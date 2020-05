Brennheit Braut Haaland er ustoppelig

Vi tror Erling Braut Haaland scorer sitt 11. Bundesliga-mål mot Wolfsburg.

Bundesliga ruller videre. Lørdag spilles det fem kamper i den tyske toppdivisjonen, i tillegg er det kamper fra 2. Bundesliga, Færøyene, Sør-Kora og Hviterussland på langoddsprogrammet.

Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner 2,30 (spillestopp lørdag kl. 1525)

Bundesliga var endelig tilbake sist helg, og Erling Braut Haaland fortsatte nøyaktig der han slapp da serien ble avbrutt.

Under en halvtime ut i kampen mot Schalke 04 fant den norske tenåringsstjernen veien til nettmaskene og senere i kampen noterte han seg også for målgivende pasning. Med scoringen ble han den nest raskeste spilleren som nådde ti mål i Bundesliga. Bare den tidligere Dortmund-spilleren Paco Alcácer nådde milepælen før ham.

Alcácer scoret sitt tiende mål etter bare 281 minutter på banen for Dortmund, mens Haaland trengte 259 minutter mer for å score sine ti mål. Den forrige rekorden tilhørte Hamburg-spilleren Gert Dörfel. Han brukte 668 minutter på å score ti ganger.

Jakter sitt ellevte Bundesliga-mål

For Haalands del vil en ny scoring være hans ellevte på karrierens ti første opptredener i Bundesliga.

Siden han kom til Dortmund i januar har han scoret 13 mål på kun 826 minutter med fotball. Det gir en scoring hvert 63,5 minutter.

Selv om han kun har spilt ni ligakamper i Tyskland denne sesongen, er det bare ti spillere som har scoret flere Bundesliga-mål enn Haaland.

Totalt har Braut Haaland scoret 41 mål på 34 kamper for Borussia Dortmund og Red Bull Salzburg denne sesongen. Det gir scoring hvert 60 minutt. En enorm statistikk, men han bidrar også til å gjøre spillerne rundt seg bedre.

Overlegen statistikk mot Wolfsburg

Dortmund har vunnet åtte av de ni Bundesliga-matchene som er spilt etter at nordmannen ble hentet fra Red Bull Salzburg. Jærbuen var også involvert i de tre andre målene. 19-åringen presset keeper Markus Schubert til et dårlig spark på 2-0-målet. Ballen endte til slutt hos Raphaël Guerreiro, som økte ledelsen. På 3-0-scoringen var han tredje sist på ballen. Han sendte ballen gjennom til Brandt, som spilte videre til Hazard. Til sist hadde Haaland den målgivende pasningen til Guerreiros 4–0.

Storseieren i derbymatchen kom uten Jadon Sancho i startoppstillingen. Axel Witsel, Emre Can og Giovanni Reyna var alle ute med skader i 4–0-matchen mot Schalke 04 . Witsel er ute også mot Wolfsburg, mens de to sistnevnte er tilbake i full trening. Langstidsskadde Marco Reus er heller ikke tilgjengelig.

Dortmund har vunnet åtte av de ni siste kampene mot Wolfsburg, og de har scoret 24 mål på de åtte kampene.

Erling Braut Haaland er brennheit, og med de offensive spillerne Dortmund har til rådighet tror vi at Dortmund vinner og Braut Haaland scorer på Volkswagen-Arena. Oddsen på et sikt scenario er 2,30. Det mener vi er ok.

