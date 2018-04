Brann får det ikke lett i Sarpsborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen er rammen rundt søndagens helnorske tippekupong. Bonuspotten vokser stadig og på ca 1,4 mill kr denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Sarpsborg 08 - Brann

Kupongen innledes med søndagens storkamp i Eliteserien og her er det kampstart kl 20.00.

Ubeseirede Sarpsborg (2-2-0) ligger på andreplass foran helgens serierunde. Fjorårets bronsevinner har som forrige sesong levert varene på hjemmebane (vunnet begge sine hjemmekamper) og vært litt mer variable på bortebane (poengdeling i begge de to spilte bortekampene hittil). Rosenborg og Vålerenga er slått i sesongens to første hjemmekamper. Sarpsborg-trener Geir Bakke har ingen skader i sitt mannskap.

Også Brann er ubeseiret etter sine tre første seriekamper. Serieåpningen borte mot Ranheim ble som kjent utsatt og dermed har Brann kun spilt tre seriekamper hittil. Imponerte i sin eneste bortekamp hittil med 1-1 og flott spill mot Strømsgodset. Men hadde ikke bedre enn 5-4-6 på bortebane forrige sesong. Brann-trener Lars Arne Nilsen kan mønstre helt skadefritt lag.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Sarpsborg og det blir tøft for Brann å returnerer med tre poeng herfra. HU.

2. Molde - Lillestrøm

Etter en strålende start med tre strake seire, landet Molde med et brak i toppkampen borte mot Rosenborg sist søndag og endte opp med å tape 0-4. Beholdt uansett serieledelsen i Eliteserien og har sterke 7-1 i målforskjell på sine to spilte hjemmekamper og hadde sterke 9-2-4 på hjemmebane forrige sesong. Ole Gunnar Solskjær har ingen skader eller karantene å forholde seg til.

Lillestrøm tok en fortjent 1-0 seier hjemme mot et skuffende svakt Start-lag på Åråsen mandag kveld. Hjemmesterke Lillestrøm har dermed tatt to poeng på sine to første hjemmekamper, men sliter som vanlig på bortebane og begge bortekampene hittil er tapt. Marius Amundsen er usikker, ellers har ikke Arne Erlandsen noen problemer med sitt lag.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Molde og Molde får tillit som en våre sikre på søndagskupongen. H.





3. Ranheim - FK Haugesund

Nyopprykkede Ranheim fikk utsatt sin åpningskamp hjemme mot Brann, og smalt til med 4-1 i sin seriepremiere som da ble hjemme mot Stabæk for to uker siden. Fikk så 0-4 i fleisen borte mot Tromsø forrige søndag, men snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Sandefjord onsdag og har åpnet med seks poeng på sine tre første seriekamper. Solide 10-2-3 på hjemmebane i OBOS-ligaen forrige sesong. Mads Reginiussen gjør trolig sin sesongdebut søndag.

FK Haugesund har vunnet begge sine bortekamper denne sesongen, men kun tatt ett poeng på sine to første hjemmekamper. Motstanden i de to hjemmekampene har vært Molde og Sarpsborg 08 og det forklarer det meste. 2-1 og 3-0 mot Bodø/Glimt i bortekampene.

Vrient. Vi helgarderer. HUB.

4. Sandefjord - Kristiansund

Veldig ustabile takter av Sandefjord i de fire spilte seriekampene laget har gjort hittil. Røk altså 0-5 borte mot Molde i seriepremieren og vant 4-1 borte mot Start i den neste kampen. Deretter 1-1 hjemme mot Stabæk og tap 1-2 hjemme mot Ranheim i de to siste spilte. Flotte 8-2-5 på hjemmebane forrige sesong. Pau Morer og Emil Palsson er ute med skader.

Kristiansund har bitt godt fra seg hittil, selv om det kun har blitt fire poeng. Tapte en jevnspilt åpningskamp hjemme mot Vålerenga med 0-1, holdt så Rosenborg til 2-2 på Lerkendal i andre serierunde. For 14 dager siden kom sesongens første seier da Lillestrøm ble slått 2-1 hjemme, og sist søndag ble det knepent 0-1 tap borte mot Brann. Hadde dog ikke bedre enn 4-3-8 på bortebane forrige sesong. Torgil Gjertsen og Liridon Kalludra var ikke med i Bergen sist, men er begge tilbake søndag.

Sandefjord vant tilsvarende kamp med 2-0 forrige sesong, men Kristiansund har sett veldig solide ut hittil denne sesongen. HUB.

5. Stabæk - Tromsø

Søndag er det klart for sesongens første hjemmekamp for Stabæk som bare har spilt borte hittil. Uavgjort mot Strømsgodset i seriepremieren var bra og 1-1 mot Sandefjord må også karakteriseres som godkjent. Men 1-4 mot Ranheim var meget svakt. 6-3-6 hjemme på Nadderud forrige sesong. Vadim Demidov gjorde sin første kamp fra start borte mot Sandefjord sist helg og starter nok også her. Toni Ordinas har ellers ingen skader eller karantener i sitt lag.

Tromsø fikk en lei start på årets sesong med en svak bortepremiere mot Start og 1-4 tap. Gjorde så en forbedret prestasjon borte mot Molde i den andre serierunden, men måtte reise fra Molde uten poeng (1-2). Den siste uken har det dog blitt to overbevisende hjemmeseier med hhv 4-0 over Ranheim og onsdag 3-1 over Strømsgodset. Moderate 4-3-8 på bortebane forrige sesong. Kaptein Simon Wangberg er trolig ute søndag.

Tromsø har vunnet tilsvarende oppgjør på Nadderud de to foregående sesongene og har sett veldig forbedret ut på slutten. Vi helgarderer på Nadderud. HUB.

6. Strømsgodset - Odd

Mildt sagt variable takter av medaljetippede Strømsgodset i de fire kampene laget har spilt. Strengt tatt er det kun den solide bortekampen mot Vålerenga sist lørdag (seier 4-1), som har vært bra. Skuffet både hjemme mot Stabæk i seriepremieren (2-2) og i den andre spilte hjemmekampen mot Brann (1-1). Leverte en meget slett innsats borte mot Tromsø onsdag og røk velfortjente 1-3 da. Solide 9-5-1 og 10-3-2 hjemme på Marienlyst de to foregående sesongene. Jonathan Parr og Kristoffer Tokstad er begge usikre.

Odd har vel levert som forventet hittil. Tok sesongens første trepoenger med 1-0 seier hjemme mot Bodø/Glimt sist søndag. Men kun fire poeng med tanke på at tre av de fire første seriekampene er spilt hjemme i Skien, er nok litt i underkant. Den ene spilte bortekampen endte med 1-2 tap mot Vålerenga. Fredrik Semb, Fredrik Nordkvelle og Torgeir Børven er alle fortsatt ute med skade.

6-1-0 på de sju siste tilsvarende i Drammen og mye tyder på at Godset tar sesongens første hjemmeseier søndag. H.

7. Kongsvinger - Jerv

De seks siste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen.

Ingen scorede mål og null poeng for Kongsvinger etter de to første serierundene. 0-2 i seriepremieren hjemme mot Viking for 14 dager siden og sent Florø-mål imot sist søndag og Kongsvinger måtte reise østover med 0-1 tap. Hadde faktisk ikke bedre enn 5-3-7 på Gjemselund forrige sesong.

Jerv fikk sin serieåpning utsatt og seriedebuterte derfor forrige helg hjemme mot Ullensaker/Kisa. Tok tidlig føringen med 1-0 der, men det endte med 1-1. Svake 4-4-7 på bortebane i en meget skuffende fjorårssesong.

5-0 og 6-1 til Kongsvinger i de to foregående sesongene. Vi sjanser på at hjemmelaget vinner igjen. H.

8. Notodden - Nest Sotra

Nyopprykkede Notodden (som tok seg til OBOS etter å ha slått ut Fredrikstad i playoff), kom tilbake til 1-1 i åpningskampen hjemme mot Levanger. Var ikke levnet de store sjansene borte mot HamKam forrige søndag, men reiste fra Hedmarken med tre poeng og overbevisende 3-1 seier. Solide 11-0-2 hjemme på Notodden i fjorårets opprykkssesong.

Nest Sotra var i samme avdeling som Notodden i fjor, men vant avdelingen på bedre målforskjell enn Notodden. Har åpnet med to strake tap og hele seks baklengsmål. 6-5-2 på bortebane i opprykkssesongen.

Notodden vant tilsvarende møte med 2-1 i fjor og spilte garantert på seg selvtillit i kampen mot HamKam forrige søndag. H.

9. Sandnes Ulf - Levanger

Strålende seriestart for Bengt Sæternes og Sandnes Ulf. Innledet med 2-1 seier hjemme mot Strømmen i seriepremieren og snudde 0-1 til 3-2 seier borte mot Nest Sotra forrige søndag. Sandnes Ulf er faktisk det eneste laget med full pott etter to serierunder. Sandnes Ulf har vært i playoff til Eliteserien begge de to foregående sesongene, men har ikke lyktes med å ta seg tilbake til Eliteserien. 9-3-3 (2016) og 7-6-2 (2017) på hjemmebane de to foregående sesongene.

Sterkt bortepoeng på Notodden for Levanger i seriepremieren for 14 dager siden. Tok tidlig ledelsen med 1-0 hjemme mot Aalesund forrige søndag, men Aalesund snudde kampen og vant 2-1. 8. plass i 2016-sesongen (6-3-6 på bortebane da) og 7. plass i 2017-sesongen (5-6-4 på bortebane da).

0-2-1 på de tre siste tilsvarende i Sandnes. HU.

10. Tromsdalen - Viking

Tromsdalen fikk som kjent sin seriepremiere hjemme mot Jerv utsatt og måtte derfor drøye seriestarten en uke og hadde en tøff bortekamp mot Sogndal foran seg. Ledet den kampen i det lengste, men Eirik Schulze utlignet for hjemmelaget i sluttminuttene. Heislaget Tromsdalen var aldri i faresonen for nedrykk forrige sesong og tar endelig fatt på sin andre sesong på rad i OBOS-ligaen. Hadde 6-4-5 på hjemmebane forrige sesong.

Forhåndsfavoritt Viking innfridde forventningene med å ta en sterk 2-0 seier borte mot Kongsvinger i seriepremieren for 14 dager siden. Hjemmedebuterte mot Mjøndalen tirsdag kveld i den andre serierunden, men et skuffende Viking-lag endte opp med å tape 0-2. Skrekkelige 2-3-10 på bortebane i Eliteserien i fjorårets nedrykkssesong.

Tromsdalen tok poeng i Sogndal sist, Viking fikk en nedtur og får ingen enkel vei til tre poeng her. HB.

11. Ullensaker/Kisa - Strømmen

Ullensaker/Kisa er av de fleste tippet til å ende rundt sjetteplassen og er en av flere outsidere til playoff. Innledet med 1-1 hjemme mot Ham-Kam. 1-1 ble det også i andre serierunden forrige søndag borte mot Jerv. 7-2-6 hjemme forrige sesong.

Strømmen innledet med å tape 1-2 borte for hjemmesterke Sandnes Ulf, men gjorde likevel en klart godkjent åpningskamp. Det har litt utskiftninger med mannskapet siden forrige sesong, men Espen Olsen er fortsatt trener. Endte på en litt skuffende 11. plass forrige sesong, men er forventet litt høyere denne sesongen. Slo Åsane 3-0 hjemme forrige helg, men resultatet var nok litt i overkant. 5-4-6 totalt på bortebane forrige sesong.

Begge de to siste tilsvarende har endt med 2-0 seier til hjemmelaget, som skal ha gode sjanser til å vinne igjen. H.

12. Åsane - HamKam

Åsane innledet med 3-1 seier hjemme mot Nest Sotra forrige mandag, men var effektive i den kampen og det hadde ikke vært noe å si på om Nest hadde fått med seg poeng. Geir Andre Herrem ble solgt til Bodø/Glimt like før seriestart, mens Dennis Antwi er hentet på lån fra Start som erstatter. Ikke uventet ble det så 0-3 tap borte for Strømmen forrige helg. Åsane sleit voldsomt på bortebane også forrige sesong (2-5-8). Klart bedre hjemme på Myrdal med 5-7-3 totalt.

Nyopprykkede Ham-Kam gjorde en bra seriepremiere med 1-1 borte mot Ullensaker/Kisa. Hadde eventyrlig sterke 13-0-0 hjemme på Hamar i fjorårets opprykkssesong og det er stilt visse forventninger til laget allerede denne sesongen. Men røk altså 1-3 i sin første hjemmekamp for sesongen mot Notodden forrige søndag. 8-2-3 på bortebane i opprykkssesongen.

Ingen enkel kamp dette, og det kan gå begge veier. HB.

