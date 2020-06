Branns drømmestart fortsetter

Brann står med full pott etter de to første serierundene. Vi tror også at de tar tre poeng i Aalesund.

Brann har fått en drømmestart på sesongen. De har sammen med Molde og Bodø/Glimt ful pott etter de to første kampene. Onsdag møter de et Aalesund-lag som har fått bank i de to første kampene sine.

Aalesund - Brann 3,00 - 3,50 - 2,20 B (spillestopp kl. 1755)

Aalesund ble fullstendig overkjørt i Kristiansund søndag. De tapte 2-7 mot KBK på Nordmøre. Etter 1-4 hjemme mot Molde i serieåpningen betyr det jumboplass på tabellen og elleve innslupne mål for Lars Bohinens mannskap. Spissen Fridjonsson var tilbake fra start sist etter å ha åpnet sesongen på benken, uten at det hjalp stort. Det er defensivt sunnmøringene har de største problemene.

Full pott etter to vestlandsderby

Brann på sin side har vunnet begge de to første kampene sine, og trener Lars Arne Nilsen har klart å få bergenserne til å tro på årets Brann-utgave. De slo Haugesund 2-1 på bortebane i serieåpningen, og vant også 3-0 mot Viking etter en forrykende andre omgang i vestlandsderbyet hjemme på Stadion.

Vegard Forren spilte én drøy omgang i Haugesund, men sto over sist. Midtstopperen er sannsynig tilbake til kampen på Color Line Stadion. Daniel Pedersen har fylt den defensive midtbanerollen som har vært et problem siden Sivert Heltne Nilsen forlot Bergen. Daouda Bamba og Gilbert Koomson har vært kritisert for å ikke levere nok scoringer, men de leverte til de grader mot Viking.

Vi får kanskje se et annet Aafk-lag her enn i de to første kampene, men spiller Brann slik de gjorde i andre omgang på Stadion vinner de i Jugendbyen. Det virker som Lars Arne Nisen har satt sammen et lag som kan kjempe i toppen denne sesongen. 2,20 i odds på Brann er ok.

