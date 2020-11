Brighton har grunn til å frykte denne Liverpool-spilleren

Liverpool har fått tilbake stjernespissen som elsker å spille mot Brighton.

Mohamed Salah har vært direkte involvert i åtte mål på seks kamper i Premier League mot Brighton. Han har scoret fem og hatt tre målgivende pasninger. Vi tror også han lager problemer for the Seagulls i lørdagens kamp.

Brighton - Liverpool - Mohamed Salah scorer mål - 2,15 (Spillestopp lørdag kl. 13.25)

Engelsk, Premier League. Den egyptiske stjernespilleren Mohamed Salah fikk påvist coronasmitte under landslagssamling med Egypt, og fikk ikke spille kampene mot Togo i kvalifiseringen til Afrikamesterskapet.

Han måtte også stå over Premier League-kampen mot Leicester sist helg, men rakk Champions League-matchen mot Atalanta onsdag. Han klarte likevel ikke å hindre italienerne i å vinne 2-0 på Anfield.

Mohamed Salah hadde i likhet med resten av Liverpool-laget en svak kamp mot Atalanta i midtuken, men de slår tilbake lørdag. Foto: Martin Rickett (AP)

Salah startet de åtte første kampene til Liverpool i Premier League denne sesongen, og han har scoret åtte mål.

28-åringen er tilbake på høyrekanten hos Liverpool mot Brighton. Salah ser ut til å like å spille mot the Seagulls. Han har scoret tre mål på de to siste kampene på AMEX Stadium, og stjerneangriperen har scoret fem mål totalt mot Albion etter Brightons opprykk i 2017.

Oddsen på at Salah scorer i lørdagens kamp er 2,15. Det funker som singelspill.

