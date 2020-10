Brann stortrives hjemme mot Stabæk

Stabæk har etter hvert blitt en drømmemotstander for Brann. Fire strake seire har det blitt hjemme i Bergen, mens de også vant det omvendte møtet mellom lagene på Nadderud tidligere i sesongen.

Brann er på desperat jakt etter tre poeng for å få et lite pusterom ned til lagene under streken. Lørdag kveld venter Stabæk hjemme på Brann Stadion - et lag de trives utmerket mot.

Brann er inne i det vi kan kalle en liten krise etter at laget tapte 0-2 borte mot Mjøndalen forrige lørdag. Søndag ble Eirik Horneland presentert som Kåre Ingebrigtsens nye assistenttrener, Ingebrigtsen som har 1-2-5 og fem poeng på åtte kamper ette at han overtok som hovedtrener i klubben. De ligger på 12. plass med 23 poeng når ni runder gjenstår å spille og begynner nå for alvor å kjenne pusten av lagene bak seg på tabellen.

Starter Svendsen?

Skuffende 2-3-5 hjemme i Bergen. De vant tilsvarende oppgjør 2-1 i juli fjor og slo Stabæk 2-0 på bortebane tidligere i sesongen i det som var Ingebrigtsens første (og så langt eneste) seier som Brann-trener. Forren og Pedersen sto begge over sist, men ventes å være tilbake i løpet av kort tid. Nykommer Rasmussen spilte fra start i Mjøndalen, mens Sander Svendsen kom inn fra benken. Han er nok fort aktuell for en startplass her. Ordagic er ute, mens Haugen er usikker.

Stabæk slo tabelljumbo Aalesund 4-0 hjemme på Naddderud søndag i en kamp der trener Jan Jönsson like godt ga de tre nysigneringene Sturla Ottesen, Marcus Antonsson og Gustav Valsvik alle sjansen fra start. Sistnevnte noterte seg til og med for scoring i sin første kamp for klubben.

Laget ligger på 8. plass med 28 poeng før turen til Bergen lørdag og ser ut til å gå mot en ny sesong i Eliteserien. 2-4-4 på reisefot, der seirene har kommet mot Aalesund og Kristiansund BK.

Viktige Solheim pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen sist og må dermed sone her. Moe er langtidsskadet og ikke aktuell.

Brann har statistikken på sin side og må vinne kveldens kamp for å få ro i rekkene. Det blir H - til småpen odds.

