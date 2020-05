Brann vinner testen på serieåpningen

Haugesund stiller trolig uten flere nøkkelspillere i lørdagens treningskamp mot Brann.

Lørdag er oppkjøringen til Eliteserien i gang igjen. Amedia har rettighetene til å vise treningskampen mellom FK Haugesund og Brann. Alle de direktesendte kampene vil man finne her.

Treningskamp. Lørdag gjør FK Haugesund og Brann kampcomeback etter koronapausen. Da tar Brann turen til Haugesund for et spennende Vestlandsderby på Haugesund stadion. 19 dager senere møtes de to lagene igjen på samme bane - i første serierunden i Eliteserien.

Disse to lagene har møtt hverandre i treningskamper åtte ganger siden 2006, men kun én av kampene har vært spilt på Haugesund stadion. Det var i juli 2018, og den kampen vant Haugesund 3-1.

Haugesund slet før koronapausen. De tapte 1-4 mot Stabæk og 0-2 mot Start i de to siste kampene før Norge stengte. I vinter slo de også 1. divisjonslaget Åsane 4-2, og de vant 3-2 mot et svakt Dalian Yifang-ag fra den kinesiske toppserien.

Må bruke vikarer i midtforsvaret

Bergenseren Fredrik Pallesen Knudsen går glipp av lørdagens treningskamp mot Brann, men håper å være tilbake til generalprøven mot Viking 10. juni.

I følge Haugesunds Avis har treningene de siste ukene tydet på at Pallesen Knudsen er førstevalg på midtstopperplassen, sammen med Benjamin Tiedemann. Mot Brann lørdag kan Ulrik Fredriksen og Benjamin Karamoko få sjansen til å vise at de fortjener en plass i startelleveren.

I tillegg til Pallesen Knudsen er også Alexander Stølås uaktuell til lørdagens kamp mot Brann. Han sliter med en tåskade. Benjamin Tiedemann er også usikker. Spissen Ibrahima Wadji er fortsatt utestengt etter at han avleverte en positiv dopingprøve i mai i fjor. Viktige Sondre Tronstad er solgt til nederlandske Vitesse.

Haugesunds Avis antyder at Jostein Grindhaug sannsynligvis starter med dette laget (4-3-3): Helge Sandvik - Mikkel Desler, Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann (Ben Karamoko), Thore Pedersen - Kevin Martin Krygård, Christian Grindheim, Bruno Leite - Niklas Sandberg, Benjamin Källmann, Alexander Ammitzbøll.

Strand er tilbake hos Brann

Brann-trener Lars Arne Nilsen har også noen spillere ute med skader.

Schalke-keeper Ralf Fährmann er sendt hjem til Tyskland, mens Håkon Opdal er uaktuell etter å ha operert kneet. Dermed vil Eirik Holmen Johansen eller Markus Pettersen stå i mål hos Brann i lørdagens treningskamp.

Den gode nyheten er at Petter Strand er klar for kamp igjen, etter å ha vært ute siden i fjor høst. Jon Helge Tveita er ikke med kamptroppen mot Haugesund, og det er usikkert om Kristoffer Barmen er klar. Sistnevnte vil være et savn. Han har scoret tre mål på de fem siste eliteseriekampene mot FKH.

Brann har i vinter vunnet 4-1 mot svenske Djurgården i Stockholm og spilt uavgjort 1-1 mot HJK Helsinki i Vestlandshalen. De har også tapt 0-1 mot 1. divisjonsklubben Åsane. Kaptein Vito Wormgoor har dratt fra Bergen. Det er merkbart.

Tre av de fire siste eliteseriekampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Det er alltid vanskelig å vite hvor alvorlig lagene tar treningskamper som denne, men siden det er under tre uker til seriestarten er det ingen av lagene som vil tape her.

Brann trives i Haugesund. De har kun tapt én av de siste fem kampen der i eliteserien. Vi tror Brann vinner her. 2,40 i odds er ok.

