham derimot er på poengjakt for å sikre den viktige fjerdeplassen og Champions League spill neste sesong.

Dette er garantert den siste sjansen hjemmelaget har til å overleve i den øverste divisjonen. Med fem poeng opp til nedrykksstreken, og kun to kamper igjen synes vi dette ser svært mørkt ut for WBA. Darren Moore sitt mannskap står med 2-2-2 på de seks siste kampene, og er faktisk ubeseiret på de siste fire. Formen er med andre ord ganske så god for tiden. Hjemmelaget har kun skader på Barry og Morrison.

Tottenham røk ut av FA-cupen for Manchester United på Wembley sist. I dagens kamp bør Pocchetino sitt Tottenham ha poeng for å redde sesongen med en fjerde plass og Champions League spill neste sesong. Denne er kampen er med andre ord ekstrem viktig for Spurs. Fem poeng ned til Chelsea på femte gjør et tap her meget kostbart. Spurs ankommer Birmingham med 3-1-2 på de siste seks. Rose og Winks spiller ikke, ellers små problemer

Vi tror Tottenham viser forskjellen på topp mot bunn og sikrer tre poeng. B.

4. WATFORD – NEWCASTLE

Lagene møtes på Vicarage Road i utkanten av London. Hjemmelaget har faktisk fortsatt en teoretisk mulighet til nedrykk, mens bortelaget Newcastle har lite å spille for.

Watford trenger teoretisk et poeng for å sikre kontrakten. Laget er ikke i en god stim for tiden, og kommer inn til dagens kamp med meget svake 1-2-5 på de siste åtte kampene. Årets hjemmeform har dog tatt seg betraktelig opp etter nyttår. 4-2-3 er positiv hjemmeform på de siste ni kampene. Laget har noen skader for tiden. Kaboul, Hoban og tidligere Man United spiller Tom Cleverley er alle ute.

Newcastle stiller til kamp med 4-0-2 på de siste seks, men tap i de to siste. Bortelaget har rett og slett virket slitne og energiløse den siste tiden. Rafael Benitez og guttene fra Nord-England har ingen mulighet til å ta seg til Europa League-spill eller å rykke ned. The Magpies har hatt en forventet sesong. Gamez og Elliot er ute. Jeg blir ikke sjokkert om trener Benitez kaster inn på noen unge spillere i dag.

Vi tror Newcastle returnerer nordover uten poeng. H.

5. LEICESTER – WEST HAM

I denne kampen går hjemmelaget til kamp uten noe å spille for. Gjestene fra London kan dog fortsatt rykke ned og trenger poeng.

Leicester synes å lengte etter sesongavslutningen for tiden. 4-5-4 er statistikken på de 13 kampene laget har spilt i serien etter nyttår. På de siste fire har det blitt tre tap og et uavgjort. Claude Puel, som trener hjemmelaget, er nok sånn passe fornøyd med plasseringen på tabellen. Okazaki, James og Albrighton er ute. Keeper Kasper Schmeichel er tvilsom, og kan erstattes.

Bortelaget trenger poeng for å styre klar av nedrykk. Laget har ikke fått et ønsket oppsving under David Moyes. West Ham ankommer midt-England med 1-2-3- på de siste seks, og stygge 1-4 tap i de siste to mot Arsenal og Manhester City. Det er mange som ville tapt mot disse to motstanderne, men Moyes sitt mannskap har til tider ikke hengt sammen i kampene. 2-6-10 er bortestatistikken i årets Premier League. Collins, Antonio og Reid er ute.

Vi anser Leicester som det beste laget. Selv om borteformen til bortelaget har vært elendig i år, gir vi dem sjansen da ny kontrakt står på spill. HB (HUB på 432 rekker spillet)

6. BOURNEMOUTH – SWANSEA.

En ny kamp der et lag har lite å spille for, mens det andre er avhengig av poeng. I denne kampen er har hjemmelaget Bournemouth ingen ting å spille for. Bortelaget er dog på desperat jakt etter poeng og ny kontrakt.

Bournemouth har ikke vært like sterke som vanlig hjemme på Vitality Stadium denne sesongen (7 tap) Laget har 1-3-4 på de siste åtte kampene , og tre strake tap på de siste tre. Formen til Eddie Howe sitt mannskap er med andre ord ingenting å skryte av. Jeg synes uansett hjemmelaget kan være fornøyd med årets sesong totalt sett. Stanislas, Smith og Wiggins er ikke aktuelle til dagens kamp.

Swansea jakter desperat poeng for å overleve. De har kun et poeng ned til Southampton, som ligger under streken. Dette gjør denne kampen ekstremt viktig. Swansea har en inngang til denne kampen med 0-2-4 på de siste seks, og må forbedre seg kraftig for å styre skuta unna nedrykk. Fer, Wilfried, Bartley og Fernandez er alle tvilsomme til oppgjøret.



Vi gir bortelaget muligheten grunnet viktigheten av kampen. HB (HUB på 432 rekker spillet)

7. DONCASTER – WIGAN

Denne kampen bringer oss over på en del ukjente lag når det gjelder tippekupongen fra League One (nivå 3) En kamp på Keepmoat Stadium hvor hjemmelaget ligger trygt forankret midt på tabellen.

Gjestene fra Wigan er allerede klare for opprykk, og trenger seier for å sikre seriemesterskapet i League One.

Hjemmelaget står med 1-4-2 på de siste syv kampene i serien. På hjemmebane har det svingt stort sett i hele år for Darren Ferguson sine gutter. Sistnevnte som er sønn av trenerlegenden Sir Alex Ferguson. 2-4-3 er hjemmeformen på de siste ni kampene. Jeg tror Darren Ferguson og Doncaster er sånn passe fornøyd med årets plassering på tabellen.

Den gamle toppklubben Wigan er tilbake i Championship neste år, og det er meget gledelig. Laget har 3-3-0 på de siste seks. De har kun gått på seks tap på hele 45 kamper i ligaen i år. Det er meget sterk kost i en liga som blir ansett som veldig tøff og jevn. 5-1-1 er bortestatistikken på de siste syv, og de bør ha fine muligheter til å ta hjem den såkalte bøtta i dagens kamp.

Bortelaget trenger seier for å vinne League One, og vi tror det skjer. B

8. BLACKBURN – OXFORD

I likhet med Wigan er Blackburn klare for opprykk før denne kampen. De kjemper med Wigan om ligamesterskapet i League One, men vi tror ikke det blir noe forandring på tabellen mellom disse to.

Blackburn har 3-2-1 på de siste seks og vil garantert prøve å feire opprykket med seier i siste hjemmekamp foran egne fans på Ewood Park.

Oxford er på trygg grunn midt på tabellen. Har greie 3-1-2 på de siste seks, og har imponert med seier i de siste to. Bortestatistikken er dog trist å se på. 1-4-7 på de siste 12 bortematchene er fasiten.

Vi tror de trofaste hjemmetilhengerne opplever seier for Blackburn, og blir nummer to i årets League One. H.

9. ROTHERHAM – BLACKPOOL

Dette er en kamp helt uten betydning. Hjemmelaget er klare for Playoff om opprykk, mens gjestene er trygge midt på tabellen.

Rotherham har 3-1-2 på de siste seks, og kan tenkes å spare spillere i sesongens siste seriekamp, med tanke på play off noen dager senere. Det er veldig merkelig om Paul Warne, som trener hjemmelaget, stiller med fullt lag i dag. Dette kan selvfølgelig prege dagens kamp, men vi tror uansett Rotherham er sugne på å vinne dagens kamp.

Blackpool er trygge midt på tabellen. Bortelaget har vist stigende form den siste tiden. 4-1-2 på de siste syv er sterkt. De fleste seierene har dog kommet på hjemmebane. Laget har ikke vært all verden på bortebane i år.

Vi tror ikke hjemmelaget taper denne kampen, men kan se for oss at vi får en tett og jevn kamp og spiller derfor. HU.

10. ROCHDALE – CHARLTON

Endelig en kamp med nerve. Oppgjøret på Spotland gir oss et hjemmelag på desperat poengjakt i nedrykksstriden. Et poeng opp til trygg grunn. Charlton kjemper for å sikre play off ( lag 3-6 på Tabellen)

Hjemmelaget har hatt en svak sesong sammenlignet med fjorårets. Har 1-3-2 på de siste seks, og kan veldig fort rykke ned til nivå 4. Keith Hill sine gutter har kun en seier på de siste syv hjemmekampene.

Charlton kjemper om å sikre seg playoff og kommer til Spotland med 3-1-2 på de siste seks (merk seier i de siste tre)

Vi tror på en avgjørelse i denne meget viktige kampen. Uavgjort er fort ikke godt nok for noen av lagene. HB.

11. SCUNTHORPE – BRADFORD

Lagene møtes på Glanford Park. Scunthorpe må ha poeng for å sikre play off. Gjestene trygt forankret midt på tabellen.

Hjemmelaget ligger i skrivende stund på siste play off plass, og må ha poeng for å sikre denne. Laget har vært meget gode den siste tiden, og bør ha fine sjanser i kveld. 3-3-0 på de siste seks og seier i de siste tre er oppsiktsvekkende tall.

Bradford har ingen ting å spille for i sesongavslutningen. Ankommer Glanford Park med 2-2-2 i de siste seks.

Vi tror bestemt poengene blir igjen hos vertene, og at playoff sikres. H

12. PORTSMOUTH – PETERBROUGH

Kupongen avsluttes med oppgjøret på Fratton Park. Begge lagene ligger i sjiktet under playoff, men uten mulighet til å nå dette.

Hjemmelaget som har meget trofaste og høylytte fans vil nok gjerne avslutte med seier foran disse. Hjemmelaget har dog dunkel form med 0-2-3 på de siste fem kampene, og tap i de tre siste. Formen har kun pekt nedover mot slutten av sesongen for hjemmelaget sin del.

Gjestene har 2-0-4 og har i likhet med vertene bare æren å spille for. Bare et eneste poeng skiller lagene etter 45 seriekamper.

Vi tror på en jevn kamp, men heller litt i retning hjemmelaget HU

96-rekker:

1. Rosenborg - Ranheim H

2. Everton - Southampton HUB

3. West Bromwich - Tottenham B

4. Watford - Newcastle H

5. Leicster - West Ham HB

6. Bournemouth - Swansea HB

7. Doncaster - Wigan B

8. Blackburn - Oxford H

9. Rotherham - Blackpool HU

10. Rochdale - Charlton HB

11. Scunthorpe- Bradford H

12. Porsmouth - Peterborough HU

