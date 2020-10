Brumunddøl vant i BilFlax: - Men i all væla!

- En lyt fløtte tel Dala, det er her flaksen ligg, sier ei blid dame fra Brumunddal, som nå kan trøkke gassen i bånn i en splitter ny BMW X5.

Det er ei veldig blid dame fra Brumunddal som nå kan sette seg bak rattet i en BMW X5 xDrive45e plug-in hybrid.

- Gratulerer som BMW-eier. Hvordan reagerte du når du skrapte frem en ny BMW i BilFlax?

- Da er det riktig allikevel, ja? Ja, jeg visst det jo egentlig altså, at jeg hadde vunnet. Det var veldig artig å vinne, sier vinneren fra Brumunddal som uansett synes det var greit å få vinnertelefonen, slik at hun kunne være helt sikkert.

Lodd til modning

- Jeg har jo tippet og skrapt Flax i alle år egentlig. Denne gangen la jeg loddene under pc`en min. Der de lå og godgjorde seg i 14 dager før jeg kom på at de lå der sist søndag ettermiddag. Jeg ble jo litt flat og greide ikke tenke så mye. Jeg husker jeg sa "Men i all væla!! og "I Jøssenamn! Det er ikke mulig", men det var faktisk det.



Fra fransk til tysk

- Vi har jo ganske ny bil og kjører Peugeot i dag, så nå blir det en liten overgang.Jeg har tenkt at det bare er storkakser som har kjørt slike digre BMW`er men nå har jeg jo en sjøl, sier Brumunddalskvinnen og humrer. Hun tok livet med ro og sov godt etter å ha vunnet ny bil..

- Jeg var ganske rolig. Det tok litt tid før det sank inn, men nå føles det reelt sier hun.

Prøvetur til fjells

- Den første turen blir nok til fjells. Kanskje til Venabygdsfjellet. Dit er det fint å ta en tur, sier kvinnen som har 46 år bak rattet og nå kan suse avgårde til fjells, i en splitter ny BMW X5 xDrive45e plug-in hybrid.

Det er pr 13.10.2020 3 biler igjen på de fysiske loddene.

De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang og antall biler som kan vinnes på digitale Flaxlodd har ikke et øvre tak.

Vinnerssjanse BilFlax er : 1: 312 525

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanse.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansenfor toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)