Brennheit Braut Haaland jakter sitt første landslagsmål

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Tippetips: Helgrønt for Norge på midtukekupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert fredagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Sverige har alt i egne hender

Oddssingel: Brasil har taket på Argentina

V65 Biri: Kun galopp imot for V65-bankeren

V65 Boden: Elektrisk lunsjbanker i Boden

V75 Bjerke lørdag: Se lørdagens V75 gratis på Nettavisen

Eurojackpot fredag: Fredag er det rekordpott på 908 mill kr

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Det er naturligvis den pågående EM-kvalifiseringen som dominerer fredagens langoddsprogram. Det er totalt åtte kamper på menyen i kveld. Norge spiller som kjent hjemme mot Færøeyene. I tillegg er det noen privatlandskamper, blant annet prestisjeoppgjør mellom Brasil og Argentina i Riyahd. På hockeyfronten er det fire kamper i Hockeyallsvenskan, mens Oilers tar imot Narvik her hjemme i Get-ligaen. Natt til lørdag spilles det fem kamper i NHL.

Fredag er det ca 908 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Norge - Færøyene - første målscorer Erling Braut Haaland - 3,00 i odds (spillestopp kl 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Erling Braut Haaland er en av Europas heteste angripere. Salzburg-juvelen scoret fra straffemerket mot Napoli i forrige runde. Nettkjenningen gjør at tenåringen fra Bryne fortsetter å skrive Champions League-historie. Haaland er nå toppscorer med utrolige syv mål. Ingen har noen gang produsert like mange i løpet av sine fire første opptredener i turneringen.

Videre har han scoret 26 mål på 18 kamper for Salzburg denne høsten. 15 av målene har kommet i serien, syv i Champions League. I den østerrikske cupen står han oppført med fire scoringer.

Jærbuen har spilt to kamper for landslaget til Lars Lagerbäck, men han har ennå ikke scoret der. I kampene mot Færøyene og Malta får han trolig sjansen på topp sammen med Joshua King. Spissparet har ikke spilt mye sammen. De fikk en time sammen på topp mot Malta og det siste kvarteret mot Sverige da Haaland kom inn.

Med den formen kraftpluggen viser for Salzburg, har jeg tro på at han han scorer sitt første mål for A-landslaget fredag kveld. Færøyene har sluppet inn 23 mål så langt i kvalifiseringen, og ti av dem har kommet på bortebane.

Norge har vært solide hjemme på Ullevaal under Lagerbäck, og jeg tror de vil gå ut i hundre mot fotballminiputten. Det vil gi sjanser til de norske spissene. At Haaland scorer gir bare stusselige 1,55 i odds, men at han scorer først belønnes med finfine 3,00 i odds. Det mener jeg er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset