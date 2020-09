Branns VIF-mareritt vil ingen ende ta

I løpet av de fem siste årene har Vålerenga spilt åtte strake kamper uten å tape mot Brann.

Vålerenga er Branns skrekkmotstander. Bergenserne har kun vunnet én av de siste tolv kampene mot Oslo-laget, og de har ikke vunnet i hovedstaden på de syv siste forsøkene. Vi tror Branns Oslo-mareritt fortsetter søndag.

Vålerenga - Brann 2,05 - 3,70 - 3,15 H (spillestopp kl. 20.25)

Eliteserien. Med Dag-Eilev Fagermo som ny trener var det knyttet forventninger til Vålerenga denne sesongen, men etter 16 kamper ligger Oslo-klubben på sjetteplass, 18 poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Det har klabbet for Fagermos menn de siete ukene. Vålerenga har kun én seier på de fire siste kampene, men de har brukt overgangsvinduet godt.

Den tidligere toppscoreren i Eliteserien, Vidar Ørn Kjartansson, er kommet på plass, og denne uken ble også midtbanespilleren Henrik Bjørdal hentet fra Zulte Waregem. Det er spillere som skal forsterke laget.

Uten tap hjemme i Oslo

VIF tapte 1-2 i Haugesund forrige helg. Det var det tredje tapet på de fire siste bortekampene. Den eneste borteseieren i denne perioden kom i Bergen mot Brann (2-1).

Dermed fortsetter Dag-Eilev Fagermo trenden fra tiden i Odd og Strømsgodset. Lagene hans er sterke på hjemmebane, men får det ikke helt til å klaffe borte. Men hjemme på Intility Arena er Vålerenga ubeseiret så langt denne sesongen. Fasiten viser 4-3-0 og 13-8 i måforskjell.

Vålerengas hovedtrener Dag-Eilev Fagermo var fornøyd etter 2-1-seieren mot Brann i august. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Alt tyder på at Dag-Eilev Fagermo kommer til å la både Bjørdal og Kjartansson starte søndagens kamp. Det blir spennende å se om de slår til fra start.

Brann-kapteinen usikker

Brann har løftet seg under Kåre Ingebrigtsen, men det er likevel tidlig å dra noen konklusjoner. Brutter'n må få mer tid på seg til å forme laget. Brann skuffet hjemme mot Strømsgodset sist, hvor de bare klarte 1-1 mot formsvake drammensere. Dermed har Brann kun to seire på de ni siste kampene. Bergenserne ligger på syvendeplass før søndagens kamper, fire poeng bak VIF.

Barnebarnet til Nils Arne Eggen, Christian Eggen Rismark, er solgt tilbake til Ranheim siden sist. Taijo Teniste mister søndagens hatoppgjør mot Vålerenga, mens Daniel Pedersen er tvilsom.

Branns trener Kåre Ingebrigtsen må bryte en marerittstatistikk mot VIF søndag. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Brann-treneren kan imidlertid glede seg over at Håkon Opdal og Bismar Acosta er tilbake i full trening. Gilli Rólantsson er tilbake i forsiktig trening etter å ha vært koronasyk, men spiller ikke mot VIF. Amer Ordagic er vært utenfor troppen de to siste kampene på grunn av ryggplager, og det er usikkert om han rekker søndagens kamp.

Brann har kun vunnet én av de siste tolv kampene mot Vålerenga, og de står med tap i de fire siste bortekampene mot VIF i Oslo. Vi tror historien gjentar seg søndag. 2,05 i odds på Vålerenga-seier er ok.

