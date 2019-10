Borteproblemene fortsetter for Arsenal

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss denne mandagen. I Eliteserien tar Bodø/Glimt imot Mjøndalen, og i Premier League er det kamp mellom Sheffield United og Arsenal. I Allsvenskan spilles det to kamper og det er også kamper i Serie A og dansk Superliga. I tillegg er det kamper i tyrkisk superliga, i tysk 2. bundesliga og Ligue 2 i Frankrike. På hockeyfronten spilles det fire kamper i NHL natt til tirsdag.

Sheffield United - Arsenal pause/fulltid - U/U - 6,25 i odds (spillestopp kl 20.55)

Sheffeild United er ubeseiret i sine fire første bortekamper i toppdivisjonen for første gang siden 1972-1973-sesongen, men hjemme på Bramall Lane har ikke resultatene vært like bra. Etter 1-0-seieren mot Crystal Palace i sesongens første hjemmekamp, står laget nå med tre hjemmetap på rad. Men de har møtt tøff motstand. To av tapene har kommet mot topp tre-lagene Liverpool og Leicester. Normalt er Liverpool et lag som skaper flust med sjanser, men mot Sheffield United hadde de ikke en eneste avslutning innenfor rammen de første 45 minuttene. The Blades forsvarte seg bra. Det gjorde de også i andre omgang, og det måtte en keepertabbe til for at serielederen fikk mål.

The Blades har holdt nullen i 24 ligakamper siden starten av forrige sesong. Før helgens serierunde var det ingen andre lag i de fire øverste divisjonene i England som hadde klart det like mange ganger. De har kun klart å score ett mål i løpet av de første 45 minuttene så langt denne sesongen.

Det har stått uavgjort til pause i fem av de åtte første kampene til Sheffield United denne sesongen. Det blir ikke enkelt for Arsenal å score på Bramall Lane.

Arsenal er et svakt bortelag. De vant kun syv av 19 bortekamper sist sesong, og etter en lovende start å sesongen med seier borte mot Newcastle i serieåpningen, står the Gunners nå med tre bortekamper på rad uten tre poeng. Under Unai Emery har Arsenal kun klart å holde nullen i to av 23 bortekamper i Premier League. De har vunnet 1-0 mot både Newcastle og Watford. Statistikken lover ikke bra før mandagens bortekamp på Bramall Lane.

Sheffield United-manager Chris Wilder vil antakeligvis gi John Fleck, Oli McBurnie og David McGoldrick muligheten fra start. Alle tre måtte trekke seg fra landslagsspill på grunn av skader.

Arsenal må teste Alexandre Lacazette. Han har slitt med en vond ankel som har holdt han ute siden starten av september. Reiss Nelson, som har problemer med et kne, er ikke tilbake på trening før ut i november.

Mandag har vært n bra kampdag for begge lagene. Sheffield United har ikke tapt en kamp spilt på en mandag siden i januar 2012, men dette er den første Premier League-kampen deres på en mandag siden januar 2007. Den gangen tapte de 1-3 mot Middlesbrough. Arsenal på sin side har kun tapt av sine siste elleve Premier League-matcher på en mandag (8-2-1).

Det er en utrolig travel måned for Arsenal. De møter Sheffield United, Vitoria de Guimaraes, Crystal Palace og Liverpool i tre forskjellige turneringer før november. Med et så tett kampprogram må Emery rokere på spillerne sine for å holde nøkkelspillere i form.

Borteformen er fortsatt ikke særlig bra for hovedstadsklubben. De har ikke vunnet borte på to og en halv måned i Premier League. Sheffield United vil gjøre det vanskelig for dem i stålbyen. The Blades er tross alt ubeseiret hjemme mot Arsenal i de fire siste kampene mot London-klubben i toppdivisjonen. Forrige gang Arsenal vant på Bramall Lane i toppdivisjonen var i april 1991.

Jeg tror denne kampen blir tett og jevn. 6,25 i odds på U/U-spillet er fristende, mener jeg.

