«Bråke-Barton» lager trøbbel i Carlisle i kveld

Joey Bartons Fleetwood vinner mot Carlisle i kveldens EFL Trophy-kamp.

Tirsdag kveld starter Football League Trophy-turneringen i England. Den består av lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two. Vi har sett nærmere på kampen mellom Carlisle og Fleetwood.



Carlisle United - Fleetwood Town 3,70 - 3,30 - 1,72 B (spillestopp kl. 19.55)

EFL Trophy. Joey Barton er inne i sin tredje sesong som trener i Fleetwood Town. Forrige sesong tok han laget til opprykksplayoff mot alle odds, men røk ut i semifinalen mot Wycombe Wanderers, som rykket opp til Championship.

Forsterket laget i sommer

Fleetwood har beholdt flere av sine mest sentrale spillere fra sist sesong, blant andre toppscorer Paddy Madden. I tillegg har de fått inn forsterkinger i løpet av sommeren. Flere har erfaring fra høyere nivå. De har hentet Jordan Rossiter fra Rangers. 23-åringen har bakgrunn fra akademiet til Liverpool. Han har også signert den 19 år gamle Liverpool-spilleren Morgan Boyes på lån. Boyes statet sin første kamp for Jürgen Klopps lag i kvartfinalen i ligacupen mot Aston Villa sist sesong, etter å ha debutert på seniornivå med Liverpool mot Shrewsbury i FA-cupen. Et annet nytt ansikt i troppen er Callum Camps. Han er kommet fra Rochdale.

På keeperplassen får Alex Cairns konkurranse, der har Barton fått inn Joel Coleman fra Huddersfield.

Joey Barton var kjent som en urokråke da han var spiller, og det var de som var svært skeptisk da han tok over som manager i Fleetwood. Han har heller ikke klart å hode seg unna bråk i managerrollen. Barton ble i april i fjor etterforsket av politiet etter en hendelse i bakkant av kampen mot Barnsley, hvor han ble anklaget for å ha gått til angrep på Barnsley-trener Daniel Stendel. Rettsaken skulle opp i juni, men er utsatt ett år på grunn av koronaviruset.

Fakta Joey Barton-hendelser ↓ I april 2017 ble Joey Barton, som den gang spilte for Burnley, dømt for 1260 tilfeller av ulovlig betting. Barton fikk et halvannet års utestengelse fra all fotball og 330.000 kroner i bot. I juli i 2008 fikk den daværende Newcaste-spilleren fire måneders fengselsdom etter at han banket opp Ousmane Dabo mens de to spilte i Manchester City. Da han fikk dommen for overfallet på Dabo kom han rett fra fengselet, med elektronisk fotlenke. Han sonet nemlig en seks måneders dom etter at han sammen med broren Andrew Barton (19) og venninnen Nadine Wilson (27) banket opp to menn etter en tur på byen i Liverpool i romjulen i 2007. Høsten 2006 fikk han bot fra det engelske fotballforbundet etter at han viste baken til Everton-supporterne. I mai 2007 ble han arrestert for å ha angrepet Manchester City-lagkamerat Ousmane Dabo på trening. Dabo ble slått bevisstløs etter å først ha blitt slått i bakken, og mottatt gjentatte slag mot ansiktet. I desember 2004 stumpet han en sigar i øyet på lagkamerat Jamie Tandy på julebordet til City, og ble bøtelagt av klubben i etterkant. I juli 2005 havnet han i krangel med en 15 år gammel fan på et hotell i Bangkok. Dermed ble han sendt hjem til England og bøtelagt med 120 000 pund, noe som da tilsvarte 1,4 millioner kroner.

Joey Barton jubler etter å ha scoret for Manchester City mot Manchester United i 2005. Foto: Paul Ellis (AP)

Carlisle United var ustabile i 2019-2020-sesongen. De hadde en elendig start, men Cumbria-laget viste tegn til bedring mot slutten av sesongen. De tapte kun to av de siste elleve kampene. Carlisle scoret to mål eller mer i seks av de siste ti kampene. Det viser at vertene kan skape problemer for Fleetwood - på en god dag.

Målfarlige Fleetwood-spisser

Joey Bartons menn klarte nemlig kun å holde tett bakover i fire av de siste elleve kampene, men det var i divisjonen over. Fleetwood, som spilte seg til en plass i opprykksplayoffen sist sesong, scoret faktisk flere mål enn både Coventry og Wycombe som rykket opp.

Carlisle-manager Chris Beech har gjort store utskiftninger i spillerstallen, og vi tror det vil ta litt tid å sette et nytt lag.

Fleetwood har to spillere på topp som kan skape trøbbel for vertene. Rutinerte Ched Evans, som har en fortid blant annet i Sheffield United, kom til the Cod Army i 2018. Han har scoret 30 mål på 76 kamper. Han scoret ni mål sist sesong. Paddy Madden er også en konstant trussel på topp. De kommer til å gjøre ivet surt for Carlisle i kveld.

Kampen spilles foran tomme tribuner. Dermed får ikke Carlisle noe særlig fordel av å spille på hjemmebane. Fleetwood skal vinne denne matchen greit. Oddsen på borteseier er 1,72. Det holder som singetips på dag med lite å velge mellom på oddsprogrammet.

