Brann slår formløse Molde

Molde har tapt seks av sine åtte siste seriekamper. Likevel er laget satt til favoritt borte mot Brann i kveld.

Det er rekke herlige fotballkamper denne søndagen og godbitene står nærmest i kø. I Bergen tar Brann imot Molde til en meget spennende kamp. Formløse Molde er satt til favoritt, det mener vi er feil.

Brann - Molde H 2,70 (spillestopp kl 17.55)

Kun en seier er det blitt for Brann på de seks seriekampene som Kåre Ingebrigtsen har ledet laget. Men bortsett fra fadesen tredje sist borte mot Vålerenga tredje sist (tap 1-5), har Brann sett klart bedre ut under Kåre Ingebrigtsen. Gjorde en meget bra bortekamp mot Kristiansund sist søndag, men ble snytt for minst ett straffespark da og måtte nøye seg med 1-1. Har faktisk ikke vunnet hjemme på Brann stadion siden 12. juli (3-1 mot Sandefjord). De seks siste hjemmekampene har gitt magre tre poeng (0-3-3). Vegard Forren er fortsatt ute med skade, det betyr at nyankomne Jón Gudni Fjóluson og Ole Martin Kolskogen danner midtstopperpar som sist.

Molde gjorde en heroisk bortekamp mot Ferencvaros tirsdag i play off til Champions League, men lyktes ikke å sett ballen i mål og det endte 0-0. Må derfor "nøye" seg med gruppespill i Europa League. Total kollaps i Eliteserien i den siste perioden med seks tap på de åtte siste seriekampene. Har falt nede på 4. plass med 34 poeng, men det er kun ett poeng opp til andreplassen. Innledet med 4-1-0 på sesongens fem første bortekamper, men står nå med fem strake bortetap. Ingen nevneverdige fravær for Molde.

2-1-2 på de fem siste tilsvarende i Bergen. Formløse Molde er ingen favoritt å lene seg på. 2,70 på Brann-seier kan prøves.

