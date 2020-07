Bruno Fernandes har løftet Manchester United til nye høyder

Bruno Fernandes har virkelig satt sitt preg på Manchester United etter overgangen fra Sporting Lisboa i vinter.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Manchester United - Bournemouth H/H 1,53 (spillestopp 15:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. Manchester United har virkelig våknet til liv etter Bruno Fernandes sin inntreden i laget og står med 3-2-0 på de fem siste seriekampene samtidig som laget er klare for semifinalen i den hjemlige FA Cupen etter at Norwich ble slått på bortebane forrige helg. Tirsdag tok den sterk 3-0 seier over Brighton på utebane og hjemme har det blitt småpene 9-5-2 inneværende sesong. De røk 0-1 i det omvendte møtet på sørkysten før jul, mens tilsvarende møte sist sesong endte med en solid 4-1 seier like etter at Solskjær overtok skuta på Old Trafford. Er nummer fem med 52 poeng og puster nå for alvor Chelsea og Leicester i nakken på plassene over. Jones og Tuanzebe er de to eneste på skadelista.

Bournemouth sliter i real motbakke. Onsdag røk de hele 1-4 hjemme mot et Newcastle-lag uten allverden å spille for. Det betyr at Eddie Howes mannskap fortsatt liggeer utsatt til på nest siste plass i Premier League med 27 poeng. Det skiller riktignok bare ett opp til Watford på trygg grunn, men formen siste fem viser 0-1-4 der det har blitt fire strake tap. 3-1-12 på fremmed gress. Wilson, Daniels og Francis mangler.

To lag med helt forskjellig formkurve. Dette bør bli hjemmeseier og vi prøver hjemmeseier både til pause og fulltid (H/H) til 1,53 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset