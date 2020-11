Braut Haaland scorer og scorer. Men en ting har han ikke klart denne sesongen

Erling Braut Haaland har scoret seks mål på seks kamper i Bundesliga denne sesongen, men han har ikke scoret på bortebane.

Erling Braut Haaland har scoret elleve mål i alle turneringer for Dortmund denne sesongen. 20-åringen scoret i snitt hvert 79. minutt han er på banen, og vi tror han scorer sitt første bortemål i Bundesliga denne sesongen på Olympiastadion i Berlin.

Men det er en annen unggutt jærbuen kan komme til å måtte dele rampelyset med etter kampen.

Tenåringssenasjonen Youssoufa Moukoko feiret 16-årsdagen på fredag, og han kan dermed endelig få sin Bundesliga-debut. Kommer Moukoko på banen vil han erstatte Dortmund-legenden Nuri Sahin som den yngste Bundesliga-spilleren i historien. Sahin var 16 og elleve måneder da han debuterte mot Wolfsburg i august 2005.

Hertha Berlin - Borussia Dortmund - Erling Haaland scorer og Dortmund vinner - 2,05 (spillestopp kl. 20.25)

Tysk, Bundesliga. Hertha Berlin sto med fire tap og én uavgjort før vant 3-0 mot Augsburg før landslagspausen, men to av tapene kom mot topplagene Bayern Munchen og RB Leipzig.

Piatek får sjansen fra start

Krzysztof Piatek scoret ett og hadde en målgivende da han kom inn fra benken. Den polske spissen erstattet en skadet Jhon Cordoba etter første omgang, og det er ventet at han får sin tredje kamp fra start for den tyske hovedstadsklubben lørdag kveld.

Matheus Cunha var også involvert i to av Herthas tre scoringer mot Augsburg, og han fortsatte storspillet på det brasilianske U23-landslaget. 21-åringen, som har scoret ti mål mot Piateks seks siden de to offensive spillerne kom til Berlin i januar, hadde en scoring og en målgivende pasning i privatlandskampen mot Sør-Korea.

Trener Bruno Labbadia mangler Santiago Ascacibar, Jordan Torunarigha og Lucas Tousart, men han kan stille med tilnærme samme laget som slo Augsburg sist. Matteo Guendouzi, som er på lån fra Arsenal, har gitt Herthas midtbane en ny dimensjon, og han vil sannsynligvis få sjansen fra start lørdag. Hertha er ubeseiret i to kamper på rad med franskmannen i lagoppstillingen, men vi tror den statistikken ryker mot Dortmund.

Scorer hvert 79. minutt

Dortmund vant 1-0 mot Hertha Berlin sist lagene møttes i juni. Den kampen spilte ikke Braut Haaland. Den norske 20-åringen har vært ustoppelig siden han kom til Dortmund fra Red Bull Salzburg i januar.

Målmaskinen fra Jæren er oppe i 19 mål på 21 Bundesliga-kamper etter at han scoret mot ligaleder Bayern München før landslagspausen, men Lucien Favres menn tapte kampen 2-3. Dortmund har aldri tapt to ligakamper på rad under Favre, og de kommer heller ikke til å gjøre det denne gangen. Vi tror Dortmund slår tilbake mot Hertha, og Braut Haaland kommer på scoringslisten.

Braut Haaland har scoret 27 mål på 29 kamper i alle turneringer for Dortmund. Han scorer i snitt hvert 79. minutt han er på banen. Det er en imponerende statistikk.

Borussia Dortmund står med 12 scoringer på fire spilte hjemmekamper, mens de kun har scoret tre mål på tre bortekamper. Det preger naturlig nok også målstatistikken til Braut Haaland.

Erling Braut Haaland (t.v.), jubler sammen med Julian Brandt etter han har scoret mål i kampen mellom RB Leipzig. Foto: Jens Meyer/ap Photo (NTB)

Den norske landslagsspissen står med seks mål på de første seks Bundesliga-kampene for Dortmund. Samtlige av målene hans er kommet på hjemmebane. Han har ikke scoret på bortebane i Bundesliga siden de to målene sine mot Leipzig 20. juni. I kveld tror vi Haaland endelig scorer på bortebane igjen.

2,05 er i grenseland med tanke på hvor lite mål Dortmund har scoret borte, men greit nok.

