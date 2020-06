Brøndby utnytter skadekrisen hos Sønderjyske

Brøndby har tapt to ganger mot Sønderjyske denne sesongen. Vi tror de får revansj tirsdag.

Langoddsprogrammet tirsdag byr blant annet på tre kamper fra 3. Liga i Tyskland, i tillegg til kamper fra Polen, Østerrike, Tsjekkia, Israel og Estland. Høydepunktet, om man kan kalle det det, er antakeligvis kampen mellom Brøndby og Sønderjyske i den danske Superligaen. Tirsdag spilles det også én treningskamp før oppstarten i Eliteserien. Amedia har rettighetene til å vise treningskampen mellom Strømsgodset og Stabæk. Alle de direktesendte kampen vil du finne her!

Brøndby - Sønderjyske (Pause/fulltid dobbel) H/H 2,55 (spillestopp kl. 18.55)

SønderjyskE og Brøndby IF runder av den første serierunden i Superligaen etter koronapausen tirsdag kveld. Gjestene mangler et halvt lag av potensielle spillere i startelleveren til kampen mot Brøndby. Eggert Jonsson har hatt karantene i hele koronapausen, og han er suspendert. I tillegg har Sønderjyske fem spillere på skadelisten. Jeppe Simonsen, Rilwan Hassan, Theofanis Mavrommatis, Mads Albæk og kaptein Marc Pedersen er alle ute med skader.

Dermed har trener Glen Riddersholm litt å tenke på før tirsdagens bortekamp mot Brøndby.

Kjemper for å unngå nedrykk

Riddersholms projekt har støtt på utfordringer i første sesongen, og istedenfor å kjempe om en plass blant topp seks-lagene har laget mer enn nok med å unngå nedrykk. Sønderjyske skal være for gode til å rykke ned, men det er noe man ofte har hørt tidligere. Haderslev-laget skal passe seg. Det er opplagt at det er noe som er gale hos de lyseblå denne sesongen. Laget har særlig vært dårlige på defensive dødballer. Spørsmålet er om de har klart å gjøre noe med det i løpet de få treningene de har hatt etter koronapausen.

De første fire kampene etter vinterpausen ga kun fire poeng. Det er i cupen Sønderjyske har imponert denne sesongen, der har de tatt seg til semifinalen, blant annet på bekostning av Brøndby.

SønderjyskE har spilt treningskamper mot Kolding IF og FC København før restarten. Det ble uavgjort mot Kolding, mens de vant 3-1 mot FCK i Telia Parken.

Har trent i koronapausen

Brøndby fikk en bra start etter vinterpausen i Superligaen. De slo OB 2-0 på bortebane i den første kampen, deretter tapte de 2-3 borte mot AaB. I den første hjemmekampen etter vinterpausen vant de 1-0 mot Lyngby, men siste kampen før koronapausen endte 2-2 borte mot FC Nordsjælland. Nå venter en hjemmekamp mot Brøndby. Niels Frederiksens burde være revansjesugne før matchen mot Haderslev-klubben, som vant mot dem i Superligaen og i tillegg sendte dem ut av cupen.

Brøndby valgte ikke å sende spillerne sine hjem under koronapausen, slik Sønderjyske gjorde. Dermed har de hatt muligheten til å trene sammen i mindre grupper. Det vil muligens gi dem en fordel i tirsdagens kamp.

Brøndby har spilt tre treningskamper før restarten av ligean. De har en seier og ett tap mot Lyngby, og de tapte også med et reservepreget Hvidovre IF. Til tirsdagens kamp får Brøndby tilbake Kasper Fisker, men Tobias Børkeeiet og Joel Kabongo rekker ikke denne kampen.

Møter svekket Sønderjyske-lag

Brøndby har vanligvis enorm støtte fra tribunen både borte og hjemme, men nå må de klare seg uten den tolvte mann. Det blir spennende å se om det får noen konsekvenser at de ikke har den støtten i ryggen. Det er vanskelig å vite hvoradn lagene står etter pausen, men Brøndby har allerede tapt to ganger mot Sønderjyske denne sesongen. Vi tror de er ute etter revansj i kveld. Gjestene er svekket siden de mangler flere sentrale spillere som er ute med skader. Brøndby bør dra nytte av det her.

I fire av de syv siste hjemmekampene har Brøndby gått til pause med ledelse, mens Sønderjyske har ligget under etter de første 45 minuttene i fem av de siste seks bortekampene. Vi tror Brøndby kjører på fra start og leder til pause og etter full tid hjemme i København. Oddsen på H/H-spillet er 2,55.

