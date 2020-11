Brentford har suksess med en metode fra en Hollywood-film

En tilbaketrukket storgambler bruker metoder fra spillindustrien for å skape resultater i Brentford. Vi tror Brentford vinner lokaloppgjøret mot QPR fredag.

Matthew Benham eier Championship-klubben Brentford, samt den danske Superliga-klubben FC Midtjylland.

I 2012 ble Benham hovedaksjonær i League One-klubben Brentford som var på randen av konkurs. Han hadde vært fan av klubben siden han var elleve år.

Benham hadde tjent millioner gjennom selskapet sitt som bruker matematiske metoder til å forutse fotballkamper. Nå skulle han bruke de samme metodene for å drive en fotballklubb.

Sesongen etter at Benham tok over klubben rykket Brentford opp til Championship. Siden den gang har han investert nesten én milliard kroner inn i klubben, og bygd alt fra nye akademier, nye fasiliteter og selvsagt, en helt ny stadion.

Sist sesong var Brentford svært nær ved å rykke opp til Premier League. De tapte opprykksfinalen på Wembley 2-1 etter ekstraomganger mot Fulham.

Benham sin fotballfilosofi baserer seg på statistiske data. Han har en analytisk tilnærming til alt. Brentford-eieren bygger alt fra lagets spill, treninger og til og med overgangspolitikk på databaserte analyser.

Sikter mot Premier League

Dette er ofte omtalt som Moneyball-metoden. Uttrykket er hentet filmen «Moneyball», der Bratt Pitt spiller hovedrollen som sportsdirektøren Billy Beane. Han revolusjonerte baseball ved å bruke databaserte analyser til å hente spillere fremfor speiding, men Brentford-eieren selv hater sammenligningen.

Her er Brad Pitt fra promoteringen av filmen "Moneyball". Foto: Ben Margot (AP)

Benham har studert fysikk ved Oxford University og vært visepresident i Bank of America, men engelskmannen er ikke bare businessman, han er også en profesjonell gambler.

Hvor mye Benham har tjent på sportstipping til sammen er ikke kjent, men det er store summer. Skulle Brentford klare å rykke opp til Premier League vil fotball-investeringen hans virkelig gi avkastning. Et opprykk til Premier League er verdt 1,8 milliarder kroner.

Brentford - QPR (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,30 (spillestopp fredag kl. 20.40)

England, Championship. Det har løsnet for Brentford. Tirsdagens 1-0-seier mot Barnsley var sjette kampen på rad uten tap.

QPR vant også tirsdag. De slo Rotherham 3-2 hjemme. Det var lagets fjerde ligaseier på rad, og London-klubben klatret til 13.-plass på tabellen, og nå er de syv poeng over nedrykkssonen.

Tre Brentford-seire på rad

Brentford har dominert lokaloppgjørene mot QPR de siste årene. Thomas Frankes mannskap har vunnet tre kamper på rad mot erkerivalene. Sist sesong vant de begge kampene 3-1. The Bees har ikke tapt hjemme mot rivalene fra Vest-London på de seks siste kampene. Det er 17 år siden sist QPR tok tre poeng borte mot Brentford.

Dette er 11. gangen disse to lagene møtes i Championship, men det er første gang lagene møtes på Brentfords nye hjemmebane, Brentford Community Stadium.

The Bees havnet 23 poeng foran fredagens motstander sist sesong, men så langt denne sesongen er det kun tre poeng som skiller lagene.

Etter en skuffende start på sesongen har Brentford-toget begynt å rulle. De er sterke på hjemmebane, hvor de kun har ett tap hittil denne sesongen. Fasiten viser 2-3-1.

Christian Nörgaard, Mads R. Rasmussen og Shandon Baptiste er alle ute. Josh Dasilva fikk en smell tirsdag, og han vil trolig bli erstattet av Emiliano Marcondes fredag.

QPR-treneren møter gamleklubben

QPR har tapt tre av seks bortekamper så langt, men dette er nok en kamp Mark Warburton vil vinne. Han ledet Brentford til Championship, men fikk ikke fortsette i klubben.

Warburton har skadeproblemer i forsvaret etter at Conor Matherson brakk nesen og Yoann Barbet fikk en smell mot Rotherham, men Rob Dickie er ventet å være tilbake etter å ha slitt med en vond ankel.

Brentford for har vunnet de fem siste hjemmekampene mot QPR. I åtte av de 13 første kampene til QPR har det stått uavgjort til pause. Det har stått uavgjort til pause i de tre siste kampene til Brentford. Nå venter et tøft lokaloppgjør. Vi tror denne matchen blir jevnspilt. Uavgjort til pause og Brentford-seier etter 90 minutter virker å være et sannsynlig utfall i denne matchen. Oddsen på U/H-spillet er 4,30. Spillestopp er fredag kl. 20.40.

