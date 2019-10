Borteproblemene vil ingen ende ta for United

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på fire kamper fra Premier League. Manchester City, Arsenal, Chelsea og Manchester United er alle i aksjon denne søndagen. I Eliteserien skal det spilles seks kamper i kveld og i OBOS-ligaen er det full runde. I tillegg er det toppoppgjør i Serie A mellom Inter og Juventus. Håndballsesongen er godt i gang, og i kveld spilles det kamper i Rema 1000-ligaen både for kvinner og menn. Ellers er det ishockey og amerikansk fotball på den rikholdige oddsmenyen.

Newcastle United - Manchester United 4,25 - 3,30 - 1,85 H (spillestopp kl. 1725)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Steve Bruce og Newcastle er uten en seier siden august, og i forrige serierunde ble de smadret av Leicester. The Magpies tapte 0-5 på King Power Stadium, og det er klubbens største bortetap på fire år .

Det var mange Newcastle-supportere som var skeptisk til utnevnelsen av Bruce som ny manager, og etter kun én seier på de syv første kampene i Premier League har ikke den nye manageren blitt mer populær på Tyneside.

Ole Gunnar Solskjær opplever også en tøff tid i Manchester United. De røde djevlene har kun to seire på de tolv siste ligakampene. United kommer til St. James' Park desperate etter å snu den negative trenden på bortebane.

0-0-kampen mot AZ Alkmaar i Europa League på torsdag var United sin tiende bortekamp på rad uten seier, og i Nederland klarte ikke United en gang å notere seg et eneste skudd på mål. Solskjær sine menn har kun scoret syv mål på ni kamper siden de scoret fire mål mot Chelsea i serieåpningen.

Newcastle ble overkjørt av Leicester sist søndag, men Alkmaar og Rochdale har vist de siste ukene at Manchester United ikke er et lag man trenger å frykte. Situasjonen blir ikke bedre av at Solskjær trolig må klare seg uten fem sentrale spillere mot Newcastle.

Paul Pogba er svært usikker på grunn av en ankelskade, og Anthony Martial sliter med en skade i låret. Luke Shaw er ennå ikke spilleklar, og det er også lite som tyder på at Aaron Wan-Bissaka rekker kampen mot Newcastle.

Jesse Lingard er siste spilleren på skadelisten. på Old Trafford Han fikk en strekkskade da han ble byttet inn mot AZ Akmaar. Det kan bety at Mason Greenwood starter sin første Premier League-kamp denne sesongen.

Dwight Gayle er tilbake hos Newcastle til søndagens kamp. Han kan forsterke angrepet. Sommersigneringen Allan Saint-Maximin er også aktuell fra start, mens Isaac Hayden er suspendert.

Manchester United går inn i en tøff periode. Fem av de seks neste kampene i alle turneringer skal spilles på bortebane, og det gir ikke grunn til optimisme. Ole Gunnar Solskjær har ikke ledet klubben til tre poeng utenfor Old Trafford siden den episke triumfen mot PSG på bortebane i Champions League i mars.

At United er gjort til såpass stor favoritt i denne kampen er uforståelig med tanke på at de har slitt på bortebane. Samtidig har de flere nøkkelspillere ute med skader. Jeg venter på at brasilianeren Joelinton skal slå til i Newcastle-drakten. Kanskje det skjer på søndag. Hjemmeseier gir 4,25 i odds må prøves.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!