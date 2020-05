Borussia Dortmund vinner også uten Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland er ute med skade til søndagens bortekamp mot Paderborn. Dortmund blir uansett en av våre sikre på helgen tippekupong.

Helgens tippekupong (lørdagskupongen) består av sju kamper fra Bundesliga, to kamper fra 2. Bundesliga, to kamper fra polsk Ekstraklasa og én kamp fra den danske Superligaen. Sju av kampene spilles lørdag, fem av kampene spilles søndag. Bonuspotten gjelder igjen fra denne lørdagen og er på ca 800 000 kr. Innleveringsfristen er lørdag kl. 15.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Schalke 04 - Werder Bremen

David Wagners Schalke har fått en katastrofal restart etter pausen i Bundesliga. Først tapte de 0-4 mot Erling Braut Haaland og Dortmund i Ruhr-derbyet. Det var kanskje ikke så overraskende, men at de skulle tape 0-3 hjemme i den påfølgende kampen mot Augsburg kom som et sjokk. I midtuken fortsatte elendigheten da de tapte 1-2 mot nedrykkstruede Fortuna Düsseldorf.

Håpet om å skaffe seg en plass i Europa neste sesong virker stadig fjernere, og de kan få problemer mot et Werder-lag som har vist tegn til bedring i de siste kampene. Gjestene fra Bremen har klart å holde tett bakover i to kamper på rad. De slo Freiburg 1-0 på bortebane i helgen, og fulgte opp med å klare 0-0 mot Gladbach i midtuken. Det er også verdt å merke seg at Werder Bremen har vært bedre borte enn hjemme på Weserstadion denne sesongen. Fire av de fem seirene deres denne sesongen har kommet på bortebane. Samtidig har de unngått tap i åtte av 14 bortekamper. De var uheldige som tapte 1-2 mot Schalke i november.

Alarmklokkene har begynt å kime i Gelsenkirchen. Schalke står uten seier i de ti siste kampene. De har i denne perioden blant annet spilt uavgjort mot bunnlagene Paderborn og Foruna Düsseldorf. Kampene har vist at de har vanskeligheter med å score. Schalke er det laget som har gått målløs av banen i flest kamper i Bundesliga denne sesongen. Elleve kamper til sammen. Schalke har virket helt hjelpeløse etter koronapausen, og nedrykkstruede Werder Bremen er slett ikke sjanseløse når de besøker Veltins-Arena. Åpen kamp.



Vi spiller HUB på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Hertha Berlin — Augsburg

Hertha Berlin har opplevd et oppsving etter at Bruno Labbadia tok over på Olympiastadion. Labbadia er ubeseiret i sine tre kamper som Hertha-sjef, og laget ligger nå på tiendeplass. Hovedstadslaget tok ett viktig poeng borte mot Champions League-jagende RB Leipzig. Hertha tok ledelsen på Red Bull Arena, men polske Krzystof Piątek reddet 2-2 fra straffemerket helt på tampen av kampen.

Augsburg hadde en god mulighet til å øke avstanden mellom dem selv og de tre lagene i bunnen av Bundesliga, men de klarte bare 0-0 mot bunnlaget Paderborn. Heiko Herrlichs lag tok en overraskende 3-0-seier borte mot Schalke i helgen, og det var ventet at de skulle kjøre over ligaens svakeste lag. Det klarte de ikke. Nå møter det et av formlagene i Bundesliga. Det skiller kun to plasser mellom dem på tabellen, men prestasjonsmessig har Hertha vært på et het annet nivå.

Hertha har kun tapt én av de siste ti kampene mot Augsburg, og de har ikke tapt noen av de siste åtte hjemmekampene mot laget fra Bayern. H.

3. Mainz — Hoffenheim

Mainz lot sjansen til å ta tre poeng gå fra seg onsdag da de spilte 1-1 mot Union Berlin, som spilte med ti mann fra det 42. minutt da Robert Andrich fikk sitt andre gule kort. Resultatet gjør at Die Nullfünfer bare ligger ett poeng og én plass over de tre lagene i bunnen av tabellen.

Mainz hadde en spiller mer på banen i hele andre omgang i hovedstaden, men klarte ikke å utnytte det De kunne faktisk tapt kampen om det ikke vært for feberredningen til keeper Florian Muller på skuddet fra Union-toppscorer Sebastian Andersson. Mainz står nå uten seier i de fire siste kampene, men laget har kun to tap på de åtte siste Bundesliga-matchene Det viser at de iallfa kjemper for å beholde plassen i toppdivisjonen.

Lørdag kommer Hoffenheim til Opel Arena. De er full av revansjelyst etter at 1-5-tapet på hjemmebane mot Mainz i det omvendte oppgjøret. Etter syv kamper på rad uten seier, vant Hoffenheim endeig i midtuken da de slo FC Köln 3-1 hjemme i Sinsheim. Christophe Baumgartner scoret to ganger, og var den store spilleren i den kampen. Seieren har trolig gitt dem litt sårt tiltrengt selvtillit.

Men: Mainz vært et mareritt for Hoffenheim i de siste kampene. De har scoret ni ganger mot laget fra Sinsheim på de to siste kampene. Storseieren til Mainz på Rhein-Neckar-Arena i fjor høst er den nest største i 2019-2020-sesongen, og resultatet er enda mer imponerende av at de spite med ti mann i hele andre omgang. Dette er en litt vrien match.



Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Wolfsburg — Eintracht Frankfurt

Etter å ha tapt 0-2 mot Dortmund forrige helg, slo Wolfsburg tilbake på mersteligvis mot Bayer Leverkusen på tirsdag. Maximilian Arnolds imponerte med frisparkfoten da Wolfsburg vant 4-1 borte mot Leverkusen Dødball-eksperten hadde ett mål og to assist. Dermed ligger ulvene på sjetteplass, og har fire poengs forsprang på Freiburg som ligger på plassen bak, men det er hele eleve poeng opp til Leverkusen på femteplass. Å kjempe om en Champions League-plass virker urealistisk, men formen tyder på at de skal klare å kapre en pass i Europa League neste sesong.

Wolfsburg viser fin form. De har kun tapt én av de siste ni Bundesliga-kampene Det var tapet mot Dortmund forrige helg. Vertene har vunnet fem av de siste syv kampene mot Frankfurt, og bør ha gode muigheter til å ta tre nye poeng lørdag.

Eintracht Frankfurt var invovert i en høydramatisk kamp i midtuken. De lå under to ganger mot Freiburg, men kom tilbake og utlignet til 3-3 på tampen av kampen. Nok en gang var det svakt forsvarsspil som ødela for Frankfurt. Laget fra den tyske finanshovedstaden står nå uten seier i de seks siste kampene, fem av dem har endt med tap. De har sluppet inn hele 20 mål på de seks kampene. På bortebane er statistikken enda verre, der har de sluppet inn 13 mål på tre kamper. Med syv kamper igjen er de kun fem poeng foran Fortuna Düsseldorf som ligger på nedrykkskvaliken.

Alt tyder på Wolfsburg-seier. På bortebane har Frankfurt vært elendige denne sesongen. De har tapt ti av 13 bortekamper i Bundesliga. Vi tror ikke borteproblemene tar slutt på Volkswagen-Arena. H.

5. Bayern München — Fortuna Düsseldorf

Hansi Flick har virkelig fått sving på Bayern Munchen. Laget nærmer seg sin åtte strake ligatittel i Tyskland etter at de vant Der Klassiker mot Dortmund i forrige serierunde, og vi har vanskelig for å se for oss at de skal kløne det til mot Fortuna Düssedorf og Uwe Rösler lørdag. Etter 1-0-seieren over Dortmund tirsdag har Bayern vunnet 13 av 14 kamper i den tyske toppdivisjonen. Den eneste kampen de ikke har vunnet i denne perioden var da de spilte 0-0 hjemme mot et høytflyvende Leipzig-lag.

Det seiersvante Bayern-mannskapet har vunnet ti av de siste 14 hjemmekampene, og de har vært nådeløse offensivt. Laget har scoret 23 mål på de syv siste kampene på Alianz Arena. Ingen Bundesliga-lag scorer mer på hjemmebane enn Bayern. De har bare gått måløs av banen i én av 14 hjemmematcher.

Uwe Rösler har fått skikk på Fortuna Dusseldorf etter at han tok over. Laget har kun tapt én av ni kamper etter at den tidligere eliteserietreneren kom inn for Friedhelm Funkel, og han har løftet dem opp til kvalikplassen Etter 2-1-seieren mot Schalke i midtuken er de kun ett poeng bak Mainz som ligger på trygg plass. På bortebane har Uwe Röslers menn slitt. De har bare scoret 16 mål på 14 bortekamper. De har vært svært avhengig av toppscorer Rouwen Hennings somvar tilbake på scoringslisten mot Schalke etter en måltørke som strakk seg tilbake til desember. Fortuna har bare vunnet to av 14 bortekamper, mens Bayern både er laget som scorer mest (81 mål) og slipper inn færrest mål (28) i Bundesliga.

Bayern er kjempefavoritter, og de innfrir. H.

6. Borussia Mönchengladbach — Union Berlin

Denne kampen spilles søndag. Gladbach lot muligheten til å styrke topp fire-posisjonen sin gå fra seg tirsdag De leverte en tam forestiling mot et nedrykkstruet Werder Bremen, men de skal være gode nok til å komme tilbake på vinnersporet i lørdagens kamp mot et bortesvakt Union Berlin-lag. Gladbach ligger fortsatt på femteplass etter at Leverkusen vant 1-0 mot Freiburg fredag kveld. RB Leipzig på fjerdeplass er to poeng over dem på tabellen. Borussia Mönchengladbach vet at de er avhengig av en seier mot Union om de skal beholde en topp fire-plassering denne helgen.

Gladbach har vært sterke denne sesongen. De har kun tapt to av de siste ti Bundesliga-kampene, og før 0-0-kampen mot Bremen, hadde de kun tapt poeng mot topp syv-lagene i denne perioden.

Union Berlin er ikke i stand til å kjempe om tittelen i Bundesliga, men de har imponert i debutsesongen i toppdivisjonen. Hovedstadsklubben fra det tidligere Øst-Berlin ligger på 13.-plass på tabellen, ni poeng foran de direkte nedrykksplassene og åtte poeng bak en Europa League-plass. Formen har imidlertid begynt å duppe. De er nemlig uten seier i de fem siste ligakampene, og Union har kun vunnet to av de siste 14 kampene. På bortebane har de tapt ni av 14 kamper. De har vært solide hjemme, men uten fansen i ryggen på intime Stadion An der Alten Forsterei har de ikke samme hjemmebanefordelen.

Gladbach er et bedre lag enn gjestene fra Berlin. Marcus Thuram, Lars Stindl og Alassane Pléa går ikke målløse av banen to kamper på rad. Vi tror på hjemmeseier på Borussia-Park. H.

7. Paderborn—Borussia Dortmund

Denne kampen spilles søndag. Borussia Dortmund vet at sjansen for å ta ligatittelen er mikroskopisk etter 0-1-tapet mot Bayern i Der Klassiker på tirsdag. Erling Braut Haalands lag har ikke tatt Bundesliga-tittelen siden 2011-2012-sesongen, men de må fortsette å vinne kamper for å beholde den teoretiske muligheten for å gå til topps. Dortmund burde ikke ha for store vansker med å slå bunnlaget Paderborn. De tre poengene trenger de, for RB Leipzig, Gladbach og Bayer Leverkusen kommer jagende like bak dem.

Lucien Favres mannskp gjorde en god figur i Der Klassiker. De hadde elleve skudd, hvorav fem av dem på mål, og hadde de vært mer effektive kunne de fått med seg både ett og tre poeng. I stedet var det en chip fra Joshua Kimmich som ga Bayern 1-0-seier, og gjorde at Dortmunds seiersrekke stoppet på seks kamper. Vi tror de kommer tilbake på vinnersporet på Benteler-Arena, hvor de møter et Paderborn-lag som sliter. De har bare vunnet fire av 28 ligakamper, og de har spilt uavgjort i ale tre kampene etter koronapausen mot Fortuna Dusseldorf, Hoffenheim og Augsburg.

Det er bare Werder Bremen som har plukket færre poeng på hjemmebane enn Paderborn. De har tapt ti av 14 hjemmekamper. Et av høydepunktene for Paderborn denne sesongen kom mot Signal Iduna Park, hvor de raskt gikk opp i en 3-0-ledelse mot Dortmund, men vertene kom tilbake og klarte 3-3.Erling Braut Haaland har pådratt seg en skade, og må stå over oppgjøret mot Paderborn. Det er et minus for Dortmund, men de har startet med Jadon Sancho på benken i de tre siste kampene. Skaden til Haaland baner vei for engelskmannen.

Soleklar Dortmund-seier. B.

8. Hamburger SV — Wehen

Denne kampen spilles søndag. I midtuken spilte Wehen mot nedrykkstruede Sandhausen, og en scoring av Sandhausens Dennis Diekmeier ckombinert med utvisningen til Tobias Schwede gjorde at hjemmelaget tapte 0-1. Dermed ligger Wehen fortsatt nest nederst på tabellen, tre poeng bak Nürnberg som er over nedrykksstreken.

Hamburger SV har sine egne problemer. De kjemper om opprykk, men ble skjøvet ned til kvalikplassen etter å ha rotet vekk en 2-0-ledelse mot opprykksrival Stuttgart. De ble en dramatisk kamp, og Hamburg tapte 2-3 etter en scoring på overtid. Laget fra Tysklands nest største by er to vidt forskjellige lag hjemme og borte. De har kun vunnet tre bortekamper denne sesongen, mens hjemmehar de imponerende ni seire, to uavgjorte og bare to tap.

Wehen Wiesbaden har tapt halvparten av bortekampene sine, og vi tror de skal få trøbbel mot et hjemmesterkt Hamburg-lag som er 18 poeng foran dem på tabellen. Gjestene begynner å bli desperate, og de har vært bedre borte enn hjemme. Hamburg bør vinne, men tar oss råd til en godt betalt halvgardering. HU.

9. Heidenheim — Erzgebirge Aue

Denne kampen spilles søndag. Opprykksjagende Heidenheim har ikke gitt opp kampen om en topp tre-plassering. De er kun ett poeng bak Hamburger SV før helgens kamper. I midtuken spilte de uavgjort borte mot St. Pauli, et resultat de skal være fornøyde med. Mot bortesvake Aue går de for full pott på Voith-Arena. Både Heidenheim på fjerdeplass og Aue har vært sterke på hjemmebane denne sesongen. Faktisk har Aue på syvendeplass divisjonens nest beste hjemmestatistikk bak serieleder Arminia Bielefeld. Likevel; borteresultatene til laget har vært nedslående. De har kun vunnet én av 14 bortematcher siden august. Statistisk sett er de det nest svakeste bortelaget i 2. Bundesliga.

Heidenheim, som er et solid hjemmelag, bør kunne dra nytte av borteelendigheten til Aue. Med seier kan de ta over tredjeplassen, men da må Hamburg tape eller spile uavgjort. Frank Schmidts Aue har ikke scoret på bortebane etter koronapausen. Vertene har ni kamper på rad uten tap, og vi tror heller ikke at de taper mot Aue. HU

10. Piast Gliwice — Wisla Krakow

De regjerende seriemesterne Piast Gliwice innehar tredjeplassen i Ekstraklasa før lørdagens hjemmekamp mot Wisla Krakow. Det er bare målforskjellen som skiller dem fra serietoer Śląsk Wrocław. Piast har har vunnet fem av de seks siste hjemmekampene, så Wisla får det ikke enkelt her.

Wisla ligger helt nede på 13.-plass etter en forferdelig start på sesongen, men de har virkelig tatt seg selv i nakken nå. De er ubeseiret i de åtte siste kampene, hvorav seks av dem er vunnet. Wisla har vunnet de tre siste bortekampene. De har en spennende spiller i Aleksander Buksa. Han er den yngste målscoreren i Ekstraklasas historie og kobles allerede til storeklubber i Europa. 17-åringen har spilt 14 kamper og scoret tre mål så langt i Ekstraklasa. Han kan skape probemer for Piast.

HU.

11. Lech Poznan — Legia Warszawa

Å spille på hjemmebane pleier vanligvis å være en stor fordel for Lech Poznan. De har vært solide på hjemmebane, hvor de er uten tap i de syv siste kampene, men det trenger ikke å være tilfelle i denne kampen som spilles foran tomme tribuner Serieleder Legia kan profittere på det.

Lech Poznan ligger på femteplass i Ekstraklasa før lørdagens kamp. De har kun ett tap på de 13 siste kampene, men avstanden opp til serieleder Legia Warszawa er likevel ni poeng.

Legia spilte cupkamp mot Miedz Legnica fra nivå to på tirsdag, og de vant 2-1. De har en luke på åtte poeng ned til lag nummer to. De var i strålende form før Ekstraklasa ble stengt ned. Serielederen har vunnet elleve av de siste 14 kampene i ligaen.

Lech Poznan har en dag mindre hvile før lørdagens kamp. De spilte cupkamp mot Stal Mielec onsdag. Thomas Rogne & Co tapte 1-2 på bortebane mot Legia i oktober, og de har kun vunnet to av de siste fem ligakampene.

Møtene mellom disse to lagene har vanligvis vært tette og jevne. Tre av de fire siste kampene har vært avgjort med ett måls margin. Dette er en åpen kamp.



Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Esbjerg — AaB

Denne kampen spilles søndag. Nedrykkstruede Esbjerg er neppe fornøyd med å møte Aalborg i den første kampen etter koronapausen. AaB har overkjørt Esbejrg i de to siste kampene lagene har møttes. De vant 4-0 i det omvendte oppgjøret i august, og de slo Esbjerg 4-1 sist lagene spilte på Blue Water Arena. AaB har vært scoringskåte på bortebane i 2020, og karene til Jacob Friis har scoret 21 mål på de siste åtte kampene som bortelag.

Før korona-nedlukningen var det Lucas Andersen, som hodt AaB-maskineriet i gang. Han er stadig ikke 100 prosent. Det betyr at gjestene halter litt offensivt, siden Tom van Weert er i karantene. I forsvaret er Rasmus Thelander ute med skade.

Esbjerg, som kun har klart å holde nullen i en av de siste elleve kampene, har et lekk forsvar. De skal få kjørt seg mot Aalborg. Laget fra Vest-Jylland tok kun fire poeng før ligaen stengte ned, men med kun et poeng på de tre siste kampene og en cup-exit var det alt annet enn optimistisk stemning i troppen før koronapausen.

AaB har hatt et godt tak på Esbjerg i de siste kampene, og de er favoritter i denne kampen.



Vi spiller B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

