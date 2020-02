Braut Haaland scorer på bestilling

Erling Braut Haaland har levert sanseløst bra for Borussia Dortmund på sine åtte første kamper. Lørdag jakter jærbuen nye scoringer i hjemmekampen mot Freiburg.

En fantastisk sportslørdag står foran oss med masse herlig Premier League-fotball og i Tyskland skal Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund ut i hjemmekamp mot Freiburg. Ellers er det Championship, La Liga, Serie A og Ligue 1 på menyen.

Borussia Dortmund - Freiburg - Erling Braut Haaland scorer mål -1,45 (spillestopp kl 15.25)

Borussia Dortmund med 40 scoringer på sine 11 første hjemmekamper i Bundesliga. Serieformen er også strålende med fem seire på de seks siste seriekampene. Ligger på 3. plass med 45 poeng og har fire poeng opp til serieleder Bayern München. De tre siste hjemmekampene har endt med 5-1 over FC Köln, 5-0 over Union Berlin og 4-0 over Eintracht Frankfurt.

Eventyrlig suksess for Braut Haaland

Erling Braut Haaland har notert seg for fem scoringer på de tre hjemmekampene og det er samtidig de tre hjemmekampene han har spilt for Dortmund i Bundesliga. Han scoret som kjent hattrick i debutkampen borte mot Augsburg og han noterte seg også for scoring borte mot Werder Bremen sist lørdag da Dortmund vant 2-0. I tillegg scoret han begge målene i Dortmunds 2-1 seier hjemme over Paris-Saint Germain i åttedelsfinalen hjemme forrige tirsdag. Og han scoret ett av målene da Dortmund tapte 2-3 borte for Werder Bremen i åttedelsfinalen av DFB Pokal.

Det innebærer at Erling Braut Haaland på har scoret mål i sju av de åtte kampene han totalt har spilt for Dortmund og han er allerede oppe i 12 scoringer. Vi beskrev som det rentepenger å sette penger på at Braut Haaland scoret mål mot Werder Bremen forrige lørdag. Da var "renten" 1,55, denne lørdagen er "renten" sunket til 1,45. Det er likevel helt innenfor.

Braut Haaland har scoret to mål i tre av fire hjemmekamper

De som vil dra til med at han scorer minst to mål, får vesentlig bedre betalt. Braut Haaland har scoret sju mål på de fire hjemmekampene han har spilt for Dortmund i tre av de fire har han scoret to mål. 3,00 er oddsen på at Erling Braut Haaland også scorer minst to mål lørdag og med den målproduksjonen jærbuen viser, er det klart sannsynlig.

