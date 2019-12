Boston har et godt tak på New Jersey Devils

Boston Bruins er tilbake på vinnersporet.

Oddsprogrammet på nyttårsaften starter med 15 km fri for menn og 10 km fri for kvinner fra Toblach i Tour de Ski, i tillegg er det fire kamper fra NHL. Natt til 1. nyåårsdag spilles det åtte kamper i NHL.

New Jersey Devils - Boston Bruins 3,25 - 4,00 - 1,77 B (spillestopp kl. 1855)

Boston Bruins sliter med skader før nyttårskampen mot New Jersey Devils.

De mangler fire faste spillere. Forsvarsspillerne Charlie McAvoy, Torey Krug, og Connor Clifton, i tillegg til center David Krejci er alle ute med skader. Ingen av dem reiser til Newark, hvor Bruins, som leder Atlantic Division, skal forsøke å ta sin fjerde seier på rad.

The Bruins kjemper om tabelltoppen i NHL. Før nyttårskampene er to poeng bak Washington, og ett poeng bak regjerende Stanley Cup-mesterne Blues.

Boston har vunnet de tre siste kampene på rad. De tok blant annet en viktig 7-3-seier mot Capitals på selveste julaften, men det har ikke gått på skinner for the Bruins i starten av desember. Før de tre seirene hadde Boston kun én seier på ni kamper.

Devils slo Ottawa på bortebane etter spilleforlengelse natt til søndag Det betyr at de har en dag mer hvile enn Boston. Dermed har de vunnet to av de tre siste bortekampene. På hjemmebane har det ikke klaffet for New Jersey. De står med tap i fem av de siste seks kampene i Prudential Center.

Boston er heller ingen favorittmotstander. Devils har allerede tapt to ganger mot sist sesongs tapende Stanley Cup-finalist. Boston slo Devils 3-0 i TD Garden tidlig i sesongen, og i midten av november banket de New Jersey 5-1 i Prudential Center. Det virker som Boston er tilbake på vinnersporet. 1,77 i odds på Bruins får holde som singeltips på en litt tam oddsdag.

