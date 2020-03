Braut Haaland og Borussia Dortmund har fokus på Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund er i knallform, og onsdag venter bortekamp mot PSG. I kveld er det bortekamp mot meget hjemmesterke Borussia Mönchengladbach.

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det spilles sju kamper i Premier League og det er som vanlig full runde i Championship. I tillegg er det toppkamp i Bundesliga hvor Borussia Dortmund og Braut Haaland spiller borte mot Borussia Mönchengladbach. Det er også masse vintersport med tremil for kvinner i Kollen, utfor for menn på Kvitfjell og verdenscupstafetter i skiskyting i Nove Mesto. Og ikke minst er det start for Raw Air i hopp.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund H 2,85 (spillestopp kl 18.25)

Klikk her for å levere dette tipset

Meget interessant toppkamp i Bundesliga. Førstkommende onsdag skal Borussia Dortmund ut i returkamp mot PSG i Champions League og Dortmund har 2-1 å gå på fra hjemmemøtet. Står med seks seire og bortetap 3-4 mot Bayer Leverkusen i Bundesliga etter vinterpausen og ligger på 3. plass med 48 poeng. Det er kun fire poeng opp til serieleder Bayern München. Er ubeseiret hjemme med knallsterke 9-3-0, men betydelig mer menneskelige 5-3-4 på bortebane. Marco Reus er eneste spiller som er ute av betydning. Erling Braut Haaland startet litt overraskende på benken hjemme mot Freiburg forrige lørdag, men fikk spille den siste halvtimen. I følge velrenommerte www.kicker.de, starter han lørdagens kamp.

Mönchengladbach er knallsterke hjemme

Borussia Mönchengladbach på 4. plass med 46 poeng. 3-3-1 på de sju siste seriekampene og meget sterke 8-2-1 på hjemmebane. Har i tillegg en kamp tilgode på de tre lagene som er foran på tabellen. Har faktisk ingen fravær av betydning og kan mønstre sitt aller beste mannskap.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips: Herlig sportslørdag - sjekk lørdagens oddstips

Oddssingel Bundesliga: Dortmund har fokus på PSG

Tippetips: Jackpot på lørdagskupongen

Oddssingel PL: Liverpool setter rekord

Oddssingel PL: Tottenham går på trynet mot Burnley

V75 Färjestad: Gigajackpot med 18 millioner ekstra i V75

V65 Ålborg: Internasjonal V65-kveld med jackpot

Borussia Dortmund har vunnet borte mot Borussia Mönchengladbach de fire foregående sesongene og vi må helt tilbake til 11. april 2015 for å finne sist Borussia Mönchengladbach vant. Men det er garantert at Dortmund også har et visst fokus på onsdagens bortekamp mot PSG. Og slik oddsene er satt lørdag, er det ingen tvil om at verdien ligger på hjemmeseier.

Klikk her for å levere dette tipset