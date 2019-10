Brann har sluttet å vinne fotballkamper

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekampen mellom Brann og Bodø/Glimt og den svært viktige toppkampen i Allsvenskan mellom Malmö og AIK. I tillegg skal Alexander Sørloth og hans Trabzonspor ut i en vanskelig bortekamp mot Istanbul Basaksehir i den tyrkiske ligaen. Ståle Solbakken og hans FC København er også i aksjon borte mot AGF Aarhus i den danske superligaen. Og i Championship tar Queens Park Rangers imot Brentford. Natt til tirsdag spilles det to kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 70 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Brann - Bodø/Glimt U 3,35 (spillestopp kl 18.55)

Det har vært en skuffende sesong for Brann. 29 scorede mål er nest lavest i Eliteserien og laget ligger på 7. plass før kveldens "hengekamp" og avanserer til 6. plass med tre poeng i kveld. Brann med sin fjerde strake poengdeling da de spilte 1-1 borte mot Sarpsborg 08 sist søndag. Gjorde en brukbar 1. omgang da, men falt helt sammen i 2. omgang og skal prise seg lykkelig over ett poeng. En scoring er det blitt på de fem siste seriekampene. Bismar Acosta må sone karantene i kveld, mens Petter Strand er ferdig for sesongen og Amer Ordagic fortsatt ute med skade. Daouda Bamba er tilbake i troppen.

Bodø/Glimt på sine side med fire poengdelinger på de fem siste og maktet ikke å slå Mjøndalen hjemme sist søndag. Har tre poeng ned til Odd på 3. plass og fem poeng ned til Rosenborg på 4. plass. Opp til serieleder Molde er det sju poeng. Har hjemmekamper mot Haugesund og Kristiansund i sine to siste på Aspmyra, men tøffer bortekamper mot Rosenborg og Molde i sine to siste bortekamper. Med kun en seier på de seks siste seriekampene og altså fire poengdelinger i denne perioden, er det langtfra sikkert at Glimt tar medalje. Ole Amund Sveen er fortsatt ute med skade for Glimt, mens Marius Lode er usikker.

Kveldens kamp på Brann stadion er vrien å spå utfallet av, men både Brann og Bodø/Glimt har altså spilt veldig mange uavgjorte kamper i det siste. 3,35 på ett poeng av hvert av lagene i kveld blir vårt utvalgte spill.

Klikk her for å levere dette tipset