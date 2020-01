Bramall Lane er et mareritt for London-lagene

Sheffield United har vunnet de syv siste hjemmekampene mot lag fra London. Vi tror West Ham blir neste offer.

Det er ingen tvil om at fredagens sportslige høydepunkt på langoddsprogrammet er Norges åpningskamp i håndball-EM mot Bosnia. Det spilles totalt fire kamper i håndball-EM fredag. Det er også Premier League-fotball på menyen der Sheffield United tar imot West Ham. I tillegg er det en kamp i Ligue 1 i Frankrike. I Oberhof er det sprint verdenscup for menn i skiskyting. Det er ellers en kamp i Get-ligaen i ishockey og det er fire kamper i Hockeyallsvenskan.

Fredag er det ca 392 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Sheffield United - West Ham pause/fulltid - U/H 4,50 (spillestopp kl 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Sheffield United kan ende opp på femteplass etter helgens kamper, mens West Ham i verste fall kan havne under nedrykksstreken. Begge lagene har plenty å spille for.

West Ham har respondert umiddelbart etter at Manuel Pellegrini fikk sparken og ble erstattet av David Moyes. The Hammers står med to seire på rad, og seieren mot Bournemouth var det største for London-klubben på mer enn ett år. Moyes kan bli den første West Ham-manageren siden Gianfranco Zola i 2008 som vinner de to første Premier League-kampene han leder laget.

Sheffeild United har opplevd to nederlag på rad for første gang denne sesongen, men tapene har kommet mot Manchester City (0-2) og Liverpool (0-2).

Fredag er det ca 392 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Samtidig er det vanskelig å ignorere at West Ham kun har vunnet én av de siste 13 bortekampene mellom disse to lagene, og Sheffield United gikk av med seieren i de to siste hjemmekampene mot laget fra Øst-London. De slo dem 3-0 i april 2007 og 3-2 i mars 1994. Det taler heller ikke til West Hams fordel at de er fra London. Sheffield United har nemlig vunnet de syv siste hjemmekampene mot lag fra London.

Alle the Blades syv Premier League-seire denne sesongen har også kommet mot lag som ligger under dem på tabellen, og de har holdt nullen i seks av de syv seirene.

Sheffield United endret hele laget til FA-cupmatchen sist helg, men fredag stiller Chris Wilder ed sitt beste mannskap.

West Ham mangler forsvarsspilleren Ryan Fredericks. Han er ute i opptil seks uker med en strekkskade. Også Michail Antonio er ute. Mark Noble og Aaron Creswell tilbake.

Det har stått uavgjort til pause i seks av West Hams ti bortekamper denne sesongen. I halvparten av Sheffield Uniteds hjemmekamper har det også stått uavgjort til pause. Det er ganske sannsynlig at det også kan være utfallet etter de første 45 minuttene i fredagens match, men Sheffield United har imponert meg denne sesongen. Jeg tror de tar tre poeng til slutt. U/H-spillet gir fine 4,50 i odds Det mener jeg er et spennende spill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset