Braut Haaland fortsetter målshowet i Belfast

Erling Braut Haaand går sjelden målløs av banen. Mandag jakter jærbuen nye scoringer i Belfast mot Nord-Irland.

Norge har scoret i ni av de ti siste landskampene. Statistikken taler for at Lars Lagerbäcks menn klarer å sette ballen i mot Nord-Irland i kveld. Erling Braut Haaland scoret sitt første mål for A-landslaget mot Østerrike, og vi tror han scorer sitt andre mål på Windsor Park.

Nord-Irland - Norge

Nations League B, gruppe 1. Mot Østerrike scoret Erling Braut Haaland karrierens første A-landslagsmål, slik vi spådde før kampen.

Scoringen kom etter en perfekt pasning fra Alexander Sørloth. Trabzonspor-spilleren kom ned langs venstrekanten og spilte en hard, flat pasning inn foran mål. Haaland krummet nakken, rykket fra oppasseren og flikket ballen inn nede i venstre hjørnet.

Scorer og scorer og scorer

Dermed fortsetter 20-åringen fra Bryne der han slapp forrige sesong: Å score mål. Han har vist at forrige sesong ikke bare var et blaff, men at han er en spiss i verdensklasse.

På klubblaget scoret han to og la opp til ett da Dortmund lekte seg til seier mot østerrikske Altach i sesongens første treningskamp, og han fulgte altså opp med å score sitt første mål for A-landslaget fredag.

Det er ingen grunn til å tro at målshowet til Braut Haaland stopper. Dortmund-spilleren er en målmaskin. Det virker så lett for ham. Å score mål er liksom det han gjør.

Erling Braut Haaland blir gratuert av lagkompisene etter scoringen mot Østerrike. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Scoret i syv bortekamper på rad

Norge har scoret i de syv siste landskampene på bortebane. Totalt er det scoret ti mål. De har blant annet scoret mot tøffe motstandere som Sverige og Spania. Sist gang Norge gikk målløs av banen var borte mot Bulgaria. Den kampen tapte Norge 0-1. Vi tror ikke Norge går målløs av banen mot Nord-Irland heller. Med Erling Braut Haaand på banen vil vi forvente mål. De forventningene har han skapt selv.

Og du demper ikke forventningene rundt Erling Braut Haaland, det er ikke mulig det. Den norske målmaskinen scoret 45 mål sist sesong. Ti mål i Champions League, 17 i den østerrikske ligaen, fire mål i den østerrikske cupen, 13 goaler i Bundesliga og ett i den tyske cupen Er det rart vi tror han scorer igjen?

Erling Braut Haaland er livsfarlig inne i boksen, og vi tror han vil bli matet med flere ballen mandag. Da blir det mål. At Braut Haaland scorer belønnes med 2,75 i odds. Det er spillbart.

