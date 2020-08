Brann slår et skadeskutt Strømsgodset-lag

Brann tok en sterk borteseier mot Stabæk mandag kveld og begynner å nærme seg skadefri tropp. Vi tror på mer jubel for Kåre Ingebrigtsen i Bergen lørdag.

Det ble en tung start på tilværelsen som Brann-trener for Kåre Ingebrigtsen da laget tapte 0-1 hjemme mot Mjøndalen for to uker siden, men mandagens 2-0 seier borte over Stabæk var av det solide slaget. I kveld kommer det et skadeskutt Godset-lag på besøk til Brann Stadion. Vi tror mulighetene for tre poeng skal være gode.

1-1 her i fjor, mens Strømsgodset vant 3-1 da lagene møttes på Marienlyst i det omvendte møtet for ganske så nøyaktig én måned siden. Brann åpnet med tap (0-1) hjemme mot Mjøndalen i Kåre Ingebrigtsens første kamp som hovedtrener for klubben, men slo kraftig tilbake mandag da Stabæk ble slått 2-0 på bortebane. Det plasserer de røde fra Bergen på 7. plass med 21 poeng. Det skiller sju opp til en medaljeplass i øyeblikket. Noe skuffende 2-2-3 hjemme, mens fire av åtte på utebane har endt med full pott. Både Ahamada (trente fredag) og Opdal sliter med skader, men Pettersen gjorde sine saker utmerket mellom stengene på Nadderud mandag og kan få ny tillit her. I tillegg så er Rolantsson tilbake i trening igjen etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Strømsgodset skuffet med å tape 0-2 hjemme mot Viking forrige helg, men de vant 3-2 i Haugesund i forrige bortekamp for to uker siden og ligger som nummer ti på tabellen med 18 poeng før turen går til Bergen lørdag. 2-1-4 borte. De klarte 1-1 her i fjor, men Parr, Stengel, Tschamba og Mendy er alle ute med skade. I tillegg så måtte Leifsson stå over sist, mens både Gunnarsson og Jack forlot banen med skade underveis.

Vi har god tro på hjemmeseier i Bergen mot et skadeskutt Godset-lag. H.

