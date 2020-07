Brann slår voldsomt tilbake

Brann ble ydmyket borte mot Bodø/Glimt forrige helg. Søndag er det hjemmekamp mot svake Sandefjord og det skal bli tre poeng.

To lag med gode vinnersjanser på hjemmebane blir våre utvalgte i denne dobbelen fra Eliteserien.

NB! Onsdag er det ca 45 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Brann - Sandefjord H 1,60 (spillestopp kl 20.25)

Etter en svært så positiv innledning på sesongen, ble Brann totalt rundspilt og ydmyket borte mot serieleder Bodø/Glimt sist søndag. 0-5 endte den kampen og det kunne fort vært mer. Med 3-1-1 på de fem første seriekampene, er Brann fortsatt på fin 4. plass. 3-0 seier mot Viking og et litt ufortjent 1-2 tap mot Rosenborg i sine to første hjemmekamper. Fredrik Haugen og Kristoffer Barmen er begge usikre.

Sandefjord tok fire poeng på sine to første serierunder, de fire neste har verken gitt poeng eller scoringer. Hang dog veldig godt med borte mot Viking nest sist og hadde fortjent poeng i den kampen. Gedigen nedtur da med 0-3 tap hjemme for til da seiersløse Sarpsborg 08 forrige søndag. Brice Wembangomo er fortsatt ute, det samme gjelder for Ze Eduardo.

5-1-1 på de sju siste tilsvarende på Brann stadion. Det må være toppsjanse for hjemmeseier i denne og 1,60 er godkjent hjemmeodds. Dog litt lav til stå som et singelspill, vi kombinerer derfor med en annen hjemmeseier fra Eliteserien.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Sarpsborg 08 - Start H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Etter fem strake ettmålstap, ble det endelig en trepoenger for Sarpsborg 08 sist søndag, da de slo Sandefjord 3-0 borte. De har fått dårlig betalt hittil og hadde fortjent poeng både hjemme mot Brann nest sist og borte mot Glimt tredje sist. Forsvarspilleren Sulayman Bojang har allerede pådratt seg fire gule kort og må sone karantene. Jørgen Horn er igjen ute med skade.

Start er fortsatt seiersløse etter de seks første serierundene. 1-1 i en jevnspilt kamp hjemme mot Viking forrige lørdag og overtidsmål imot nest sist mot Haugesund og 0-1 tap. Midtbanespilleren Afeez Aremu er ute med kneskade.

4-0 til Sarpsborg 08 i 2018-sesongen og Sarpsborg 08 og 1,75 på hjemmeseier er helt grei hjemmeodds. Vi kombinerer seier til Sarpsborg 08 med seier til Brann og får dermed 2,80 i totalodds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset