Borussia Dortmund vinner både med og uten Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland er tilbake etter skade i dag, men starter trolig på benken. Borussia Dortmund blir uansett en av våre sikre på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Bundesliga, tre kamper fra La Liga og tre kamper fra Segunda. Samtlige kamper spilles lørdag. Bonuspotten vokser og er på ca 1,3 mill kr, innleveringsfristen er lørdag kl 15.25.

Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca 30 millioner kroner førstepremiepotten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

1. Bayern München - Borussia Mönchengladbach

De seks første kampene er alle fra Bundesliga, her gjenstår det fire serierunder. Bayern München med sju poeng ned til Borussia Dortmund på toppen av tabellen og har overkommelig oppgave i sine tre gjenstående etter denne. Har ikke tapt en seriekamp siden de røk 1-2 borte mot nettopp Borussia Mönchengladbach 7. desember i fjor. Står med smått fenomenale 15-1-0 på 16 spilte seriekamper etter det. Lørdag soner dog både storscorer Robert Lewandowski og Thomas Müller karantene. Phillipe Coutinho er fortsatt ute med skade.

Borussia Mönchengladbach på den viktige 4. plassen (de fire øverste går til Champions League), men kun målforskjellen skiller ned til Bayer Leverkusen på 5. plass. Ustabile 2-1-2 på de fem spilte seriekampene etter coronapausen. Brukbare 7-3-5 på bortebane. Alassane Plea soner karantene.

Bayern München tapte kun en hjemmekamp forrige sesong. Det tapet kom mot Mönchengladbach (0-3). Med tanke på at både Lewandowski og Müller er ute med karantene, så er det verd å gardere denne lørdag. HU.

2. Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

1-3-1 på de fem spilte seriekampene etter coronapausen for Uwe Rösler og Fortuna Düsseldorf. Ligger tredje sist og på kvalikplass med 28 poeng. Det er tre poeng opp til Mainz på sikker plass og tre poeng ned til Werder Bremen på direkte nedrykksplass. Moderate 4-5-6 på hjemmebane. Adam Bodzek soner karantene for gule kort, mens Kaan Ayhan returnerer etter karantene.

Erling Braut Haaland var verken på banen eller på benken når Borussia Dortmund vant 1-0 hjemme over Hertha Berlin forrige lørdag. Haaland er tilbake lørdag, men i følge velrennomerte www.kicker.de, starter nordmannen på benken. 4-0-1 på fem spilte seriekamper etter coronapausen for Dortmund. Uheldigvis kom tapet hjemme mot Bayern München. Sju poeng skiller opp til serielederen når fire serierunder gjenstår. Mats Hummels returnerer etter karantene.

Borussia Dortmund skal stå som klar favoritt i denne og vi bruker Dortmund som en våre sikre på lørdagens tippekupong. B.

3. Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

Formsterke Hertha Berlin ga Borussia Dortmund kamp helt inn i forrige lørdags bortekamp, men endte opp med 0-1 tap. 3-1-0 på de fire foregående seriekampene for Per Ciljan Skjelbred og hans lagkamerater. Ligger på 9. plass med 38 poeng, det er trolig for langt opp til Wolfsburg på 6. plass med 38 poeng. Ingen nye skader eller karantener.

Eintrahct Frankfurt med 1-2 tap borte for Bayern München i onsdagens semifinale av DFB -pokal. Variable 2-1-2 på sine fem spilte seriekamper etter coronapausen. Etter to strake seire, ble det et meget skuffende 0-2 tap hjemme for Mainz forrige lørdag. Ligger på 11. plass med 35 poeng og har sju poeng ned til kvalikplassen. Lucas Torro er klart igjen etter karantene, men nå må Sebastian Rode sone for gule kort.

Det står 3-0-1 på de fire siste tilsvarende i Berlin. Vi bruker Hertha Berlin som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

4. Wolfsburg - Freiburg

Wolfsburg på den viktige 6. plassen som gir Europa League når fire serierunder gjenstår. Med totalt 45 poeng er det to poeng ned til Hoffenheim på 7. plass. Har vært vanskelige å lese i det siste. Tredje sist råsterk 4-1 seier borte mot Bayer Leverkusen, nest sist skuffende 1-2 tap hjemme for Eintracht Frankfurt og sist søndag flott 1-0 seier borte mot Werder Bremen. Ingen nye skader eller karantener for hjemmelaget.

Freiburg på en overraskende sterk 8. plass med 41 poeng og vil ta seg helt opp i ryggen på Wolfsburg med seier lørdag. Stod med 0-2-2 på sine fire første seriekamper etter coronapausen, før det ble en overraskende 1-0 seier hjemme mot Borussia Mönchengladbach sist fredag. Gian-Luca Waldschmidt er tilbake etter ankelskade, Manuel Gulde er ny på skadelisten.

Verd å merke seg at Freiburg har vunnet to av de tre siste tilsvarende i Wolfsburg. Wolfsburg blir store favoritter. Vi værer favorittfall og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Paderborn - Werder Bremen

Meget viktig bunnkamp der tabelljumbo Paderborn ligger svært utsatt til. Med kun 20 poeng er det åtte poeng opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplass. Selv fire seire på sine fire siste seriekamper, er kanskje ikke nok for å berge plassen. Men kun ett tap på sine fem seriekamper etter coronapausen, problemet er at fire av dem har endt uavgjort. Uwe Hünemeier og Streli Mamba er begge ute med karantene grunnet gule kort.

Werder Bremen innledet med sju poeng på sine tre første seriekamper etter coronapausen, men har så tapt 0-3 hjemme mot Eintracht Frankfurt og sist søndag 0-1 hjemme mot Wolfsburg. Det er kun tre poeng opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen. Brukbare 5-4-6 på bortebane.

Tunge karantener for hjemmelaget, vi tror Werder Bremen tar denne og sikrer seg tre meget viktige poeng. B.

6. FC Köln - Union Berlin

Hjemmelaget viste flott form før coronapausen, men har kun tatt tre poeng på sine fem spilte seriekamper etter coronapausen. Dette til tross for at tre av kampene er spilt hjemme. Ligger på 12. plass med 35 poeng og har forholdsvis god klaring ned til Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen med sju poeng når fire serierunder gjenstår. Sebastiaan Bornauw og Dominick Drexler er begge klar igjen etter karantene.

Union Berlin med et meget viktig poeng hjemme mot Schalke 04 sist søndag. Kom seg dermed opp på 32 poeng og har fire poeng ned til Fortuna Düsseldorf på kvalifiseringsplassen. Har gjenstående hjemmekamper mot hhv Fortuna og Paderborn og skal ha gode muligheter til å sikre en ny sesong på øverste nivå. Svake 3-2-10 på bortebane. Robert Andrich soner karantene for gule kort.

FC Köln skal være favoritt, men har spilt uavgjort i sine tre siste hjemmekamper. HU.

7. Celta Vigo - Villarreal

De tre neste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra La Liga. Endelig klart for spill i La Liga igjen denne helgen. Det er spilt 27 serierunder, det skal spilles 38. De fire øverste lagene går til Champions League, mens lag 5 og 6 går til Europa League. De tre nederste rykker direkte ned.

Celta Vigo på fjerde siste plass med 26 poeng og har kun ett poeng ned til Mallorca på nedrykksplass. Kun ett tap på sine ni spilte seriekamper i 2020, men hele seks uavgjorte (2-6-1). Moderate 4-5-4 på hjemmebane. Keeper Sergio Alvarez er ute til september. Ellers kan Celta Vigo stille skadefritt.

Villarreal på 8. plass med 38 poeng og har sju poeng opp til 6. plassen og åtte poeng opptil 4. plassen. Ustabile 3-1-3 på de sju siste seriekampene før coronapausen og lite tillitvekkende 5-1-8 på bortebane totalt. Ruben Pena soner karantene, Ramiro Funes Mori og Bruno Soriano er ute med skader.

Det står 1-4-3 på de åtte siste tilsvarende i Vigo. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Leganes - Valladolid

Leganes ligger nest sist med 23 poeng, men har kun tre poeng opp til Celta Vigo på sikker plass. De har stort sett vært under streken hele sesongen. 2-2-2 på de seks siste seriekampene før coronapausen og beskjedne 4-3-7 på hjemmebane. Kan stille mer elle mindre skadefritt.

Valladolid med 6-11-10 totalt og 29 poeng. Ligger på 15. plass og har fire poeng ned til Mallorca under streken. Moderate 2-1-3 på seks siste seriekampene før coronapausen. Svake 3-4-7 på bortebane. Valladolid kan stille med helt skadefritt mannskap.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. Vi gir poengtrengende Leganes full tillit. H.

9. Mallorca - Barcelona

Nyopprykkede Mallorca har en jobb å gjøre for å få en sesong til på øverste nivå i Spania. Ligger tredje sist og på direkte nedrykk med sine 25 poeng, men det er kun ett poeng opp til Celta Vigo på sikker plass. 2-1-3 på de seks siste seriekampene før coronapausen, og totalt 6-2-6 på hjemmebane. Ingen spesielle fra fravær for hjemmelaget.

Serieleder Barcelona med to poeng ned til Real Madrid på 2. plass når det gjenstår 11 serierunder. 5-0-1 på de seks siste seriekampene før coronapausen, men har ikke imponert på bortebane denne sesongen (5-3-5). Lørdag må midtstopper Clement Langlet sone karantene, Ousman Dembele og Nelson Semedo er skadet.

Barcelona har ikke prestert som best på bortebane denne sesongen. Vi utelukker ikke at Mallorca kan få med seg poeng. UB.

10. Racing Santander - Lugo

De tre siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Segunda i Spania.

I Segunda er det totalt 22 lag, det skal spilles 42 serierunder. Det er spilt 31 runder. De to øverste lagene rykker direkte opp, lag tre til seks går til playoff med den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Racing Santander ligger helt sist med sine 28 poeng. Det er sju poeng opp til Albacete på sikker plass. 2-2-2 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Forsvarsspilleren Aitor Bunuel soner karantene. Spesielle 2-9-4 på hjemmebane.

Motstander Lugo er også under streken og ligger tredje sist med 34 poeng. Det er kun ett poeng opp til sikker plass. 2-3-1 på de seks siste seriekampene før coronapausen. Beskjedne 2-7-6 på bortebane.

Vrien kamp dette, der poengdeling virker klart mest sannsynlig. U.

11. Las Palmas - Girona

9-11-11 totalt for Las Palmas som har levert en skuffende sesong. Ligger på 15. plass med 38 poeng. Det er svært jevnt i denne divisjonen, så det er kun tre poeng ned til Deportivo La Coruna på nedrykksplass. Svake 0-3-3 på de seks siste seriekampene før coronapausen.

Girona på 5. plass og inneharr en av playoffplassene. Med 47 poeng er likevel åtte poeng opp til Zaragoza på 2. plass og direkte opprykksplass. Fine 3-3-0 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Men har vært klart best hjemme hittil (10-4-2), borte er tallene ikke bedre enn 3-4-8. Men siden kampene nå skal spilles uten publikum, bør kanskje ikke det vektlegges allverden.

Vrien kamp dette. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Zaragoza - Alcorcon

Zaragoza på 2. plass og direkte opprykksplass når Segunda starter opp igjen denne helgen. Med totalt 55 poeng er det kun ett poeng opp til serieleder Cadiz. Samtidig er fem poeng ned til Almeria på 3. plass. Ubeseiret på de ti siste seriekampene før coronapausen (6-4-0).

Alcorcon på 10. plass med 41 poeng. De har fem poeng opp til playoff, samtidig er det ikke mer enn seks poeng ned til nedrykksplass. 2-2-2 på de seks siste seriekampene før coronapausen. Er faktisk ubeseiret borte på sine 15 første bortekamper, hele 10 av dem har endt uavgjort.

Zaragoza blir stor favoritt på lørdagskupongen, men møter altså et lag som ikke har tapt på bortebane enda. HU.

96-rekker:

1. Bayern München — Borussia Mönchengladbach HU

2. Fortuna Düsseldorf — Borussia Dortmund B

3. Hertha Berlin — Eintracht Frankfurt H

4. Wolfsburg — Freiburg HUB

5. Paderborn — Werder Bremen B

6. FC Köln — FC Union Berlin HU

7. Celta Vigo — Villarreal U

8. Leganes — Valladolid H

9. Mallorca — Barcelona UB

10. Racing Santander — CD Lugo U

11. Las Palmas — Girona HU

12. Real Zaragoza — Alcorcón HU

432-rekker:

1. Bayern München — Borussia Mönchengladbach HU

2. Fortuna Düsseldorf — Borussia Dortmund B

3. Hertha Berlin — Eintracht Frankfurt H

4. Wolfsburg — Freiburg HUB

5. Paderborn — Werder Bremen B

6. FC Köln — FC Union Berlin HU

7. Celta Vigo — Villarreal HUB

8. Leganes — Valladolid H

9. Mallorca — Barcelona UB

10. Racing Santander — CD Lugo U

11. Las Palmas — Girona HUB

12. Real Zaragoza — Alcorcón HU

432-rekker