Braut Haaland tar opp kampen med Lewandowski

Erling Braut Haaland scorer i Supercupen mot Bayern i midtuken Vi tror han scorer igjen mot Freiburg.

Erling Braut Haaland har scoret 15 mål på 17 Bundesliga-kamper så langt. Det gjør at han i snitt scorer hvert 83 minutt. Vi tror han kommer på scoringslisten igjen i lørdagens hjemmekamp.

Borussia Dortmund - Freiburg - Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner - 1,90 (spillestopp kl. 15.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Bundesliga. Det har vært en frustrerende start på sesongen for Borussia Dortmund. De gule og svarte gikk på et sjokktap borte mot Augsburg forrige helg, før de gikk på et knepent 2-3 mot Bayern München i den tyske Supercupen i midtuken. Nå vil Dortmund slå tilbake, og det vil Freiburg få svi for på Signal Iduna Park.

Erling Braut Haaand vil være desperat etter å score mål lørdag for å henge med i toppscorerkampen i Bundesliga.

20-åringen har en egen evne til å lukte mål. Han er dyktig til å plassere seg riktig og kombinert med den robuste fysikken hans er han en vanskelig spiller å stoppe. Det vil Freiburg-midtopper Philipp Lienhart få kjenne på.

Erling Braut Haaland scoret to mål i den første hjemmekampen denne sesongen - mot M'gladbach. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Ikke bare det. Den unge superspissen fungerer godt sammen med Marco Reus, Jadon Sancho og Giovanni Reyna, og det samspillet kan være avgjørende for at Borussia Dortmund slår sprekker i Freiburgs backrekke.

Uten tap i 18 kamper mot Freiburg

Braut Haaland har scoret to mål i Bundesliga så langt denne sesongen, og han trenger å komme på scoringslisten lørdag om han skal ta opp konkurransen med Robert Lewandowski og Andrej Kramaric om å bli Torjagerkanone denne sesongen.

Borussia Dortmund er ventet å styre kampen mot Freiburg, slik de gjorde mot FC Augsburg. Det går til og med an å argumentere for at Freiburg er bedre defensivt enn Augsburg, men det virker lite sannsynlig at de skal klare å stoppe Braut Haaand & Co. fra å komme tilbake på vinnersporet. Særlig siden Dortmund spiller på hjemmebane.

Borussia Dortmund er ubeseiret i de 18 siste Bundesliga-kampene mot SC Freiburg. Vi tror et presset Dortmund-lag vinner på hjemmebane lørdag og at Erling Braut Haaland scorer. At Dortmund vinner og Braut Haaland scorer gir 1,90 i odds.

