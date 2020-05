Brennhett derby i Nord-Polen

Lechia Gdansk har aldri tapt hjemme mot Arka i Ekstraklasa. Vi tror ikke de taper søndag heller.

Søndag er det klart for et av de mest hatefulle fotballderbyene i polsk Ekstraklasa mellom Lechia Gdansk og Arka Gdynia. På bortelaget spiller det en svenske som var på lån i FK Haugesund sist sesong, Douglas Bergqvist. Han får litt av en ilddåp i sitt første polske derby.

Derby Trójmiasta er noe annet enn Vestlandsderbyene og Rogalandsderbyene han har spilt tidligere.

Oppgjørene mellom Arka Gdynia og Lechia Gdansk kalles Derby Trójmiasta på polsk eller Pommern Derbyet. Dette er de to største klubbene i Trójmiasto-området som består av byene Gdańsk, Gdynia og Sopot.

Derbyet splitter regionen som tidligere ble omtalt som Pommern. Arka representerer Gdynia i den nordlige delen av området, mens Lechia representerer Gdansk som har sin supportere i den sørlige delen av distriktet. Det er en hatsk stemning mellom fanskarene av de to klubbene, og siden tidlig på 1970-tallet har lokaloppgjørene vært preget av vold og opptøyer. I 2016 kastet fansen bluss på hverandre på tribunene.

Den første kampen mellom disse lagene ble spilt i 1964, og det har vært spilt 41 ganger siden, men første matchen mellom Arka og Lechia i den polske toppdivisjonen, Ekstraklasa, ble spilt så sent som i 2008.

Lechia har hatt størst suksess av de to klubbene. De har vunnet ti av de 15 kampene lagene har spilt mot hverandre i Ekstraklasa. Arka har vunnet fire og én match har endt uavgjort.

Lechia Gdansk - Arka Gdynia 1,70 - 3,30 - 4,30 H (spillestopp kl. 17.25)

Lechia ligger på syvendeplass, og de vil kunne klatre opp til sjetteplass med seier i søndagens lokalderby. Arka er under nedrykksstreken, 13 poeng bak vertene på tabellen med fire kamper igjen av sesongen. Serien deles etter 30 runder, og lagene tar med seg halvparten av poengene videre.

Begge lagene har brukt koronapausen godt. Lechia Gdansk fikk orden på økonomien. De har gjort opp med nåværende og tidligere spillere, og laget unngår dermed sanksjoner fra det polske fotballforbundet. Arka sliter også økonomisk, men de har fått inn en ny daglig leder som er en kjent fotballagent. Han har ansatt sin egen sønn som sjef.

Ireneusz Mamrot, som trente Jagiellonia Białystok sist sesong, ble hentet til klubben, men han har ikke hatt særlig suksess med laget. Mamrot er kjent for å satse på dødballer, men det er han ikke alene om. Lechia er nemlig et av lagene i Ekstraklasa som scorer flest mål etter dødballer. Det ligger med andre ord an til en dødballduell. Lechia er sterke offensivt. De har kjappe kantspillere og en erfaren spiss i portugiseren Paixao. Arka har en sterk midtbane med Vejinovic som playmaker. Målforskjellen til de to lagene viser samtidig at begge mannskapene er rufsete bakover. Lechia har sluppet inn 33 mål, mens Arka har 37 baklengsmål før søndagens lokaloppgjør.

Da lagene møttes i oktober ledet Lechia 2-0 før det var spilt ti minutter av andre omgang, men Arka kom tilbake og klarte 2-2. Søndagens kamp spilles i Gdansk, og der har vertene statistikken på sin side. De har ikke tapt mot Arka her i Ekstraklasa, og de seks siste kampene er vunnet. 1,70 i odds på hjemmelaget blir vårt singeltips her.

