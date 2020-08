Bryne fortsetter ferden mot OBOS-ligaen

Bryne er undervurdert. Vi tror de vinner mot Arendal lørdag.

Arendals rike onkel Jan Sigurd Otterlei har pøst inn millioner i Arendal Fotball, og denne sesongen var sørlendingene igjen en av opprykksfavoritter i 2. divisjon avdeling 2. Bryne var spådd å havne midt på tabellen, men de har fått en drømmestart, og vi tror den fortsetter lørdag.

Arendal - Bryne FK 2,35 - 3,60 - 2,30 B (spillestopp kl. 15.55)

2. divisjon avdeling 2. Toppoppgjør. Den gamle storheten fra Jæren endte på nedre halvdel av tabellen i 2019, men Jan Halvor Halvorsen virker å ha fått skikk på laget. Bryne har fått en kjempestart på sesongen med 13 av 15 mulige poeng så langt. Jærbuene topper tabellen i 2. divisjon avdeling 2, fire poeng foran Arendal som innehar fjerdeplassen.

Målløs i to kamper på rad

Etter en god start på sesongen, hvor hardtsatsende Arendal vant de tre første kampene uten å slippe inn mål, står de nå med to strake 0-1-tap - mot henholdsvis Vard og Fløy. Trener Steinar Pedersen har grunn til å være bekymret før kampen mot serielederen for sørlendingene har vært tamme offensivt i de to siste kampene. Mot Flekkerøy styrte de banespillet, men klarte å avgjøre kampen.

Lørdag møter de et Bryne-lag som har vunnet de fire siste kampene på rad. Som ventet var Bryne hakket bedre enn Egersund sist, og dro i land en 2-1-seier. EIK kjempet for livet, men Bryne har en godt drillet ellever nå, og hadde god kontroll. Offensivt var jærbuene farlige i starten av kampen, men etter at de gikk opp til 2-0 handlet det mest om å kontrollere. Alt tyder på at startelleveren blir den samme som mot Fram og EIK.

Bryne har hentet superspiss

Den målfarlige spissen Omar Fonstad El Ghaouti har flere sesonger bak seg i Bryne før denne sesongen gikk han til Arendal. Han ble erstattet av Joacim Holtan, og det har vært et vellykket bytte for Bryne.

Holtan scoret ikke i lokaloppgjøret mot Egersund, men han har scoret seks mål på de fem første kampene for Bryne. Dermed er den tidligere Mandalskameratene-spilleren toppscorer i 2. divisjons-avdelingen. Thierry Dabove scoret ett av målene mot EIK, og karen som banket inn elleve mål på 13 kamper for Grorud sist sesong har så langt fire mål i Bryne-drakten. Duoen kommer til å gjøre livet surt for Arendal-forsvaret lørdag.

Kaptein Bjarne Langeland er ute mot Arendal også, som han var mot EIK og Fram. Hans fravær svekker ikke laget i nevneverdig grad. Oliver Rotihaug er også ute, som han har vært hele sesongen. Begge nærmer seg å være klar for kamp.

Bryne har spilt fire kamper de to siste sesongen mot Arendal. De har vunnet begge kampene på Jæren, men i sørlandsbyen har de ennå ikke tatt tre poeng. Fasiten viser ett tap og én uavgjort. Vi tror Bryne tar sin første borteseier mot Arendal på lørdag. 2,30 i odds på serielederen er ok.

