Brentford rykker opp til Premier League

Brentford har ikke spilt på øverste nivå i engelsk fotball siden 1946/47-sesongen. I kveld tror vi de gjør comeback på øverste nivå i engelsk fotball.

Brentford har muligheten til å rykke opp til øverste nivå i England for første gang på 73 år, og samtidig sikre seg nesten to milliarder i inntekter. Den sjansen ar de ikke gå fra seg.



Brentford - Fulham 2,00 - 3,10 3,45 H (spillestopp kl. 2040)

Playoff-finale. Spilles på Wembley. Det er bare drøye seks kilometer mellom de to klubbene fra Vest-London, men begge lagene vil kjempe for at det er én divisjons forskjell mellom de to klubbene når ligaen starter opp igjen til høsten. Dette er tredje gangen de to klubbene møtes denne sesongen.

Vunnet begge ligakampene

Brentford har vunnet begge kampene i Championship. Det kan virke som en evighet siden Bryan Mbeumo ble matchvinner på Griffin Park i desember, og tok tre poeng mot Scott Parker sitt mannskap Fulham-fansen vil nok helst også glemme hjemmekampen mot Brentford. Det var første kampen etter koronapausen, og to sene scoringer fra Said Benrahma og Emiliano Marcondes i det 88. minutt og i det 90. minutt avgjorde matchen på Craven Cottage.

Brentford var det første laget til å skaffe seg en plass i playoff-finalen etter at de slo Swansea 3-2 sammenlagt. Andre Ayew scoring på Liberty Stadium gjorde at waliserne ledet 1-0 etter den første kampen, men the Bees slo tilbake på hjemmebane og vant 3-1. De gikk nådeløst til verks på Griffin Park. Den første scoringen var en kontring som var tatt rett ut av læreboken. Det tok bare elleve sekunder fra ballen var hos keeper David Raya til den lå i nettet bak Erwin Mulder. Fire minutter senere økte Emiliano til 2-0, men Brentford stoppet ikke der. The Bees fortsatte å kjøre på for en tredje scoring, og med mindre enn ett minutt spilt i andre omgang satte de inn 3-0.

Mot slutten av kampen mistet Brentford litt av konsentrasjonen, og en tabbe av midtstopper Pontus Jansson gjorde at Rhian Brewster fikk all verdens tid til å lobbe inn 1-3-reduseringen. De kan ikke tillate seg å sove av på samme måte på Wembley.

Toppscoreren sliter med skade

Fulham skaffet seg et perfekt utgangspunkt fra første playoff-semifinalen. De slo Cardiff 2-0 i Wales, men på hjemmebane gjorde de det vanskelig for seg selv. Allerede etter åtte minutter på Craven Cottage tok Cardiff ledelsen, men det tok bare 24 sekunder for Scott Parkers menn å utligne. Waliserne ga likevel ikke opp, og før det var spilt to minutter av andre omgang hadde Lee Tomlin gitt Cardiff nytt håp. Waliserne trøkket på for en tredje scoringen, men klarte ikke å bryte ned Fulham.

Fulhams Aleksandar Mitrovic har ikke spilt i de to playoff-semifinalene. Foto: Dominic Lipinski (Pa Photos)

Fulham måtte spille de to playoff-semifinalene uten toppscorer Aleksandar Mitrovic, men Scott Parker håper å ha serberen tilbake til tirsdagens kamp. Den kongolesiske landslagsspilleren Neeskens Kebano, som scoret i begge playoff-semifinalene, er også usikker på grunn av en strekkskade.

Dansk dynamitt på trenerbenken

Danske Thomas Frank har løftet the Bees. Brentford har hatt sin beste sesong siden de rykket ned fra toppdivisjonen i England etter 1946-1947-sesongen, og de skal flytte inn på et nytt stadion med plass til 17500 tilskuere neste sesong. Fulham tilbragte 13 sesonger på rad i Premier League før de rykket ned i 2014.

Fulham har erfaring fra playoffspill på Wembey. Craven Cottage-laget rykket opp gjennom playoffspill for to år siden, men rykket direkte ned igjen.

Brentford på sin side har spilt playoff åtte ganger tidigere, og vært i tre finaler, men aldri klart å rykke opp. Vi tror de lykkes denne gangen. De har allerede vunnet to ganger mot Fulham denne sesongen. Vi tror de tar sesongens tredje seier mot London-rivalen på Wembley. 2,00 i odds på Brentford-seier er spillbart.

