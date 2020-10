Braut Haaland snytt for spissduell på grunn av koronasmitte

Andrej Kramaric er toppscorer i Bundesliga, men Hoffenheim-spissen har testet positivt for covid-19. Vi tror Erling Braut Haaland bruker lørdagens kamp til å nærme seg kroaten.

Erling Braut Haaland gikk målløs av banen etter Norges landskamp mot Nord-Irland tidligere denne uken. Det er sjelden 20-åringen spiller to kamper på rad uten å score. Vi tror han slår kraftig tilbake i lørdagens bortekamp i Bundesliga.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund - Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner - 2,65 (spillestopp kl. 15.25)

Bundesliga. Erling Braut Haaland er brennhet etter å ha scoret tre mål mot Romania og seks mål på like mange landskamper. Han har også åpnet Bundesliga med fire mål på tre kamper og dermed fortsatt i samme tempo som i vårsesongen for Borussia Dortmund.. Nå ryktes det igjen at den spanske storklubben Real Madrid skal være vilig til å punge ut for å skaffe seg jærbuen.

Alle fire scoringene til 20-åringen denne sesongen har kommet på hjemmebane. I dag tror vi han scorer sesongens første bortemål mot et Hoffenheim-lag som er kraftig svekket.

Erling Braut Haaland gratuleres av lagkameratene etter å ha satt inn 3-0-målet mot Freiburg før landslagspausen. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Toppscoren ute med koronasmitte

To Hoffenheim-spillere har nemlig testet positivit på koronaviruset etter at de kom tilbake fra landslagsoppdrag. Spillerne har ikke hatt kontakt med lagkameratene eller støtteapparatet, og er nå i karantene.

En tredje spiller er i selvpålagt karantene for å være på den sikre siden siden et nært familiemedlem har fått påvist Covid-19. Ifølge lokalavisen RNZ er spillerne det gjelder Andrej Kramaric, Kasim Adams og Pavel Kaderabek.

Andrej Kramaric og Pavel Kaderabek har startet alle de tre første seriekampene til Hoffenheim.

At Kramaric er ute vil utvilsomt svekke Hoffenheim. Kroaten er toppscorer i Bundesliga før denne serierunden. Han har scoret seks mål på de tre første ligakampene, og han scoret alle fire målene da Hoffenheim vant 4-0 mot Dortmund i juni.

Kramaric scoret også to av målene da Hoffenheim slo Bayern Munchen 4-1 i lagets første hjemmekamp denne sesongen. Han spiller altså ikke. Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner, Kostas Stafylidis, Maximilian Beier og Håvard Nordtveit er heller ikke tilgjengelig.

Dortmund må kare seg uten Nico Schulz, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer, Thorgan Hazard og Tobias Raschl.

Hoffenheim tapte 1-2 borte mot Eintracht Frankfurt for ti dager siden. Andrej Kramaric scoret trøstemålet for Hoffenheim. Kroaten har scoret seks av lagets åtte mål så langt denne sesongen At han må stå over ørdagens kamp vil bli merkbart.

Scoret to mål i forrige serierunde

Dortmund på sin side knuste Freiburg 4-0 på Westfalenstadion før landsagspausen. Erling Braut Haaland scoret to mål i den kampen, og vi tror han kommer på scoringslisten igjen i dag.

Selv om Hoffenheim har startet veldig bra, men er svekket lørdag på grunn av koronasmitte. Dortmund har sine beste spillere tilgjengelig, og de skal være gode nok til å vinne denne kampen.

Jadon Sancho, Erling Braut Haaland og Giovanni Reyna har fått samspillet til å funke, og det virker som de leker seg med motstanderne. Oddsen på at Braut Haaland scorer og Dortmund vinner er 2,65. Det er spillbart.

