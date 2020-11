Brasil lager målfest i natt uten Neymar

Brasils største stjerne er sendt hjem, men de trenger ikke Neymar for å banke Venezuela

Brasil scoret ni mål i de to første VM-kvalifiseringskampene mot Boivia og Peru. Vi tror på en ny målrik kamp i Sao Paulo i natt.

Brasil - Venezuela (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Over 2,25 (spillestopp lørdag kl. 01.25)

VM-kvalifisering, Sør-Amerika. Kampen spilles i Sao Paulo. PSG-stjernen Neymar har problemer med en skade i leggen, og kommer ikke til å spille kampenemot Venezuela og Uruguay.

Brasil har ifølge goal.com bekreftet at Neymar er ute av troppen på grunn av skaden. Landslagssjef Tite visste at 28-åringen var usikker, men PSG-profilen ble likevel kalt inn i håp om at han kunne bli friskmeldt til bortekampen mot Uruguay i Montevideo.

Neymar har ikke rukket å bli bra nok til at han kan inngå i Tite sine planer.

- Vi hadde håp om at han kunne spille. Det var derfor vi hentet ham ti Brasil. Han har blitt bedre, men ikke tilstrekkelig til at han rekke tirsdagens kamp mot Uruguay, uttalte den brasilianske landslagslegen, Rodrigo Lasmar, ifølge goal.com.

Nyheten vil antakeligvis bli godt mottatt på Parc des Princes. PSG-manager Thomas Tuchel var på forhånd kritisk til at Brasil kalte ham inn siden han ikke hadde spilt de to siste seriekampene til den franske storklubben.

Neymar er ute med en skade i leggen, og er sendt hjem fra Brasils landslagstropp. Foto: Buda Mendes (AFP)

Alisson taper keeperkampen?

Philippe Coutinho, Fabinho og Rodrigo Caio er allerede ute med skader, mens Eder Militao og Gabriel Menino er begge ute på grunn av positive covid-19-tester.

Flamengo-angriperen Pedro er hentet inn i troppen for å ha flere alternativer offensivt, men Tite har Richarlison og Roberto Firmino, i tillegg er også Manchester City-spissen Gabriel Jesus friskmeldt. Ederson vil trolig bli valgt i må, selv om Liverpoo-keeper Alisson Becker er spileklar.

Venezuela mangler Adalberto Penaranda, Sergio Cordova og Nahuel Ferraresi til kampen mot Brasil på grunn av covid-19-protokollen.

Scoret ni mål på to kamper

Brasil har vunnet 21 av de siste 26 kampene mot Venezuela. De har kun tre tap mot nattens motstander. Da lagene møttes i Copa America i fjor endte kampen 0-0, men vi tror ikke på noen reprise i Sao Paulo. Med de angrepsspillerne Tite har til rådighet lukter det mål lang vei. De banket Bolivia 5-0 hjemme i første kampen og slo Peru 4-2 på bortebane i den andre kampen.

Venezuela har ikke scoret i de to første kampene. De tapte 0-3 borte mot Colombia i første kampen, og tapte 0-1 hjemme mot Paraguay sist. Vi tror nedturen fortsetter natt til lørdag.

Selv om Brasil har flere stjernespillere ute, så skal de være for gode for Venezuela, og vi tror de tar en komfortabel seier. Brasil har vært sterke offensivt i de første kampene, og vi tror det scores fire mål eller mer i denne kampen. Oddsen på et slikt scenario er 2,25.

