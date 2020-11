Brendan Rodgers tangerer Pep Guardiola-rekord mandag

Brendan Rodgers vinner alltid mot Fulham.

Brendan Rodgers har vunnet alle syv kampene i Premier League mot Fulham. Kun Pep Guardiola har vunnet alle kampene mot samme motstander flere ganger enn Leicester-manageren.

Manchester City-manageren har vunnet samtlige åtte møtene mot Bournemouth og Watford. Den statistikken kan han ikke forbedre denne sesongen siden begge lagene spiller i Championship. Vinner the Foxes mandagens kamp vil Brendan Rodgers tangere Pep Guardiola Premier League-rekord.

Vi tror den nordirske manageren tar sin andre seier mot Fulham som Leicester-manager. De øvrige seks seirene mot Fulham har kommet med Liverpool og Swansea.

Leicester - Fulham (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,10 (spillestopp mandag kl. 18.25)

Engelsk, Premier League. Leicester gikk på et sviende 0-3-tap mot Liverpool sist. Den kampen viste at The Foxes er veldig avhengig av at Jamie Vardy, og lykkes Fulham i å isolere ham så vil Brendan Rodgers' menn få problemer.

Leicester har riktignok James Maddison, Harvey Barnes og Youri Tielemans, men ingen er så farlig foran mål som Vardy.

Svakeste forsvaret i Premier League

Nå skal det sies at Fulham har strevet fælt defensivt så langt denne sesongen. De har flest baklengs i Premier League sammen med West Bromwich Albion. Begge lagene har sluppet inn 18 mål på ni kamper.

Samtidig har Leicester tapt to hjemmekamper allerede mot West Ham og Aston Villa. Det er et lite varsko.

Scott Parkers menn har skapt mye offensivt, men de har ikke vært i stand til å omsette sjanser til scoringer. London-klubben ligger helt nede på nest sisteplass, men de viste bra tendenser i 2-3-tapet hjemme mot Everton forrige helg.

Vardy tilbake fra start

Jamie Vardy, James Maddison og Youri Tielemans er tilbake i startelleveren hos Leicester mot Fulham. Trioen startet på benken i torsdagens Europa League-match mot Braga, men kom inn i løpet av andre omgang og var sterkt delaktig i at engelskmennene klarte 3-3 og sikret avansement i turneringen.

Wesley Fofana og Nampalys Mendy ble også hvilt i Portugal. Fofana spilte bare 45 minutter, mens Mendy var ubenyttet reserve. Begge startet kampen mot Liverpool, og de kan være tilbake i mandagens match. Den viktige midtbanespilleren Wilfred Ndidi, som har vært ute med en lyskeskade siden september, kan gjøre comeback mot Zorya Luhansk i Europa League til uken, mens høyreback Ricardo Pereira er fortsatt ute.

Aboubakar Kamara er tilbake hos Fulham etter å ha vært suspendert i tre kamper etter å ha fått rødt kort mot Crystal Palace i oktober. Forsvarsspilleren Kenny Tete er ennå ikke spilleklar.

To lag som liker mandagskamper

Det er interessant å merke seg at Leicester har vunnet begge mandagskampene de har spilt i 2020 - med 8-1 i målforskjell. De har aldri vunnet tre mandagskamper på rad i Premier League. Nå møter de et Fulham-lag som har vunnet fire av de seks siste mandagskampene de har spilt. Den eneste seieren til Fulham denne sesongen kom faktisk på en mandag, da de slo West Brom 2-0.

Vi tror Leicester for første gang i historien tar tre mandagsseire på rad, men det blir ikke enkelt.

Statistikken tyder på en jevnspilt første omgang. Leicester har kun ledet til pause i én av de fire første hjemmekampene. I to av kampene har stillingen til pause vært uavgjort. Det har stått 0-0 til pause i de tre siste bortekampene til Fulham, og London-klubben har tapt to av dem etter 90 minutter.

Vi tror også at det står uavgjort etter første omgang på King Power Stadium, men at Leicester avgjør kampen etter pause. U/H-spillet gir finfine 4,10 i odds. Det er spillbart.

