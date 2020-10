Braut Haaland ydmyker Nord-Irland-forsvaret - igjen

«Oksen fra Jæren» virker helt ustoppelig. Vi tror Erling Braut Haaland (20) kommer til å smadre det nordirske forsvaret onsdag kveld.

Erling Braut Haaland herjet med det nordirske forsvaret og scoret to mål da Norge vant 5-1 i Belfast tidligere i høst. Vi tror jærbuen kommer til å lage problemer for Nord-Irland igjen i onsdagens kamp.

Norge - Nord-Irland

Nationa League B, gruppe 1. Norge brukte litt tid på å komme i gang i søndagens kamp mot Romania, men Martin Ødegaards pasningsfot og Erling Braut Haalands effektivitet gjorde at Norge tok ledelsen etter 13 minutter. Etter scoringen tok de norske guttene mer og mer og mer over på Ullevaal. I det 39. minutt økte Alexander Sørloth til 2-0 for Norge etter et perfekt innlegg fra Birger Meling.

Resten ble et Braut Haaland-show. Han endte opp med å score sitt første hat trick på A-landslaget. 20-åringen dokumenterte at han er i kjempeform.

Braut Haaland-show

Det er dårlige nyheter for det nordirske forsvaret som fortsatt får frysninger på ryggen når de hører navnet til Erling Braut Haaland.

Jærbuen herjet med det nordirske forsvaret og scoret to mål da Norge banket Nord-Irland 5-1 i Belfast i satrten av september. Den robuste jærbuen kommer garantert også til å lage trøbbel for gjestene på Ullevaal onsdag kveld.

Nord-Irland er ute av form. De tapte 0-1 mot Østerrike i helgen, og har nå kun vunnet én av de seks siste kampene. På bortebane har ikke nordirene vunnet siden oktober i fjor, og nå møter de et norsk lag som har vunnet ti av de siste 15 kampene på Ullevaal. I Nations League har de vunnet fire av de fem siste hjemmekampene, og de har holdt nullen i alle fire seirene.

Seks mål på seks landskamper

De norske spillerne har ristet av seg skuffelsen etter den svake kampen mot Serbia i EM-playoffen, og alt tyder på at Norge skal ta en komfortabel seier.

Borussia Dortmund-spissen er brennheit etter sine tre mål mot Romania og seks mål på like mange landskamper. Han har i tillegg scoret fire mål på tre kamper i Bundesliga.

Med den formen Erling Braut Haaand viser i øyeblikket er det vanskelig ikke å sette penger på at han skal score. Den unge spissen er en målmaskin. Vi tror Norge vinner, og at den norske spiss-sensasjonen scorer igjen. Oddsen et slikt scenario er 1,90. Det er greit.

