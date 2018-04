Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Rosenborg tar seg sammen

Oddsdobbel 2: Eventyrlig oppsving for Real Madrid

Oddsdobbel 3: Åsane kommer ned på jorden igjen

Oddssingel OBOS-ligaen: Sandnes Ulf får det ikke lett på Sotra

Tippetips: Brann får tillit på søndagskupongen

V4 Årjäng: Sesongpremiere på grensebanen

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien, fem kamper fra OBOS-ligaen og avsluttes med Premier League-kampen mellom Chelsea og West Ham. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 700 000 kr denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Rosenborg - Molde

Vi starter med et realt toppoppgjør i Eliteserien. Rosenborg står overraskende nok uten seier etter sine tre første seriekamper og mandag ble det 0-0 borte mot Odd. Kun to poeng har den soleklare gullfavoritten hanket inn. På deadline Day ble Even Hovland hentet fra Sogndal, mens Rafik Zekhnini ble hentet på lån fra Fiorentina. Samuel Adegbenro er fortsatt på skadelisten, forøvrig har Kåre Ingebrigtsen et utall valgmuligheter. 9-4-2 på Lerkendal for RBK forrige sesong.

Molde står med full pott og ni poeng etter sine tre første seriekamper, men to av disse seirene er kommet hjemme mot behagelig motstand. 1-0 borte mot Haugesund i den eneste bortekampen laget hittil har spilt. 7-4-4 på bortebane i fjorårets sølvsesong. Ole Gunnar Solskjær kan reise med skadefritt mannskap til Trondheim.

6-3-1 på de ti siste tilsvarende serieoppgjørene på Lerkendal og vi kan ike se for oss at Rosenborg taper denne. HU.

2. Brann - Kristiansund

Brann fikk som kjent åpningskampen borte mot Ranheim utsatt og innledet med 2-0 seier hjemme mot Bodø/Glimt. Imponerte ikke allverden i den kampen, men gjorde en strålende bortematch mot Strømsgodset sist mandag og hadde fortjente alle poengene der. Står altså med fire poeng etter sine to første seriekamper og har fått en flott start. 8-4-3 hjemme på Brann stadion forrige sesong. Kasper Skaanes ble solgt til Start på Deadline Day. Keeper Samuel Sahin-Radlinger har stått over et par treninger tidligere denne uken, men blir trolig klar. Lars Arne Nilsen kan ellers mønstre et helt skadefritt lag

Kristiansund tok som ventet sesongens første trepoenger hjemme mot bortesvake Lillestrøm sist helg. Tok er knallsterkt bortepoeng mot Rosenborg i sin eneste bortekamp hittil, men RBK presterte langt under pari den dagen. Hadde ikke bedre enn 4-3-8 på bortebane forrige sesong. Liridon Kalludra er usikker, da kona har termin i disse dager.

Oppsiktsvekkende 0-3 i tilsvarende kamp forrige sesong. Søndag slår trolig Brann kraftig tilbake. H.

3. FK Haugesund - Sarpsborg 08

Møte mellom to lag som har hatt en utmerket sesongstart. FK Haugesund med to sterke borteseire og et knepent hjemmetap for Molde (0-1) og står med seks poeng. Bruno Leite er fortsatt ute med skade, ellers skal det være skadefritt. 6-5-4 hjemme i Haugesund forrige sesong.

Sarpsborg 08 har innledet med sju poeng og begge hjemmekampene er vunnet, mens det ble poengdeling mot Lillestrøm i den eneste bortekampen laget har spilt hittil. Hadde 9-5-1 på hjemmebane og svært moderate 4-7-4 på bortebane forrige sesong. Det er ikke rapportert om skader hos bortelaget.

Tre strake poengdelinger i de tre siste tilsvarende. Det ser åpent ut også denne gang. HUB.

4. Odd - Bodø/Glimt

Etter å ha tapt sine to første seriekamper for sesongen, 1-2 hjemme mot FK Haugesund og 1-2 borte mot Vålerenga, tok Odd sesongens første poeng da de holdt Rosenborg til 0-0 hjemme på Skagerrak Arena mandag kveld. Hadde en skuffende fjorårssesong, men hjemme i Skien var laget sterke med 10-2-3 totalt. Trener Fagermo må klare seg uten flere viktige spillere søndag. Både Fredrik Nordkvelle, Fredrik Semb Berge og Torgeir Børven er ute med skade.

Bodø/Glimt åpnet med en flott 3-1 seier hjemme mot Lillestrøm i første serierunde, og fortsatte med å gjøre en fin bortekamp mot Brann (selv om det ble 0-2 tap). Hjemme mot FK Haugesund sist mandag, styrte Glimt spillet med endte opp med å tape 0-3. 10-3-2 på bortebane forrige sesong, men det var som vinner av OBOS-ligaen. Danske Philip Zinckernagel ble hentet i uken og kan debutere søndag.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende, men Odd har tunge fravær og det blir neppe like enkelt denne gangen. HU.

5. Sandefjord - Stabæk

Etter å ha sett ut som en klar nedrykkskandidat i åpningskampen borte mot Molde (tap 0-5), slo Sandefjord voldsomt tilbake med en flott 4-1 seier borte mot Start sist mandag. Søndag er det endelig klart for årets første hjemmekamp for Vestfold-laget som leverte solide 8-2-5 på hjemmebane forrige sesong. Trener Magnus Powell har ingen skader i sitt mannskap.

Stabæk overrasket med en bra bortekamp i seriepremieren mot Strømsgodset og fikk med seg et velfortjent poeng. Hjemmepremieren på Nadderud ble så avlyst og Stabæk gjorde kun sin andre seriekamp for sesongen når de reiste til Trondheim og møte mot nyopprykkede Ranheim sist mandag. Det endte i forferdelse og 1-4 tap. Søndag gjør så Stabæk sin tredje strake bortekamp for sesongen, og bæringene hadde 4-6-5 på reisefot forrige sesong. Det er ikke rapportert om skader hos Stabæk.

0-2-5 på de sju siste tilsvarende i Sandefjord. Søndag må det være dags for hjemmelaget å bryte den statistikken. HU.

6. Tromsø - Ranheim

Tromsø gjør sin første hjemmekamp for sesongen. Innledet med en meget svak seriepremiere borte mot Start og røk hele 1-4. Vesentlig bedre prestasjon borte mot Molde mandag, selv om det ble 1-2 tap. 6-5-4 hjemme på Alfheim forrige sesong og avsluttet da sesongen med å vinne fem av de sju siste hjemmekampene. Trener Simo Valakari kan mønstre et skadefritt mannskap.

Ranheim fikk altså utsatt begge sine kamper i de to første serierundene og var det eneste laget som gjorde det. Seriepremieren kunne ikke gått bedre. Laget valset over Stabæk og imponerte med 4-1 seier hjemme i Trondheim mandag kveld. 4-2-9 (2016) og 5-5-5 (2017) på bortebane i de to foregående sesongene i OBOS-ligaen, så Ranheim har ikke utmerket seg som et sterkt bortelag på nest øverste nivå. Ranheim kan stille med alle sine beste menn.

Tromsø er normalt gode hjemme og gjorde en bra figur borte mot Molde. Vi har god tro på at Tromsø får sesongens første trepoenger søndag. H.

7. Florø - Kongsvinger

Det var neppe veldig fortjent, men Florø fikk med seg ett poeng fra den meget vanskelige seriepremieren borte mot Mjøndalen mandag. Toppscorer Endre Kupen er som kjent solgt etter forrige sesong. Florø avsluttet forrige sesong med kun en seier på de ti siste seriekampene, og er spådd på nedre halvdel denne sesongen. Totalt 5-6-4 hjemme i Florø forrige sesong.

Kongsvinger innledet sesongen med å tape 0-2 hjemme mot opprykksfavoritten Viking. Markus Myre Aanesland fra Stabæk og Shuaibu Lalle Ibrahim fra Haugesund er ankommet den siste uken. Kongsvinger hadde ingen god sesong i fjor og endte på 10. plass etter blant annet 5-3-7 på bortebane.

Florø vant tilsvarende oppgjør forrige sesong med 1-0. I mangel på sikkeralternativer gir vi florøværingene tillit her. H.

8. HamKam - Notodden

Nyopprykkede Ham-Kam gjorde en bra seriepremiere med 1-1 borte mot Ullensaker/Kisa. Hadde eventyrlig sterke 13-0-0 hjemme på Hamar i fjorårets opprykkssesong og det er stilt visse forventninger til laget allerede denne sesongen.

Likeledes nyopprykkede Notodden innledet med 1-1 hjemme mot Levanger. Notodden endte som kjent på 2. plass i sin avdeling, men tok seg til OBOS-ligaen via playoff mot Fredrikstad. Er historisk sett kjent som et sterke hjemmelag og ikke like sterke borte.

Det er tidlig i sesongen i OBOS-ligaen og bare den andre serierunden som skal spilles søndag. Vi velger likevel å gi hjemmesterke Ham-Kam full tillit her. H.

9. Jerv - Ullensaker/Kisa

Jerv fikk mandagens seriepremiere borte mot Tromsdalen utsatt grunnet for mye snø i Tromsø og gjør altså sin sesongdebut hjemme i Grimstad søndag. Arne Sandstøs lag skuffet stort forrige sesong og var lenge involvert i nedrykksstriden. Endte fjerde sist og hadde svake 4-4-7 på hjemmebane da.

Ullensaker/Kisa er av de fleste tippet til å ende rundt sjetteplassen og er en av flere outsidere til playoff. Innledet med 1-1 hjemme mot Ham-Kam. Flotte 8-1-6 på bortebane forrige sesong.

1-0 og 6-2 i de to siste tilsvarende. Men det er vanskelig å plassere Jerv denne sesongen, så vi helgarderer. HUB.

10. Nest Sotra - Sandnes Ulf

Nest Sotra røk 1-3 borte mot Åsane i seriepremieren, men var i lange perioder det førende laget og hadde nok fortjent poeng. Rykket som kjent opp til OBOS-ligaen før denne sesongen og hadde ingen hjemmetap på Ågotnes i opprykksesongen (9-4-0).

Sandnes Ulf har vært i playoff til Eliteserien begge de to foregående sesongene, men Bengt Sæternes gutter har ikke lyktes med å ta seg tilbake til Eliteserien. Innledet med 2-1 seier hjemme mot Strømmen og er også denne sesongen, antatt til å være med i kampen om playoffplassene. 6-3-6 (2016) og 7-3-5 (2017) på bortebane de to foregående sesongene.

Denne er ikke enkel, men vi tror det blir en vinner på Sotra. HB.

11. Sogndal - Tromsdalen

Sogndal gjorde en meget solid prestasjon borte mot Aalesund i seriepremieren tirsdag kveld. Det endte 0-0, men Sogndal var det beste laget. Forsvarsklippen Even Hovland ble solgt til Rosenborg på Deadline Day og det er et massivt tap for Sogndal. 6-4-5 (2017) og 4-7-4 (2016) på Fosshaugane i de to foregående sesongene i Eliteserien, så Sogndal blir nok leie å slå på egen bane i OBOS-ligaen denne sesongen.

Heislaget Tromsdalen var aldri i faresonen for nedrykk forrige sesong og tar endelig fatt på sin andre sesong på rad i OBOS-ligaen. Hjemmepremieren mot Jerv mandag ble som kjent utsatt. Begredelige 3-6-6 på bortebane forrige sesong, og Tromsdalen må nok belage seg på å ta brorparten av poengene sine hjemme også denne sesongen.

Sogndal skal være best her og får tillit som sikker. H.

12. Chelsea - West Ham

11 poeng opp til Tottenham på 4. plass er det for Chelsea og 1-3 tapet hjemme for nettopp Tottenham forrige søndag, gjør nok at Chelsea ikke når Champions League denne sesongen. Har riktignok en kamp tilgode på Tottenham og kan komme åtte poeng bak med seier i dag, men med kun seks gjenstående serierunder, ser det uansett håpløst ut. Chelsea har faktisk tapt fem av sine sju siste seriekamper og det er nesten oppsiktsvekkende. Både keeper Thibaut Courtois og Pedro er friskmeldt, og dermed er det kun langtidsskadde Ross Barkley og David Luiz som mangler.

Etter tre strake tap tok West Ham seg sammen og slo Southampton 3-0 hjemme på London stadium forrige lørdag. Kom seg opp på 33 poeng med den seieren, men har ikke mer enn fem poeng ned til Southampton under streken. Kun vunnet to bortekamper denne sesongen (2-5-9). Michael Antonio er ute for resten av sesongen, mens Manuel Lanzini kan være tilbake.

Det står 1-3-0 på de fire siste tilsvarende og West Ham har ikke vunnet på de elleve siste tilsvarende møtene. Men i dag kan muligheten være tilstede. Vi helgarderer. HUB.

96-rekker:

1. Rosenborg — Molde HU

2. Brann — Kristiansund BK H

3. Haugesund — Sarpsborg 08 U

4. Odd — Bodø/Glimt HU

5. Sandefjord Fotball — Stabæk HU

6. Tromsø — Ranheim H

7. Florø — Kongsvinger IL H

8. HamKam — Notodden H

9. Jerv — Ullensaker/Kisa HU

10. Nest-Sotra — Sandnes Ulf HB

11. Sogndal — Tromsdalen H

12. Chelsea — West Ham United HUB

432-rekker:

1. Rosenborg — Molde HU

2. Brann — Kristiansund BK H

3. Haugesund — Sarpsborg 08 HUB

4. Odd — Bodø/Glimt HU

5. Sandefjord Fotball — Stabæk HU

6. Tromsø — Ranheim H

7. Florø — Kongsvinger IL H

8. HamKam — Notodden H

9. Jerv — Ullensaker/Kisa HUB

10. Nest-Sotra — Sandnes Ulf HB

11. Sogndal — Tromsdalen H

12. Chelsea — West Ham United HUB