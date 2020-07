Brann går på en ny smell

Brann trives ikke i Sarpsborg.

Brann har kun vunnet én av de siste seks kampene i Sarpsborg. Vi tror Lars Arne Nilsens menn får problemer mot et Sarpsborg-lag som er desperate etter å ta sesongens første poeng.

Sarpsborgs nye trener Mikael Stahre har tidligere trent IFK Göteborg og AIK med suksess. Svensken tok over AIK etter Rikard Norling i 2008. I første sesong vant AIK både serie og cup med Stahre i sjefsstolen, men hos særpingene har han fått en horribel start. Sarpsborg er det eneste laget i Eliteserien som står med null poeng etter de fire første kampene.

I rettferdighetens navn skal det sies at særpingene har fått dårlig betalt.

Tamme offensivt

I serieåpningen mot Vålerenga var de det beste laget, men det hjelper så lite når de ikke får ballen i mål. Det er tydelig at de ikke har klart erstatte Patrick Mortensen.

Mot Mjøndalen spilte de en svak kamp, men de var gode hjemme mot Strømsgodset. I den kampen brente Ole Jørgen Halvorsen et straffespark tidlig i kampen. Hadde han scoret på det, ville det antakeligvis blitt en helt annen match. Det fjerde tapet kom mot Glimt som har spilt den beste fotballen i Eliteserien så langt. Særpingene lå seg fryktelig lavt, og det var tydelig at de var kommet til Nordland for å få med seg ett poeng. Det klarte de ikke.

Mustafa Abdellaoue jubler etter redusering på nok en straffe under eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg 08 og Strømsgodset på Sarpsborg stadion. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Sarpsborg er bedre hjemme enn borte, og de trenger virkelig tre poeng mot Brann for ikke å bli liggende i nedrykkskampen resten av sesongen. Brann trives ikke i Sarpsborg. Det viser resultatene. De har kun vunnet én av de siste seks kampene der.

Formkurven peker nedover

Det har vært nøkterne forventninger til Brann foran denne sesongen, men etter å ha startet sesongen med to seire begynte bergenserne å få tilbake troen på laget. Nykommeren Daniel Pedersen er den midtbanesjefen Brann har manglet siden Sivert Heltne Nilsen forlot klubben, og Daouda Bamba viste plutselig goalgetter egenskaper igjen. Men i de to siste kampene har Brann-fansen kommet kraftig ned på jorden.

De klarte bare 2-2 mot Aalesund, i en kamp der sunnmøringene kunne stukket av med alle tre poengene. Brann er av og til kalt "de hjelpeløses hjelper". I helgen viste de at det rykte ikke er helt ufortjent mot et Rosenborg-lag i krise. De startet de bra mot trønderne, men ble redd for å tape, la seg bakpå og tapte til slutt 1-2. Nå kan de hjelpe et annet av lagene som har kommet skjevt ut.

Branns formkurve peker nedover, og de trives ikke i Sarpsborg. Vertene har fått dårlig uttelling på hjemmebane, men vi tror de tar sesongens første tre poenger torsdag.

