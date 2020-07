Brighton slår et redusert Newcastle

Det er et skadeskutt Newcastle-lag med tre strake tap som allerede har berget plassen som gjester Brighton i kveld.

Brighton går mot ny fornyet kontrakt i Premier League, men vil nok avslutte sesongen med stil også på eget gress når sesongens siste hjemmekamp spilles i kveld. Newcastle på sin side viser slett form om dagen, kommer fra tre strake tap, og har i tillegg en lang skadeliste der stort sett det som er av midtstoppere mangler.



Brighton - Newcastle H 1,80 (spillestopp 18:55)

Premier League. Det endte 0-0 da lagene møttes i Newcastle tidlig i sesongen i det omvendte møtet mellom disse to. Brighton fikk med seg ett poeng hjem fra Southampton torsdag kveld i en kamp de ledet lenge - ett poeng som etter alle solemerket holder til å berge plassen da målforskjellen er langt bedre enn Aston Villa som jager seks poeng bak med to kamper igjen å spille. De har 5-6-7 på eget gress inneværende sesong og spilte 1-1 i tilsvarende møte forrige sesong. Webster er usikker, mens Jahanbakhsh trolig er tilbake igjen til denne. Alzate og Izquierdo er fortsatt ute hos hjemmelaget.



Newcastle kan se tilbake på en brukbar sesong der de ligger på 13.plass med 43 poeng. Plassen ble tidlig berget og en kvartfinaleplass i FA Cupen gjør nok at Steve Bruce & co. tross alt må være fornøyd med hva de har prestert når sesongen skal oppsummeres. Onsdag røk de riktignok hjemme mot Tottenham - lagets tredje strake nederlag. 5-2-11 borte. Hele åtte mann risikerer å miste denne, deriblant Saint-Maximim og som pådro seg en skade sist. Schär er helt sikkert ute, mens Rose er tilbake i troppen. Fra før er Hayden, Longstaff, Clark, Lejeune, Dummett og Lascelles borte.



Vi tror mest på Brighton slik ståa er i Newcastle om dagen og spiller hjemmeseier til 1,80.

