Brann skaper mer trøbbel for Rosenborg

Eirik Horneland er borte siden sist kamp, men vi tror Rosenborgs problemer sitter langt dypere enn som så.

Manges øyne er nok rettet mot Brann Stadion søndag kveld og klassikeren mellom Brann og Rosenborg. Eirik Horneland er ferdig som Rosenborg-trener etter noen turbulente dager og inn i hans fravær kommer Trond Henriksen i påvente av ny hovedtrener. Vi tror Rosenborg får trøbbel også i Bergen og lar oss friste av hjemmeoddsen på et Brann-lag som har kommet godt i gang med 2020-sesongen.

NB! Onsdag er det ca 116 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Brann - Rosenborg H 2,65 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Brann har fått en fin start på sesongen med sju av ni mulige poeng så langt før møtet med kriserammede Rosenborg i Bergen søndag kveld. De har slått FK Haugesund og Viking før de fikk med seg ett poeng hjem fra Ålesund onsdag kveld i oppgjøret som endte 2-2. Tilsvarende møte her sist sesong endte 0-1 i en kamp RBK avgjorde helt på tampen. Tveita og Opdal er skadet for Brann og uaktuelle. Forren var tilbake for vertene sist etter å ha stått over Viking-kampen, mens Teniste kan være tilbake igjen til denne.

Rosenborg har ett poeng etter tre kamper og etter torsdagens 2-3 tap hjemme mot serieleder Bodø/Glimt på Lerkendal fikk også trener Eirik Horneland nok. I skrivende stund er det usikkert hvem som leder trønderne i dette oppgjøret, men mye kan tyde på at Åge Hareide blir mannen som kommer inn på lengre sikt. De vant 1-0 her i fjor, men må klare seg uten Birger Meling søndag etter det røde kortet han pådro seg torsdag. Fra før er høyreback Dahl Reitan ute. Konradsen har fortsatt ikke vært på banen for Rosenborg denne sesongen, men nærmer seg et comeback.

Fristende hjemmeodds på Brann mot et RBK-lag som sliter frister. Vi prøver H.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset