Braut Haaland starter jakten på toppscorertittelen

Det er fire sesonger si­den Dortmund had­de topp­sco­re­ren i Bundesliga. Erling Braut Haaland (20) kan bli den neste.

Lørdag klokken 18.30 tar Dortmund imot Borussia Mönchengladbach hjemme på Signal Iduna Park i serieåpningen i Bundesliga. Samtidig starter Braut Haaland jakten på toppscorertittelen i den tyske toppdivisjonen.

Braut Haaland har vist at han har formen inne. Han scoret sitt første landslagsmål mot Østerrike i Nations League hjemme på Ullevaal 4. september, og fulgte opp med å score to ganger mot Nord-Irland i Belfast tre dager senere. Mandag gikk Dortmund-spissen målløs av banen i sesongens første offisielle klubbkamp, cupkampen mot Duisburg fra 3 Liga, som er nivå tre i tysk fotball.

Her blir Erling Braut Haaland klippet ned etter å ha lurt Dominic Volkmer trill rundt. Det førte til at Duisburg-spilleren fikk rødt kort. Foto: Thilo Schmuelgen (AFP)

Toppscorerduell med Lewandowski

20-åringen er en av favorittene til å vinne toppscorertittelen i Bundesliga denne sesongen. Det vil i såfall være første gang en Dortmund-spiller scorer flest mål i den tyske toppdivisjonen siden Pierre-Emerick Aubameyang ble toppscorer 2016-2017-sesongen med 31 mål.

Sist sesong rakk jærbuen å score 13 mål på 15 kamper. Det ga den norske måljegeren en sjetteplass på toppscorerlisten, til tross for at han kom till Dortmund fra RB Salzburg i januar.

Nå starter han likt som Bayern Münchens målmaskin Robert Lewandowski, som stakk av med tittelen for tredje sesongen på rad sist sesong. Polakken har vunnet toppscorertittelen fem ganger siden han kom til tysk fotball fra Lech Poznan i 2011. Han scoret 34 mål på 31 kamper sist sesong som ga et snitt på utrolige 1,10 mål per kamp. Til sammenligning hadde Braut Haaland 0,87 mål i snitt per kamp.

Lewandowski har scoret vanvittige 236 mål på 321 kamper i Bundesliga. Det er ikke rart at oddsen på Bayern München-spissen som toppscorer i den tyske toppdivisjonen bare er 1,60.

På listen over spillerne med lavest odds – det vil si høyest sannsynlighet – er Braut Haaland på andreplass. Han har 5,00 i odds.

Bak nordmannen er lagkameraten i Dortmund, Jadon Sancho (17.00 i odds) og deretter Marco Reus og Serge Gnabry (begge 20,00 i odds).

Robert Lewandowski har blitt toppscorer i Bundesliga fire av de fem siste sesongene. Foto: Matthew Childs (AFP)

Toppscorer-oddsen i Bundesliga

Robert Lewandowski, Bayern München – 1,60

Erling Braut Haaland, Dortmund – 5,00

Jadon Sancho, Dortmund – 17,00

Marco Reus, Dortmund – 20,00

Serge Gnabry, Bayern München – 20,00

Leroy Sane, Bayern München – 25,00

Wout Weghorst, Wolfsburg - 25,00

