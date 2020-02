Braut Haaland herjer videre i Bundesliga

Det er en deilig lørdag vi har foran oss. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre serieleder Liverpool og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. I Bundesliga har Erling Braut Haaland herjet i de to siste serierundene, og det blir spennende om han får sjansen fra start i Dortmunds kamp mot Union Berlin lørdag. Ellers er det kamper fra alle de store europeiske ligaene på menyen. I Sapporo i Japan er det verdenscup i hopp, og i Garmisch er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup i utfor fra Rosa Kuhtor for jentene.

Borussia Dortmund - Union Berlin - siste målscorer Erling Braut Haaland 3,00 (spillestopp kl 15.25)

Mange var overrasket da Erling Braut Haaland startet på benken mot Köln, men etter 65 minutter slapp den norske unggutten innpå til ellevill jubel fra hjemmepublikumet. Da han debuterte med hat trick mot Augsburg, scoret Haaland allerede etter 183 sekunder på banen. Mot Köln brukte jærbuen bare tolv nye minutter før han banket inn sitt første mål for Dortmund hjemme på Signal Idun Park. Like før slutt scoret han sitt femte mål på bare 57 minutter. Den prestasjonen har ingen andre klart på sine to første kamper i Bundesliga.

Vi tror at suksesen fortsetter for Braut Haaland i lørdagens hjemmekamp mot Union Berlin. Dortmund har vært et av Tysklands beste hjemmelag denne sesongen. De er det eneste laget som så langt er ubeseiret på hjemmebane. Bare Bayern Munchen og Borussia Monchengladbach har tatt mer poeng hjemme enn Dortmund denne sesongen, men begge har spilt én kamp mer enn Dortmund

Dortmund har vunnet seks av ni hjemmekamper i Bundesliga, og vi tror ikke at Union Berlin klarer å påføre dem det første hjemmetapet. Union har kun vunnet én av ni bortekamper, og vi tror de får problemer mot Dortmund og Braut Haaland.

Vi tror det kan bli mange mål i lørdagens kamp. Dortmund har scoret 51 mål på 19 Bundesliga-kamper denne sesongen. Kun Bayern Munchen har scoret flere mål enn dem så langt. BrautHaaland har scoret fem av dem.

Selv om Braut Haaland har hatt en eventyrlig start i Dortmund, så kan trener Lucien Favre komme til å plassere Braut Haaland på benken fra start. Det gjør at vi ikke går for nordmannen som første målscorer, men han har scoret det siste målet i sine to første kamper for Dortmund. Vi tror det også kan skje i lørdagens kamp. Oddsen på at han igjen scorer kampens siste mål er 3,00. Det er et spennende spill.

