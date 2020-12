Bruno Fernandes kan tangere 56 år gammel United-rekord

Denis Law er den siste Manchester United-spilleren som har scoret i seks bortekamper på rad i den engelske toppdivisjonen. Lørdag kan Bruno Fernandes tangere rekorden til United-legenden.

Bruno Fernandes har scoret 22 mål på 37 kamper for Manchester United i alle turneringer. Bare Ruud van Nistelrooy (30), Zlatan Ibrahimovic (24) og Robin van Persie (23) har scoret flere mål for United på samme tidspunkt i United-karrieren i det 21.århundre.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Bruno Fernandes har blitt en nøkkelspiller for Manchester United etter at han kom til Old Trafford i januarvinduet. Han scoret 1-2-redusering da De røde djevelene snudde 0-2 til 3-2-seier på St. Mary's mot Southampton forrige helg. Portugiseren hadde også den målgivende pasningen på 2-2-målet til Edison Cavani.

Ingen annen spiller i Premier League-historien har vært involvert i flere scoringer på sine første 23 kamper i denne turneringen enn Fernandes (25). Han rekorden med Andrew Cole og Kevin Phillips.

Lørdag kan bli en ny stor opptur for Bruno Fernandes.

West Ham - Manchester United - Bruno Fernandes scorer mål - 2,65 (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Manchester United vet at tre poeng på London Stadium lørdag vil gjøre at de klatrer på Premier League-tabellen, og at de vil puste lagene i toppen i nakken.

Men det blir ikke enkelt.

Ikke bare er West Ham en av de positive overraskelsene i årets Premier League med deres femteplass, men de har også en imponerende statistikk mot ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

West Ham har vært en ekkel motstander

Etter å ha vunnet elleve av tolv kamper mot West Ham i perioden fra 2008 til 2014, har De røde djevlene nå bare tre seire på de siste elleve kampene mot Øst-London-klubben. United står med tre tap, og fem av kampene har endt uavgjort.

Men Ole Gunnar Solskjær har et ikke så veldig hemmelig våpen i kampen i form av Fernandes. En plass i historiebøkene på Old Trafford venter om han scorer i lørdagens kamp.

Portugiseren har scoret i de fem siste bortekampene i ligaen for Manchester United. Scoringen mot Southampton gjorde at 26-åringen havnet i et celebert selskap. Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie og Zlatan Ibrahimovic har klart før ham, men ingen av dem klarte å score i seks toppseriekamper på rad.

Tangerer United-legende

Lørdag kan Bruno Fernandes bli den første United-spilleren som scorer i seks bortekamper på rad siden Dennis Law gjorde det i mars 1964.

Statistikken gir god grunn til å tro på scoring for Fernandes. Elleve av midtbanespillerens 15 Premier League-mål har nemlig kommet på bortebane. For dem av dere som er god i prosentrekning så betyr det over 73 prosent av målene hans er scoret utenfor Old Trafford.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Vi tror Uniteds målmaskin kommer på scoringslisten på London Stadium. Oddsen på Fernandes som målscorer er finfine 2,65.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset